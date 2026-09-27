La un referendum care a avut loc duminică, aproximativ 7 din 10 participanți elvețieni au votat împotriva inițiativei „Protejarea neutralității elvețiene”, potrivit proiecțiilor institutului elvețian de sondaje GFS Bern. Rezultatele oficiale preliminare indică 68% pentru tabăra „nu”, la o rată de participare de 46%. Numărarea voturilor este încă în curs, potrivit News.ro.

Dacă propunerea ar fi fost aprobată, neutralitatea Elveției, consacrată în Constituție încă din 1848, ar fi fost interpretată într-un mod mai strict, țara nefiind autorizată să adere sau să participe la nicio alianță militară sau de securitate și neputând impune sancțiuni împotriva statelor ostile.

Un vot „da” ar fi complicat sancțiunile împotriva Rusiei

Au existat temeri că un vot „da” ar fi împiedicat efectiv Elveția să impună sancțiuni Rusiei — cu excepția cazului în care acestea ar fi fost aprobate de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, unde Moscova deține dreptul de veto.

Rusia a susținut deschis inițiativa, care a fost lansată de organizația de dreapta Pro Switzerland. Pro Switzerland a susținut că neutralitatea elvețiană ar trebui aplicată întotdeauna și „nu ajustată de la caz la caz sau în mod ad hoc”.

Elveția a preluat în mare măsură sancțiunile UE împotriva Moscovei. Țara și-a extins lista de sancțiuni la mijlocul lunii august, în urma celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE.

Atât guvernul elvețian, cât și Parlamentul elvețian au recomandat respingerea propunerii. Consilierul federal Ignazio Cassis, care conduce departamentul de afaceri externe al țării, a afirmat că actualul regim de neutralitate al țării „și-a dovedit valoarea”.

Un nou vot privind exporturile de arme, programat în noiembrie

Alegătorii elvețieni se vor confrunta cu o altă chestiune legată de neutralitate mai târziu în acest an. În noiembrie, li se va cere să evalueze dacă regulile Elveției privind exportul de arme sunt încă adecvate scopului sau dacă țării ar trebui să i se permită să exporte arme către un grup definit de 25 de țări, în majoritate occidentale, chiar dacă acestea sunt implicate într-un conflict în curs.

Dacă va fi aprobată, această modificare ar consolida legăturile Elveției cu țările occidentale și ar putea stimula veniturile din export ale industriei sale de apărare.