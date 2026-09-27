„Nu vrea să trecem prin asta”, a spus Ashlee Sellars, o prietenă pe care Christa Pike a cunoscut-o în închisoare, potrivit BBC.

Crima care a șocat Tennessee

Pike avea 18 ani în 1995, când, împreună cu iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, a bătut-o, torturat-o și ucis-o pe Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani. Cele două se cunoscuseră într-o tabără de pregătire profesională pentru adolescenți cu probleme.

Crima a provocat o amplă reacție în Knoxville, după ce pe pieptul victimei a fost descoperit un pentagram. Pike o acuzase pe Colleen că o insultase și că încercase să-i fure iubitul.

Un an mai târziu, Pike a fost condamnată la moarte. Shipp, care avea 17 ani la momentul crimei, a primit închisoare pe viață, cu posibilitatea eliberării condiționate.

Avocații lui Pike susțin că aceasta a avut un istoric sever de abuz sexual, abandon și neglijare în copilărie. Ei afirmă că aceste informații nu au fost prezentate suficient juriului în timpul procesului.

Un raport întocmit în 1995 de psihologul criminalist Diana McCoy arăta că Pike fusese abuzată fizic și sexual de mai mulți dintre partenerii mamei sale și violată în repetate rânduri.

În 2021, Pike a fost diagnosticată în închisoare cu tulburare bipolară și urmează tratament medicamentos.

Psihologul criminalist Bethany Brand, care a evaluat-o în 2023, a descris cazul drept unul extrem de rar.

„Copilăria ei a fost plină de abuzuri fizice, sexuale și emoționale. A fost abuzată sexual de mai mulți bărbați, începând de dinainte de vârsta școlară”, a spus Brand.

Instanțele au respins cererile de suspendare

Curtea Supremă din Tennessee a decis anul trecut că Pike nu a prezentat circumstanțe care să justifice comutarea pedepsei. În această săptămână, instanța i-a respins și cererea de suspendare a execuției.

Avocații săi continuă să caute soluții juridice și speră la clemență din partea guvernatorului Tennessee, Bill Lee.

Dacă execuția va avea loc, Pike ar deveni prima femeie executată în Tennessee în mai bine de 200 de ani.

May Martinez, mama lui Colleen Slemmer, susține executarea lui Pike și spune că fiica sa trebuie să se poată odihni.

„A comis crima. Cred că trebuie să plătească pentru ea”, a declarat Martinez.

Ea a mai spus că nu trece nicio zi fără să se gândească la fiica sa și la modul în care aceasta a murit.

Justice Coalition, o organizație care susține drepturile victimelor, a strâns bani pentru ca Martinez să poată merge în Tennessee pentru a asista la execuție.

Prietena lui Pike vorbește despre traumă

Ashlee Sellars spune că îi este greu să împace imaginea femeii pe care a cunoscut-o în închisoare cu cea a persoanei condamnate pentru crimă.

„Când mă gândesc la reconcilierea dintre persoana pe care o vezi la televizor sau tragedia îngrozitoare care i s-a întâmplat lui Colleen, singurul lucru care are sens pentru mine este legat de sănătatea mintală și traumă și de felul în care oamenii procesează lucrurile într-un moment în care nu au ceea ce le trebuie”, a afirmat Sellars.

Pike i-a cerut ca, în ziua execuției, echipa care va participa la procedură să fie formată exclusiv din femei. Ea susține că imobilizarea de către bărbați i-ar agrava trauma.

Sellars și Pike s-au cunoscut în închisoare. În prezent, Sellars lucrează ca activistă pentru reforma sistemului de justiție și pentru drepturile victimelor infracțiunilor.