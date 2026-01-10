Trei copii, dispăruți în pădurea de lângă pârtia Voineasa. Au fost găsiți în timp record

10-01-2026 | 20:13
Salvamont Argeș

O operațiune de căutare a avut loc, sâmbătă seara, în comuna Voineasa, unde trei copii s-au rătăcit într-o zonă împădurită din apropierea pârtiei de schi.

Mihai Niculescu

Intervenția a fost coordonată de salvamontiștii locali, anunță Dispeceratul Național Salvamont, citat de news.ro.

„Cei trei copii au fost găsiti de salvamontişti şi au fost transportaţi în siguranţă şi predaţi părinţilor”, a anunţat Salvamont România.

Cei trei minori au dispărut în zona forestieră situată în dreapta pârtiei din Voineasa, iar condițiile meteo complicau semnificativ misiunea de salvare. Temperaturile sunt foarte scăzute, s-a lăsat întunericul, iar copiii purtau doar echipament obișnuit de schi.

Pentru a grăbi localizarea acestora, salvatorii au folosit două snowmobile și schiuri de tură, încercând să acopere într-un timp cât mai scurt o suprafață extinsă de teren.

