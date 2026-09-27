Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, în legătură cu provocările bugetului pentru 2027, care va trebui adoptat în Parlament, că prudenţa, precauţia şi responsabilitatea sunt esenţiale, într-un context în care România se confruntă cu multiple presiuni, iar anul viitor „poate fi chiar mai dificil din punct de vedere bugetar decât 2026”, scrie News.ro.

Nazare mai spune că în aceste zile continuă evaluarea agenţiei de rating S&P, căreia i-a prezentat „deschis rezultatele obţinute, dar şi riscurile” avute în faţă. „Un rating de investiţii nu se păstrează prin promisiuni sau declaraţii. Se păstrează prin rezultate”, punctează Nazare.

„În aceste zile continuă evaluarea S&P. Am prezentat deschis rezultatele obţinute, dar şi riscurile pe care le avem în faţă. Un rating de investiţii nu se păstrează prin promisiuni sau declaraţii. Se păstrează prin rezultate - garantate prin execuţie, prin predictibilitate şi prin continuitatea politicilor responsabile. De aceea trebuie să vorbim deschis şi despre provocările bugetului pentru 2027, care va trebui adoptat în Parlament. Prudenţa, precauţia şi responsabilitatea sunt esenţiale, într-un context în care România se confruntă cu multiple presiuni, iar anul viitor poate fi chiar mai dificil din punct de vedere bugetar decât 2026”, avertizează, duminică, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului interimar, România intră în 2027 cu „obligaţii şi presiuni care există deja”, Nazare avertizând că, în contextul consolidării capacităţii de apărare pe fondul noilor realităţi de securitate din regiune, aceste cheltuieli vor creşte, inclusiv odată cu implementarea investiţiilor finanţate prin SAFE.

„Sunt probleme care nu se rezolvă într-un an sau doi”

„Avem în faţă probleme structurale legate de dimensiunea şi eficienţa administraţiei publice. După doi ani în care salariile din sectorul public şi pensiile nu au fost indexate, presiunile pentru recuperarea puterii de cumpărare nu pot fi ignorate. România are, în acelaşi timp, un stoc important de obligaţii rezultate din hotărâri judecătoreşti neachitate în ultimii ani, care trebuie, la rândul său, gestionat responsabil. Iar acestea sunt doar o parte dintre obligaţiile de plăţi care pun presiune pe bugetul anului viitor”, atrage atenţia Alexandru Nazare.

În acelaşi timp, completează ministrul Finanţelor, pe componenta de venituri, deşi colectarea s-a îmbunătăţit semnificativ în ultimul an, România „are încă foarte mult de recuperat”, în contextul în care evaziunea şi economia gri sunt „fenomene complexe” care, deşi sunt din ce în ce mai bine identificate şi monitorizate datorită digitalizării, „erodează considerabil” baza de venituri a statului.

„Sunt probleme care nu se rezolvă doar într-un an sau doi şi care necesită măsuri consecvente în continuare. Există, în acelaşi timp, angajamente de reducere sau de eliminare a unor taxe – măsuri importante pentru competitivitatea economiei, dar care reprezintă în acelaşi timp venituri care nu se vor mai regăsi în bugetul anului viitor”, explică ministrul Finanţelor.

Nazare aminteşte, în acelaşi timp, că se încheie „componenta excepţională de finanţare prin PNRR”, aşa încât granturile care au permis României să susţină în ultimii ani un volum foarte ridicat de investiţii nu vor mai reprezenta aceeaşi sursă pentru bugetele viitoare.

„Dacă vrem să păstrăm investiţiile la un nivel ridicat, trebuie să compensăm această schimbare prin fondurile politicii de coeziune, o prioritizare mult mai strictă a investiţiilor naţionale şi, mai ales, printr-o participare mai mare a capitalului privat. Toate acestea vin într-un moment în care economia încă resimte inflaţia, modificările de preţ din energie şi efectele liberalizării, iar costurile rămân ridicate atât pentru companii, cât şi pentru populaţie. Avem în continuare şi un dezechilibru extern important, vizibil în deficitul de cont curent. Sunt realităţi care influenţează consumul, investiţiile, competitivitatea şi, implicit, veniturile viitoare ale bugetului”, precizează Alexandru Nazare.

El spune că, de aceea, statul „nu poate angaja noi cheltuieli sau noi angajamente permanente, fără surse solide de finanţare”, iar bugetul pentru 2027 „trebuie să pornească de la această realitate”.

România trebuie să treacă „de la stabilizare la creștere”

„Trebuie să spunem clar ce constrângeri avem şi ce trebuie prioritizat. Predictibilitatea fiscală înseamnă şi această formă de onestitate. Avem nevoie de un buget pentru 2027 realist şi credibil, care să continue consolidarea, dar care să pregătească în acelaşi timp economia pentru trecerea de la modelul de investiţii susţinut excepţional de PNRR la un model bazat mai mult pe fonduri europene structurale, capital privat şi investiţii publice atent prioritizate”, arată Nazare.

Acesta consideră că, în acelaşi timp, consolidarea fiscală nu poate fi „singura ambiţie” a României, ci trebuie să treacă „de la stabilizare la creştere”, adică mai mult capital privat, investiţii inteligente în producţie, energie, infrastructură, industrie, exporturi şi locuri de muncă mai bine plătite.

„În perioadele de incertitudine, responsabilitatea tuturor celor care administrăm banii publici este cu atât mai mare. România trebuie să continue să îşi respecte angajamentele, să îşi protejeze cetăţenii de şocuri financiare, iar direcţia economică a ţării trebuie să rămână stabilă. Atunci când am procedat altfel, deciziile dificile au fost amânate, iar amânările au acumulat costuri pe care le plătim astăzi”, avertizează ministrul.

Nazare aminteşte că România anului 2021 pornea la drum cu un PNRR de aproximativ 29 de miliarde de euro şi cu un set de reforme care trebuiau să rezolve o parte dintre problemele structurale ale statului.

„Câţiva ani mai târziu, am ajuns la cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană şi la o perioadă de inflaţie ridicată, iar acum trebuie să corectăm aceste dezechilibre într-un timp mult mai scurt şi cu costuri mult mai mari. Problemele amânate nu dispar. Devin mai scumpe. Iar nota de plată este suportată de economie, de antreprenori şi, în cele din urmă, de fiecare cetăţean - prin taxe, inflaţie, dobânzi mai mari sau mai puţine resurse pentru investiţii şi servicii publice”, încheie Alexandru Nazare.