Panzanella adună într-un singur bol pâine uscată, roșii coapte, ceapă, castravete, busuioc, ulei de măsline și puțin oțet. Nu cere tehnici grele, nu are nevoie de cuptor și se pregătește din ingrediente ușor de găsit.

Ce este Panzanella și cum a transformat bucătăria toscană risipa alimentară în artă

Panzanella este o salată rece din Toscana, o regiune din centrul Italiei. Se prepară din pâine veche, înmuiată și amestecată cu legume de sezon. Astăzi se folosesc mai ales roșii, ceapă roșie, castravete și busuioc, dar rețeta a apărut dintr-o idee simplă: mâncarea bună nu trebuie aruncată.

În trecut, pâinea se făcea în casă și era prea valoroasă pentru a fi risipită. Când se usca, era înmuiată cu apă, oțet și ulei. Primele variante de Panzanella conțineau mai ales pâine, ceapă și oțet. Roșiile au fost adăugate mai târziu, iar în unele rețete se foloseau castraveți, verdețuri sau iarbă grasă.

Pâinea toscană are coajă tare și miez dens, așa că poate absorbi lichidul fără să se transforme imediat într-o pastă. Pentru această rețetă poți folosi și pâine rustică, ciabatta sau o baghetă cu coajă crocantă. Pâinea foarte pufoasă și feliată se înmoaie prea repede. În Panzanella, pâinea nu este doar un ingredient de umplutură. Ea absoarbe zeama roșiilor, uleiul de măsline și oțetul, apoi păstrează toate aceste gusturi.

Preparatul este și un exemplu bun de gătit fără risipă. Poți folosi pâinea rămasă de ieri, roșiile foarte coapte și câteva frunze de busuioc. Din ingrediente simple obții o masă potrivită pentru prânz, cină sau ca garnitură lângă carne și pește.

Cum să faci Panzanella. Rețeta tradițională pas cu pas

Rețeta este pentru patru porții și se pregătește în aproximativ 30 de minute. Alege roșii coapte, aromate și încă ferme.

Ingrediente

· 350 g pâine rustică uscată, cu coajă fermă;

· 400-500 g roșii coapte;

· un castravete mediu;

· ceapă roșie mică;

· mână de frunze proaspete de busuioc;

· aproximativ 250 ml apă rece;

· 50-60 ml oțet din vin alb;

· 4-5 linguri de ulei de măsline extravirgin;

· sare și piper, după gust.

Mod de preparare

· Taie pâinea în bucăți neregulate de aproximativ trei centimetri. Bucățile mai mari își păstrează mai bine forma după înmuiere.

· Amestecă apa cu oțetul și toarnă lichidul treptat peste pâine. Amestecă ușor și las-o câteva minute. Miezul trebuie să devină moale, dar coaja să rămână puțin fermă.

· Taie roșiile, castravetele și ceapa. Dacă vrei ca ceapa să fie mai puțin iute, ține-o 15-20 de minute în apă rece, apoi scurge-o bine.

· Adaugă legumele peste pâine. Rupe busuiocul cu mâna și pune-l în bol chiar înainte de amestecare.

· Toarnă uleiul de măsline, adaugă sare și piper și amestecă atent, fără să zdrobești roșiile. Dacă este nevoie, mai pune puțin oțet.

· Acoperă bolul și lasă salata la frigider cel puțin 30 de minute. Scoate-o cu aproximativ 10 minute înainte de servire, amestec-o din nou și adaugă puțin busuioc și un fir de ulei.

Panzanella este cea mai bună în ziua preparării. Poate fi păstrată la frigider până la două zile, dar pâinea se va înmuia treptat, după cum scrie Lacucinaitaliana.it.

Cum pregătești pâinea uscată pentru salată. Trucul ca să nu devină prea moale

Pâinea este ingredientul care poate face diferența dintre o Panzanella reușită și una grea, moale și plină de apă. Cel mai sigur este să o umezești treptat, nu să o lași mult timp scufundată în lichid. Pune bucățile de pâine într-un bol larg, stropește-le cu puțin amestec de apă și oțet, întoarce-le ușor, apoi așteaptă câteva minute. Lichidul continuă să intre în miez chiar și după ce ai terminat de amestecat.

Verifică pâinea apăsând ușor bucățile cu degetele. Ele trebuie să cedeze la apăsare, dar să nu curgă apă din ele și să nu se desfacă singure. Dacă ai turnat prea mult lichid, ia fiecare bucată și preseaz-o foarte ușor între palme. Nu stoarce pâinea cu putere, fiindcă își va pierde textura și se va transforma în bucăți dense și lipicioase.

Contează foarte mult și cât de uscată este pâinea. O pâine veche de două zile va avea nevoie de mai puțină apă decât una care s-a uscat timp de o săptămână. Din acest motiv, cantitatea de 250 de mililitri este doar orientativă. Începe cu jumătate din lichid și mai adaugă treptat, câte o lingură. Nu uita că și roșiile vor lăsa zeamă, iar pâinea o va absorbi în timp ce salata stă la rece.

Dacă ai în casă doar pâine proaspătă, nu trebuie să renunți la rețetă. Taie pâinea în cuburi și pune-le câteva minute în cuptor, la o temperatură moderată, până când marginile devin ferme. Pâinea nu trebuie arsă sau rumenită foarte tare, ci doar uscată puțin. Las-o să se răcească bine înainte de a o amesteca cu restul ingredientelor. Această metodă nu este identică celei tradiționale, dar este mai potrivită decât folosirea directă a pâinii moi.

Și tipul de pâine este important. Evită chiflele foarte pufoase, focaccia cu mult ulei sau pâinea feliată pentru sandvișuri și pâine prăjită. Acestea se înmoaie repede și pot transforma salata într-un amestec lipicios. Alege o pâine simplă, cu miez dens și coajă fermă, care poate absorbi apa, oțetul și sucul lăsat de roșii fără să se destrame.

La final, fiecare bucată de pâine trebuie să fie bine pătrunsă de gustul legumelor și al dressingului, dar să își păstreze forma. Pâinea trebuie să fie fragedă în interior, ușor fermă la exterior și să poată fi recunoscută în salată, nu să se transforme într-o pastă.