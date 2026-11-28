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Atunci când negocierile eșuează, iar accesul este blocat, Codul civil le permite, în anumite condiții, să obțină dreptul de a traversa terenul vecin, chiar și fără acordul proprietarului acestuia. Legea stabilește însă reguli precise privind traseul, despăgubirile și situațiile în care poate fi impusă o cale de acces.

În limbajul curent, orice drum amenajat peste proprietatea altuia este numit „servitute de trecere”. Din punct de vedere juridic, există însă o diferență între servitutea propriu-zisă și dreptul legal de trecere. Cele două mecanisme au condiții de constituire și efecte diferite.

Ce este servitutea de trecere

Servitutea este o sarcină impusă unui imobil pentru folosul sau utilitatea altui imobil, care aparține unui proprietar diferit. În cazul servituții de trecere, proprietarul unui teren dobândește dreptul de a traversa o anumită porțiune din proprietatea altuia pentru a-și asigura accesul.

Articolul 755 din Codul civil (Legea nr. 287/2009) definește servitutea ca o sarcină impusă unui imobil, numit fond aservit, pentru uzul sau utilitatea unui imobil care aparține altui proprietar, numit fond dominant.

Servitutea se poate constitui printr-un act juridic sau prin uzucapiune, în condițiile prevăzute de lege. Ea nu presupune neapărat că terenul beneficiar este complet izolat. Proprietarii pot stabili o servitute de trecere și atunci când imobilul are deja acces la drumul public, dacă urmăresc să asigure o anumită utilitate proprietății.

Servitutea trebuie deosebită de dreptul legal de trecere. Acesta din urmă este recunoscut direct de lege proprietarului unui teren care nu are acces la calea publică și poate fi exercitat în condițiile prevăzute de Codul civil, inclusiv atunci când vecinul nu este de acord.

În ce situații poate fi obligat un proprietar să permită trecerea pe terenul său

Un proprietar nu poate cere acces prin curtea vecinului doar pentru că ar obține o scurtătură sau un traseu mai comod către stradă. Dreptul legal de trecere intervine atunci când terenul nu are acces la calea publică.

Potrivit articolului 617 din Codul civil, proprietarul unui teren lipsit de acces la drumul public poate cere trecerea peste terenul vecinului pentru exploatarea propriului imobil. Trecerea trebuie stabilită astfel încât să provoace o stânjenire cât mai mică proprietarului terenului traversat.

Codul civil prevede reguli speciale și pentru terenurile care au rămas fără ieșire la stradă în urma unei tranzacții sau a unei împărțiri între proprietari. Dacă lipsa accesului a apărut în urma unei vânzări, a unui schimb, a unui partaj sau a unui alt act juridic, proprietarul nu poate cere trecerea de la orice vecin. Potrivit articolului 618, solicitarea poate fi adresată doar celor care au dobândit partea de teren pe unde se făcea anterior accesul.

În schimb, dacă lipsa accesului îi este imputabilă proprietarului care solicită trecerea, acesta nu își poate obliga vecinul să îi permită accesul fără acordul său.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a obține dreptul de servitute

În cazul dreptului legal de trecere, condiția esențială este ca terenul să nu aibă acces la calea publică. Proprietarul trebuie să solicite trecerea pentru exploatarea propriului imobil, iar traseul trebuie ales astfel încât să afecteze cât mai puțin proprietatea vecină.

Dacă mai multe terenuri învecinate au acces la drumul public, trecerea se stabilește pe proprietatea căreia i-ar aduce cele mai puține prejudicii. Proprietarul terenului fără acces nu își poate alege singur traseul, ignorând interesele vecinilor.

Legea nu stabilește o lățime standard a drumului, valabilă pentru toate situațiile. Dimensiunea și modul de folosire depind de împrejurările concrete și de destinația accesului. Potrivit articolului 619 din Codul civil, întinderea și modul de exercitare a dreptului de trecere se stabilesc prin înțelegerea părților, prin hotărâre judecătorească sau printr-o folosință continuă timp de 10 ani.

Proprietarul terenului traversat are dreptul la despăgubire. Dacă lipsa accesului a fost provocată chiar de solicitant, articolul 618 prevede că trecerea poate fi stabilită numai cu acordul vecinului și cu plata dublului despăgubirii.

În cazul servituții propriu-zise, proprietarul care beneficiază de trecere trebuie să respecte traseul și condițiile stabilite și nu are voie să agraveze situația proprietarului terenului traversat. Lucrările necesare pentru amenajarea și întreținerea drumului se fac, în principiu, pe cheltuiala beneficiarului. Dacă sunt utile ambilor proprietari, costurile se împart proporțional cu avantajele obținute de fiecare, potrivit articolului 765 din Codul civil.

Nici proprietarul terenului traversat nu poate bloca accesul sau muta arbitrar drumul stabilit. Articolul 767 îi permite să ceară schimbarea traseului dacă are un interes serios și legitim și oferă o variantă la fel de comodă pentru proprietarul care beneficiază de servitute.

Ce prevede legea

Articolul 617 din Codul Civil stabilește dreptul proprietarului unui teren fără acces la drumul public de a solicita trecerea peste terenul vecin. Articolul 618 reglementează situațiile în care lipsa accesului apare în urma unor acte juridice sau îi este imputabilă proprietarului care cere trecerea. Articolele 619 și 620 stabilesc regulile privind întinderea și exercitarea dreptului, precum și despăgubirile.

Dreptul legal de trecere încetează atunci când terenul dobândește un alt acces la calea publică. În această situație, despăgubirea se restituie, din sumă fiind scăzut prejudiciul suferit de proprietarul terenului traversat pe perioada în care accesul a fost folosit.

În cazul servituților, Codul civil prevede mai multe situații de stingere. Acestea pot înceta atunci când ambele terenuri ajung să aibă același proprietar, când beneficiarul renunță la drept, când servitutea devine imposibil de exercitat sau când nu este folosită timp de 10 ani. Proprietarul terenului traversat poate cere și răscumpărarea servituții de trecere dacă există o disproporție vădită între utilitatea acesteia și inconvenientele sau deprecierea provocate proprietății sale.

Accesul pentru utilități are reguli separate. Articolul 621 din Codul civil reglementează trecerea rețelelor de apă, gaze, electricitate sau canalizare printr-o proprietate privată. Obligația proprietarului de a permite aceste lucrări intervine dacă racordarea prin altă parte este imposibilă, periculoasă sau excesiv de costisitoare. Proprietarul terenului afectat are dreptul la o despăgubire justă, plătită înainte de începerea lucrărilor pentru rețelele noi.

Dacă vecinul refuză să permită accesul, proprietarul terenului fără ieșire la drumul public se poate adresa instanței. Potrivit articolului 117 din Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010), cererile privitoare la drepturile reale imobiliare se introduc la instanța în a cărei circumscripție se află imobilul.

Într-un astfel de dosar sunt importante actele de proprietate, documentația cadastrală și istoricul modului în care au fost împărțite terenurile. Instanța poate dispune o expertiză topografică pentru identificarea variantelor de traseu și stabilirea soluției care afectează cel mai puțin proprietățile implicate.

Dreptul de trecere nu transferă proprietatea asupra fâșiei de teren traversate. Titularul își păstrează dreptul de proprietate, dar trebuie să respecte accesul stabilit în condițiile legii.