Tot în această perioadă începe Postul Nașterii Domnului, una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din calendarul creștin-ortodox.

Sărbătorile sunt marcate în calendar cu cruce roșie sau cruce neagră, în funcție de importanța lor liturgică. De asemenea, unele dintre aceste zile sunt însoțite de tradiții și obiceiuri păstrate de credincioși de-a lungul timpului.

Sărbători importante din calendarul ortodox în noiembrie 2026

În luna noiembrie sunt celebrate mai multe sărbători dedicate sfinților și unor momente importante din tradiția creștină. Trei dintre cele mai cunoscute sunt Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei.

Sfinții Mihail și Gavriil – 8 noiembrie

În fiecare an, pe 8 noiembrie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, considerați conducătorii cetelor îngerești și ocrotitori ai oamenilor.

Arhanghelul Mihail este cunoscut drept apărătorul credinței și simbolul luptei împotriva răului, în timp ce Arhanghelul Gavriil este mesagerul lui Dumnezeu, cel care a vestit Fecioarei Maria că îl va naște pe Iisus Hristos.

Sărbătoarea este dedicată întregului sobor al îngerilor și arhanghelilor, iar credincioșii participă la slujbele organizate în biserici și se roagă pentru sănătate, ocrotire și liniște sufletească. Ziua de 8 noiembrie este cunoscută și pentru faptul că numeroși români își sărbătoresc onomastica.

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – 21 noiembrie

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară și sub numele de Vovidenia sau Ovidenia, este sărbătorită pe 21 noiembrie.

Potrivit tradiției bisericești, la vârsta de trei ani, Fecioara Maria a fost dusă de părinții săi, Sfinții Ioachim și Ana, la Templul din Ierusalim, unde a fost închinată lui Dumnezeu. Momentul este considerat unul important în pregătirea sa pentru misiunea de a deveni Maica Domnului.

Sărbătoarea este un prilej de rugăciune și reculegere pentru credincioși. În această zi, în biserici sunt oficiate slujbe speciale, iar tradiția ortodoxă păstrează și obiceiul de a oferi ajutor celor aflați în nevoie.

Sfântul Andrei – 30 noiembrie

Sfântul Apostol Andrei este prăznuit în fiecare an pe 30 noiembrie și este considerat Ocrotitorul României. Potrivit tradiției creștine, apostolul a propovăduit Evanghelia în teritoriile de la Marea Neagră, inclusiv în zona Dobrogei de astăzi.

Frate al Sfântului Apostol Petru și unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos, Sfântul Andrei are un loc important în tradiția religioasă românească.

Ziua de 30 noiembrie este marcată prin slujbe religioase și obiceiuri populare. Totodată, este una dintre cele mai cunoscute sărbători din România, fiind celebrată de persoanele care poartă numele Andrei, Andreea și derivatele acestora.

Calendar ortodox noiembrie 2026 – sărbători cu cruce neagră

Pe lângă praznicele importante marcate cu cruce roșie, calendarul ortodox din noiembrie 2026 cuprinde și sărbători cu cruce neagră, dedicate unor sfinți cunoscuți în tradiția creștină.

Printre acestea se numără:

9 noiembrie (luni) – Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina;

11 noiembrie (miercuri) – Sfântul Mare Mucenic Mina;

12 noiembrie (joi) – Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni, printre care Atanasie Todoran;

13 noiembrie (vineri) – Sfântul Ioan Gură de Aur;

15 noiembrie (duminică) – Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț și începutul Postului Nașterii Domnului;

20 noiembrie (vineri) – Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul;

23 noiembrie (luni) – Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii;

25 noiembrie (miercuri) – Sfânta Mare Muceniță Ecaterina.

Calendar ortodox noiembrie 2026 – sărbători cu cruce roșie

În noiembrie 2026 sunt trei sărbători importante marcate cu cruce roșie în calendarul ortodox. Acestea sunt dedicate unor momente și personalități cu o semnificație deosebită pentru credința creștină.

8 noiembrie (duminică) – Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor puterilor cerești;

21 noiembrie (sâmbătă) – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia);

30 noiembrie (luni) – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei.

Zilele în care nu se lucrează în noiembrie 2026

În România, data de 30 noiembrie, când este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei, este zi liberă legală, potrivit Codului muncii. În 2026, aceasta cade într-o zi de luni, astfel că angajații care beneficiază de prevederile legale vor avea parte de o zi liberă la începutul săptămânii. După Sfântul Andrei urmează imediat Ziua Națională a României. Astfel angajații vor beneficia de un weekend prelungit, de sâmbătă până marți inclusiv.

Celelalte sărbători religioase din luna noiembrie nu sunt, prin ele însele, zile libere legale pentru toți angajații.