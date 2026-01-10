Escape room și sala de distrugere, la mare căutare de orășeni. Locurile sunt pline și atrag jucători de toate vârstele

Stiri actuale
10-01-2026 | 19:35
×
Codul embed a fost copiat

În weekend, mulți orășeni caută să își consume energia și timpul la sala de cățărat ori în acele camere tematice de unde trebuie să evadeze contra-conometru.

autor
Larisa Antal

Sunt numeroase aceste locuri inspirate de povești de groază, filme SF, scenarii de război sau laboratoare secrete. Cererea este atât de mare, încât se fac rezervări și cu săptămâni înainte.

O familie curajoasă și-a petrecut o parte din ziua liberă într-un escape room transformat într-o cabană misterioasă.

Pereții sunt decorați tematic, iar indiciile care îi ajută să evadeze sunt ascunse cu dibăcie. Misiunea echipei este să scape în mai puțin de o oră din cabana bântuită.

Familie:Am fost foarte stresați, n-am fost stresați? Am fost foarte stresați că nu reușim, mai ales la sfârșit. Dar a fost interesant, mâine venim din nou.”

Citește și
Polonia, incendiu escape room
Primele măsuri luate după ce 5 fete au murit carbonizate într-un escape room din Polonia

Am încercat și noi. Intrăm, alături de un grup, într-o încăpere în care trebuie să găsim antidotul care salvează lumea. Suspansul crește pe măsură ce descoperim noi etape ale jocului.

Astfel de spații de joacă pentru adulți, unele complet automatizate, găsiți în București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași.

Alexandru Cataragiu, reprezentanta unui escape room: „În general, rezervările se fac cu câteva zile înainte, dar pentru perioada de weekend sau pentru perioada cu zile libere se fac cu o săptămână, chiar două săptămâni înainte.”

Oamenii vin să elibereze furia

Am făcut o oprire și în locul în care oamenii vin în timpul liber ca să spargă și să distrugă tot ce le cade în mână ca să își elibereze furia.

Corespondent PROTV: Și aici începe adevărata distracție. Pe fundal e o melodie pentru adrenalină, iar aici am un cuptor cu microunde pe care pot să îl fac țăndări.”

Aidan Șaban, administratorul camerei de furie: Oamenii vin aici să se distreze, dar cel mai important, vin să se elibereze de stresul cotidian. Sunt liberi să facă absolut orice. Pot să spargă sticle, pot să spargă electrocasnice, au camere de țipat, de exemplu, unde pot să țipe fără să le spună nimeni absolut nimic.”

Ziua liberă s-a transformat într-o mică aventură și pentru cei care aleg să se cațere. În sălile de escaladă, traseele pline de mii de prize colorate îi așteaptă atât pe cei aflați la prima urcare, cât și pe cei mai curajoși, gata să ajungă și la 15 metri înălțime.

O intrare costă, în medie, 90 de lei cu tot cu echipament.

Sursa: Pro TV

Etichete: jocuri, escape room,

Dată publicare: 10-01-2026 19:35

Articol recomandat de sport.ro
Mutare de impact în România! Ștefania Stoica a semnat: "Sunt nerăbdătoare!"
Mutare de impact în România! Ștefania Stoica a semnat: "Sunt nerăbdătoare!"
Citește și...
Angajații companiilor se distrează de la distanță, în pandemie. Cum aleg să-și petreacă timpul
Stiri Diverse
Angajații companiilor se distrează de la distanță, în pandemie. Cum aleg să-și petreacă timpul

Drumețiile cu colegii la munte, mersul la escape room, trasul cu arma sau arcul, au fost înlocuite de jocuri video interactive la care angajații participă de acasă.

Primele măsuri luate după ce 5 fete au murit carbonizate într-un escape room din Polonia
Stiri externe
Primele măsuri luate după ce 5 fete au murit carbonizate într-un escape room din Polonia

Unul dintre proprietarii sălii de distracţie din Polonia unde cinci adolescente au murit vineri într-un incendiu a fost inculpat pentru omor din culpă, a anunţat duminică parchetul din Koszalin (nord), transmit AFP şi Xinhua.

(P) Descoperă secretele celui mai mare Escape Room din România alături de Vlad Cazino
Advertoriale
(P) Descoperă secretele celui mai mare Escape Room din România alături de Vlad Cazino

Vlad Cazino te invită joi, 29 noiembrie, la ora 17:00, să pătrunzi misterele celui mai mare şi mai captivant escape room din România.

Recomandări
Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente. Când scăpăm de Codul galben
Stiri actuale
Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente. Când scăpăm de Codul galben

Țara noastră a fost cuprinsă de un val de aer polar, iar acest lucru este resimțit în toate localitățile. S-au înregistrat minime de -10 până la -14 grade Celsius.

Gripa continuă să facă victime în România. Numărul deceselor a crescut considerabil într-o singură săptămână
Stiri actuale
Gripa continuă să facă victime în România. Numărul deceselor a crescut considerabil într-o singură săptămână

Gripa continuă să facă victime. S-au înregistrat 8 decese într-o singură săptămână, iar riscurile rămân ridicate, avertizează specialiștii.

Avioane militare și civile rusești fac zboruri frecvente către Teheran. Moscova, plan de evacuare pentru liderii Iranului
Stiri externe
Avioane militare și civile rusești fac zboruri frecvente către Teheran. Moscova, plan de evacuare pentru liderii Iranului

Regimul de la Teheran este în pragul colapsului întrucât nu are soluții pentru a potoli furia oamenilor, cred tot mai mulți analiști.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59