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Din momentul predării locuinței, chiriașul beneficiază de folosință liniștită și de protecția domiciliului, iar vizitele proprietarului sunt permise doar în condițiile prevăzute de lege sau în situații de urgență.

Asta nu înseamnă însă că proprietarul nu poate verifica starea imobilului sau că persoana care a închiriat imobilul poate refuza orice acces. Codul civil stabilește drepturile și obligațiile ambelor părți, inclusiv condițiile în care proprietarul poate solicita să examineze apartamentul.

Ce drepturi are chiriașul asupra locuinței închiriate

Prin contractul de închiriere, proprietarul îi transmite chiriașului dreptul de a folosi locuința pentru o anumită perioadă, în schimbul chiriei. Apartamentul rămâne în proprietatea celui care îl deține, însă, pe durata contractului, chiriașul este cel care îl folosește în mod curent.

Codul civil îi recunoaște chiriașului dreptul la o folosință liniștită și utilă a locuinței. Potrivit articolelor 1786 și 1789, proprietarul trebuie să asigure această folosință pe toată durata închirierii și să se abțină de la orice faptă care ar putea să o împiedice sau să o tulbure.

Protecția locuinței este prevăzută și în Constituție. Articolul 27 stabilește că domiciliul și reședința sunt inviolabile și că nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în locuința unei persoane fără învoirea acesteia, în afara situațiilor prevăzute expres de lege. Protecția nu depinde de cine este proprietarul imobilului, ci de dreptul persoanei care îl folosește de a avea o locuință în care să nu intre alte persoane fără consimțământ.

Chiriașul are și dreptul să îi solicite proprietarului efectuarea reparațiilor necesare pentru ca apartamentul să poată fi folosit în condiții normale. Potrivit articolului 1788 din Codul civil, aceste reparații revin, în principiu, proprietarului, în timp ce lucrările de întreținere curentă sunt în sarcina chiriașului, dacă părțile nu au convenit altfel.

Poate proprietarul să intre în apartament fără acordul chiriașului?

În situațiile obișnuite, proprietarul nu poate intra în apartamentul închiriat după bunul plac, fără acordul chiriașului. Faptul că are o cheie de rezervă, că figurează în acte ca proprietar sau că plătește impozitul pentru locuință nu îi oferă libertatea de a intra oricând dorește.

De exemplu, nu poate veni neanunțat pentru a verifica dacă apartamentul este curat, pentru a vedea cum sunt întreținute lucrurile sau pur și simplu pentru că vrea să se asigure că totul este în ordine. Dreptul de proprietate nu anulează dreptul chiriașului la folosința liniștită a locuinței.

Nici restanțele la chirie sau expirarea contractului nu îi dau proprietarului dreptul să intervină pe cont propriu. Schimbarea yalei, scoaterea bunurilor din apartament sau evacuarea cu forța sunt ilegale, iar proprietarul este obligat să apeleze la procedurile prevăzute de lege pentru a-și recupera locuința.

În ce situații poate proprietarul să intre în locuință fără permisiunea chiriașului

Există situații excepționale în care accesul într-o locuință poate fi justificat fără acordul persoanei care o folosește. Constituția prevede că inviolabilitatea domiciliului nu împiedică intervenția atunci când este necesară pentru înlăturarea unui pericol care amenință viața, integritatea fizică sau bunurile unei persoane.

Un incendiu, o scurgere de gaze, o inundație care afectează și alte apartamente sau o avarie gravă la instalații pot impune o intervenție imediată. Dacă proprietarul nu reușește să ia legătura cu chiriașul, iar amânarea intervenției ar putea agrava pericolul, accesul poate fi justificat de urgența situației.

Constituția mai prevede și alte excepții de la inviolabilitatea domiciliului, în condițiile legii: executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătorești, înlăturarea unei amenințări la adresa securității naționale ori a ordinii publice și prevenirea răspândirii unei epidemii. Aceste situații au condiții legale proprii și nu trebuie confundate cu dreptul proprietarului de a face o vizită în apartamentul închiriat.

Este obligat chiriașul să permită proprietarului să verifice apartamentul?

Da. Dreptul chiriașului de a folosi liniștit locuința nu înseamnă că proprietarul pierde orice posibilitate de a verifica starea imobilului.

Articolul 1804 din Codul civil prevede că locatarul trebuie să permită examinarea bunului de către proprietar la intervale de timp rezonabile, în raport cu natura și destinația acestuia. Chiriașul trebuie să permită, de asemenea, examinarea locuinței de către persoanele interesate să o cumpere sau, la încetarea contractului, de către cele care doresc să o închirieze.

