Escape room și sala de distrugere, la mare căutare de orășeni. Locurile sunt pline și atrag jucători de toate vârstele

În weekend, mulți orășeni caută să își consume energia și timpul la sala de cățărat ori în acele camere tematice de unde trebuie să evadeze contra-conometru.

Sunt numeroase aceste locuri inspirate de povești de groază, filme SF, scenarii de război sau laboratoare secrete. Cererea este atât de mare, încât se fac rezervări și cu săptămâni înainte.

O familie curajoasă și-a petrecut o parte din ziua liberă într-un escape room transformat într-o cabană misterioasă.

Pereții sunt decorați tematic, iar indiciile care îi ajută să evadeze sunt ascunse cu dibăcie. Misiunea echipei este să scape în mai puțin de o oră din cabana bântuită.

Familie: „Am fost foarte stresați, n-am fost stresați? Am fost foarte stresați că nu reușim, mai ales la sfârșit. Dar a fost interesant, mâine venim din nou.”

Am încercat și noi. Intrăm, alături de un grup, într-o încăpere în care trebuie să găsim antidotul care salvează lumea. Suspansul crește pe măsură ce descoperim noi etape ale jocului.

Astfel de spații de joacă pentru adulți, unele complet automatizate, găsiți în București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași.

Alexandru Cataragiu, reprezentanta unui escape room: „În general, rezervările se fac cu câteva zile înainte, dar pentru perioada de weekend sau pentru perioada cu zile libere se fac cu o săptămână, chiar două săptămâni înainte.”

Oamenii vin să elibereze furia

Am făcut o oprire și în locul în care oamenii vin în timpul liber ca să spargă și să distrugă tot ce le cade în mână ca să își elibereze furia.

Corespondent PROTV: „Și aici începe adevărata distracție. Pe fundal e o melodie pentru adrenalină, iar aici am un cuptor cu microunde pe care pot să îl fac țăndări.”

Aidan Șaban, administratorul camerei de furie: „Oamenii vin aici să se distreze, dar cel mai important, vin să se elibereze de stresul cotidian. Sunt liberi să facă absolut orice. Pot să spargă sticle, pot să spargă electrocasnice, au camere de țipat, de exemplu, unde pot să țipe fără să le spună nimeni absolut nimic.”

Ziua liberă s-a transformat într-o mică aventură și pentru cei care aleg să se cațere. În sălile de escaladă, traseele pline de mii de prize colorate îi așteaptă atât pe cei aflați la prima urcare, cât și pe cei mai curajoși, gata să ajungă și la 15 metri înălțime.

O intrare costă, în medie, 90 de lei cu tot cu echipament.

