Rețete de gemuri și dulcețuri pentru diabetici. Alternative sănătoase la zahăr

Rețetele de gemuri și dulcețuri pentru diabetici oferă variante gustoase și echilibrate, fără zahăr rafinat. Folosind îndulcitori naturali și fructe bogate în arome, aceste dulcețuri sunt pline de savoare.

Chiar dacă ai diabet, ești la dietă sau nu vrei să consumi prea mult zahăr, nu înseamnă că trebuie să renunți la gemuri și dulcețuri. Le poți face fără zahăr, pentru că există multe alternative sănătoase la zahăr. Iată câteva rețete de gemuri și dulcețuri pentru diabetici.

Cum se poate face dulceață fără zahăr – bazele rețetei

Când vine vorba de conservarea dulcețurilor fără zahăr, unii cred că este necesar să se adauge zahăr pentru a păstra fructele, pentru a obține o textură gelatinoasă sau pentru a menține culoarea fructului. Totuși, acestea sunt doar mituri.

Multe fructe pot fi conservate în siguranță fără îndulcitori. De obicei, se adaugă suc de lămâie sau lime pentru a crește aciditatea și a face dulceața sigură pentru conservare. Cantitatea adăugată este suficientă pentru siguranță, dar nu afectează gustul fructat al preparatului.

Conservarea dulcețurilor fără zahăr este atât de simplă încât o poate face oricine. Poți înlocui zahărul cu miere sau sirop de arțar ori cu opțiuni mai la îndemână pentru diabetici.

Ce îndulcitori naturali poți folosi

Dacă vrei îndulcitori naturali, folosește miere, sirop de arțar, sirop de curmale sau Erythritol, un alcool de zahăr natural, fără calorii și cu indice glicemic zero. Nu provoacă creșteri ale glicemiei. Nu folosi prea mult în gemuri, deoarece nu vei avea nevoie. În schimb, folosește fructe care au în mod natural dulceață și nu va fi nevoie de zahăr sau alți îndulcitori.

Pe lângă zahărul rafinat, este recomandat să eviți următorii îndulcitori atunci când prepari dulceață pentru conservare acasă:

Agave: siropul de agave nu este „îndulcitorul natural sănătos” pe care mulți îl consideră. În comparație cu mierea, conține o concentrație mult mai mare de fructoză și mult mai puțini nutrienți și antioxidanți. Din acest motiv, este mai bine să fie evitat.

Stevia: stevia este sigură pentru conservare, însă nu este folosită frecvent. Pentru conservare, varianta lichidă este mai ușor de utilizat, dar cea pudră este mai puțin procesată. Este indicată folosirea ocazională, iar pentru îndulcirea dulcețurilor fără zahăr se poate alege mierea locală.

Xylitol: deși este considerat sigur pentru conservare, xylitolul este un produs procesat, adesea derivat din porumb modificat genetic și poate provoca disconfort intestinal.

Aspartam: nu este un îndulcitor sănătos și poate da un gust neplăcut produselor conservate.

Sirop de porumb: este asociat cu numeroase riscuri pentru sănătate, motiv pentru care nu este recomandat la prepararea dulcețurilor.

Rețete simple

Gem de prune fără zahăr

Spală și usucă prunele. Taie-le în sferturi și scoate sâmburii. Pune prunele tăiate într-o cratiță grea și așază-le pe foc mediu. Amestecă din când în când și lasă fructele să fiarbă până se înmoaie și încep să scadă. Dacă amestecul se usucă prea repede, redu focul.

Zdrobește fructele moi pe măsură ce fierb. Când aproape toată umezeala a dispărut și compoziția are consistența unei dulcețuri, ia vasul de pe foc și lasă-l deoparte 10 minute.

Transferă dulceața de prune în borcane sterilizate, uscate în cuptor. Folosește un cuțit curat și uscat pentru a întinde dulceața de prune fără zahăr. Păstrează magiunul în frigider până la o lună.

Shutterstock

Dulceață de căpșuni fără zahăr

• 400 g căpșuni, tăiate cuburi

• 30 ml apă

• 1 linguriță semințe de chia măcinate

• 1 linguriță suc de lămâie (opțional)

• 1 lingură îndulcitor pudră (opțional)

Pune căpșunile și apa într-o cratiță. Acoperă și adu la fierbere, apoi redu focul la mediu și fierbe 15 minute. Adaugă sucul de lămâie doar dacă vrei să păstrezi dulceața mai mult de o săptămână – ajută la prevenirea dezvoltării bacteriilor.

Zdrobește căpșunile cu o presă pentru piure sau o furculiță, apoi mai fierbe încă 30 de minute la foc mic-med, până se reduce la jumătate. Vei obține o dulceață de căpșuni înghegată. Amestecă dulceața de căpșuni fără zahăr cât poți de des ca să nu se prindă.

Shutterstock

Gustă și adaugă îndulcitor, dacă e nevoie.

Adaugă semințele de chia măcinate și amestecă bine. Lasă să se răcească, apoi pune în borcane sterilizate. Păstrează în frigider.

Dulceață de afine fără zahăr

• 300 g afine (proaspete sau congelate)

• 30 ml apă

• sucul de la ½ lămâie

• 2 vârfuri de cuțit gumă xantan

• opțional: 1 linguriță extract de vanilie

Pune afinele, apa, sucul de lămâie (și vanilia, dacă folosești) într-o tigaie antiaderentă.

Acoperă și adu la fierbere. Dă capacul deoparte și fierbe la foc mediu aprox. 15 minute, amestecând regulat.

Amestecul se va reduce cu o treime și se va îngroșa. Zdrobește fructele ușor cu o lingură. Poți pasa dacă vrei o textură fină. Spre final, presară guma xantan uniform și amestecă bine. Este un agent natural de îngroșare și se folosește în cantități mici.

Pune dulceața de afine într-un borcan curat (aprox. 200 ml). Păstrează în frigider.

Shutterstock

Gem de fructe de pădure fără zahăr

• 1,4 kg afine (aproximativ 2 litri)

• 320 g miere (opțional)

• 20 ml suc de lămâie

Pune afinele într-o oală mare, lată (cu cât e mai joasă, cu atât mai bine).

Zdrobește-le bine. Adaugă mierea și sucul de lămâie, amestecă și lasă câteva minute până se dizolvă mierea.

Adu amestecul de afine la fierbere și fierbe timp de 15 minute, amestecând ocazional.

Când dulceața s-a îngroșat, toarn-o în borcane curate și încălzite. Dacă vrei să o conservi, procesează borcanele în baie de apă fierbinte timp de 10 minute.

Shutterstock

Cum se păstrează corect dulceața fără conservanți

Aciditatea este cea care face ca dulceața să fie stabilă pe termen lung, nu zahărul. Asta înseamnă că poți conserva în siguranță dulceață fără zahăr, atât timp cât rețeta menține nivelul corect de aciditate. Sucul de lămâie sau acidul citric sunt adesea adăugate pentru a compensa lipsa zahărului.

Dacă folosești metoda de conservare în baie de apă fierbinte, urmează rețete testate: cele care folosesc pectină, ca să te asiguri că aciditatea este la nivelul necesar.

Sfaturi pentru conservarea sigură a dulcețurilor fără zahăr:

• Adaugă suc de lămâie sau acid citric acolo unde este recomandat.

• Respectă timpii de procesare corespunzători pentru dulceața fără zahăr.

• Dacă nu ești sigur, congeleaz-o. Va fi la fel de gustoasă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