Verificarea nu îi permite însă proprietarului să intre oricum și fără să țină cont de programul și drepturile chiriașului. Vizitele trebuie organizate astfel încât să nu provoace o tulburare nejustificată a folosinței locuinței. Părțile pot stabili în contract cum se face programarea și cu cât timp înainte trebuie anunțată o vizită. Un termen de 24 sau 48 de ore, de exemplu, poate fi prevăzut prin înțelegerea lor, dar nu reprezintă un termen general impus tuturor contractelor de legea civilă.

Există și o prevedere specifică în normele de aplicare a Legii locuinței. Articolul 33 din HG nr. 1275/2000 stabilește că proprietarul poate verifica, în prezența chiriașului, modul în care acesta își îndeplinește obligațiile contractuale privind folosirea și întreținerea locuinței. Verificarea se face în zilele lucrătoare, între orele 7:00 și 20:00, după o notificare scrisă transmisă chiriașului. Constatările se consemnează într-un proces-verbal, potrivit normelor respective.

În cazul reparațiilor urgente, se aplică și articolul 1803 din Codul civil. Chiriașul trebuie să suporte restrângerea necesară a folosinței locuinței pe durata lucrărilor care nu pot fi amânate până la finalul contractului sau a căror amânare ar expune imobilul riscului de distrugere. Dacă reparațiile durează mai mult de 10 zile, chiria se reduce proporțional cu timpul și partea din locuință de care chiriașul nu se mai poate folosi. Dacă apartamentul devine impropriu utilizării convenite, chiriașul poate rezilia contractul.

Dacă chiriașul refuză nejustificat accesul pentru examinarea locuinței, proprietarul nu are dreptul să intre cu forța. Se poate adresa însă instanței: articolul 1048 din Codul de procedură civilă prevede posibilitatea obligării locatarului să permită examinarea imobilului, prin procedura ordonanței președințiale, în condițiile legii.

Ce se întâmplă dacă proprietarul intră în locuință fără acordul chiriașului

Intrarea fără drept într-o locuință, fără consimțământul persoanei care o folosește, poate atrage inclusiv răspundere penală. Articolul 224 din Codul penal reglementează infracțiunea de violare de domiciliu și sancționează pătrunderea fără drept într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de acestea, fără consimțământul persoanei care le folosește. Aceeași infracțiune poate exista și atunci când o persoană refuză să părăsească locuința la cererea celui care o folosește.

Pedeapsa prevăzută pentru forma de bază este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda. Dacă fapta este săvârșită de o persoană înarmată, în timpul nopții ori prin folosirea unor calități mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

Pentru forma de bază a infracțiunii, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, potrivit modificării aduse articolului 224 prin Legea nr. 53/2026, intrată în vigoare la 26 aprilie 2026.

Totuși, nu orice vizită neanunțată a proprietarului înseamnă automat violare de domiciliu. Pentru încadrarea penală trebuie analizate împrejurările concrete, inclusiv dacă intrarea a fost făcută fără drept și fără consimțământul persoanei care folosește locuința.

Chiriașul poate sesiza poliția dacă proprietarul intră fără acord, refuză să plece sau îi încalcă în alt mod drepturile. În funcție de situație, pot exista și consecințe civile, inclusiv solicitarea de despăgubiri sau încetarea contractului, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Ce obligații au proprietarul și chiriașul potrivit legii

Proprietarul are obligația să predea locuința într-o stare corespunzătoare utilizării, să efectueze reparațiile care îi revin și să asigure chiriașului folosința liniștită a apartamentului pe toată durata contractului. În același timp, trebuie să respecte limitele legale atunci când dorește să verifice imobilul sau să organizeze reparații.

Chiriașul trebuie să plătească chiria și cheltuielile care îi revin, să folosească locuința cu prudență și diligență, să se ocupe de întreținerea curentă și să îl anunțe pe proprietar atunci când apar probleme care necesită reparații aflate în sarcina acestuia. Totodată, trebuie să permită examinarea apartamentului la intervale rezonabile și accesul necesar pentru lucrările urgente.

La finalul contractului, locuința trebuie restituită în starea în care a fost primită, cu excepția deteriorărilor produse de vechime și de folosirea normală, potrivit articolului 1821 din Codul civil.

Proprietarul rămâne titularul dreptului de proprietate, dar nu poate folosi acest drept pentru a intra oricând în apartamentul închiriat.