Horoscop 10 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va începe o poveste de dragoste

Horoscop cu Neti Sandu
09-01-2026 | 20:49
neti sandu
PRO TV

Horoscop 10 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize plăcute. O să ne adunăm un pic după atâtea petreceri și mai ieșim puțin la aer curat, ca să luăm forțe proaspete și să ne revigorăm.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 1 și e bine să începem ceva în care credem cu adevărat.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – CAPRICORN

Întrevedere cu cineva care speră să vă asociați în vederea unei colaborări și o să vă consultați agenda să vedeți cum stați, că sunteți cât se poate de ocupați. O să dislocați o sumă de bani ca să-i scoateți pe ai voștri, să-i duceți la un spectacol sau pur și simplu în vizită la rude.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

Se poate să veniți voi cu ideea să plecați pe undeva sau e o competiție prin târg și ieșiți cu grupul de prieteni la galerie ori pe teren, poate jucați ceva. E cineva care vă curtează în vederea unui fotoliu de șef și vă scoate la o cafea ca să vă convingă să acceptați.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – PEȘTI

O să puteți pleca într-o excursie, să vă desprindeți de problemele cotidiene și să respirați aer curat, ca să o porniți cu forțe proaspete de luni încolo la treabă. E posibil să faceți cunoștință cu cineva care e interesată de voi și să legați o prietenie, poate chiar o relație amoroasă, dacă sunteți singuri.

Citește și
neti sandu
Horoscop 9 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va avea parte de o escapadă turistică surpriză

Horoscop 10 ianuarie 2026 – BERBEC

Se poate să primiți o invitație la o zi de naștere sau poate se căsătoresc niște prieteni și o să vă duceți și voi la slujba religioasă, la party. Cineva se autoinvită la voi dacă rămâneți acasă; dacă nu, amânați întâlnirea.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – TAUR

Poate sărbătoriți ceva la voi acasă și o să aveți invitați, iar atmosfera va fi foarte bună, că pe unii dintre prieteni nu i-ați mai văzut de multă vreme. E cineva care își mai oferă o șansă de a vă cuceri și, dacă inima voastră nu e ocupată, ar putea reuși.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – GEMENI

Poate o să puneți punctul pe „i” în relația cu partenerul de cuplu și o să duceți comunicarea la un alt nivel, că e cineva care contează pentru voi. O să reluați un hobby și o să mai scăpați de stres, că abia v-ați mai relaxat de sărbători.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – RAC

O să vă ia prin surprindere niște prieteni și o să ajungeți, poate împreună, prin țară pe undeva, la niște cunoștințe sau vă luați o cazare. Se poate să apară și pentru voi omul potrivit și o să aveți timp să vă cunoașteți și să lăsați sentimentele să aleagă.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – LEU

Poate vă faceți timp să ieșiți pe un teren de sport sau vă duceți la sală ori la un spa, ca să vă deconectați după atâtea mâncăruri sățioase. E cineva, în trecere, de departe, care vrea să vă întâlniți, dacă n-aveți alt program, fie la voi acasă, fie în oraș, cum preferați.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

E un suflu de prospețime în sfera sentimentală, poate pentru că e cineva nou apărut în peisaj, după ce ați avut curajul să încheiați ultima relație. Poate mai găsiți prin rezerve niște bani ca să ieșiți la un film, la un restaurant sau la o înghețată.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

E animație la voi; poate vă duceți la o petrecere și o să dați de o atmosferă pe gustul vostru și chiar o să vă simțiți în elementul vostru. În relația de cuplu o să fiți cât se poate de sinceri, ca să nu treziți suspiciuni, dacă tot sunteți fideli ființei iubite.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – SCORPION

E cineva care ține la voi și vrea să nu vă îndoiți de acest lucru și o să puteți construi și duce mai departe, frumos, relația. Se poate să vă invite cineva la un spectacol și să fie un cadou plăcut pentru voi.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

Poate le faceți o surpriză celor dragi și vă duceți într-un parc de agrement, la jocuri speciale, ca să vă distrați cu toții. Sunteți în formă, gata de plecare la drum, și o să mai cunoașteți lume nouă, ca să vă lărgiți cercul de prieteni.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 09-01-2026 20:49

Articol recomandat de sport.ro
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
Citește și...
Horoscop 9 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va avea parte de o escapadă turistică surpriză
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 9 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va avea parte de o escapadă turistică surpriză

Horoscop 9 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu noutăți. Avem inițiative care ne pot aduce succes în viitorul apropiat și e bine să fim perseverenți ca să ne iasă.  

Horoscop 8 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care se va regla din punct de vedere financiar
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 8 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care se va regla din punct de vedere financiar

Horoscop 8 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu reușite. Mai avem chef și de treabă, că de distracție am tot avut – chef – și o să ne facem planuri cu bătaie lungă, că avem obiective de atins.  

Horoscop 7 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Relația cu partenerul de cuplu se poate colora frumos
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 7 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Relația cu partenerul de cuplu se poate colora frumos

Horoscop 7 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi de sărbătoare, frumoasă. O să avem un gând bun pentru cei care sărbătoresc ziua numelui și o să trăim într-o atmosferă armonioasă.  

Recomandări
Fermierii români, nemulțumiți de acordul comercial UE-Mercosur: „În aceste condiții, noi nu putem să concurăm cu ei”
Stiri externe
Fermierii români, nemulțumiți de acordul comercial UE-Mercosur: „În aceste condiții, noi nu putem să concurăm cu ei”

După mai bine de 25 de ani de negocieri, controversatul acord comercial dintre Uniunea Europeană și blocul „Mercosur” a fost aprobat, în ciuda furiei fermierilor și a opoziției vehemente a Franței.

Reacția Armatei elvețiene, pentru Știrile PRO TV, cu privire la escortarea avionului lui Nicușor Dan: „Mulțumim României”
Stiri Politice
Reacția Armatei elvețiene, pentru Știrile PRO TV, cu privire la escortarea avionului lui Nicușor Dan: „Mulțumim României”

Forțele aeriene ale Elveției au reacționat pentru Știrile PRO TV în legătură cu episodul în care două dintre avioanele sale de luptă F/A-18 au escortat pentru pțin timp care aeronava Spartan a MApN, care îl transporta pe președintele Nicușor Dan.

Regimul de la Teheran amenință cu moartea protestatarii din Iran. Comunicațiile, în blackout de peste 24 de ore
Stiri externe
Regimul de la Teheran amenință cu moartea protestatarii din Iran. Comunicațiile, în blackout de peste 24 de ore

Iranienii se află de mai bine de 24 de ore într-un blackout aproape total al internetului, pe fondul protestelor antiguvernamentale care se extind în toată țara. Regimul de la Teheran amenință protestatarii cu pedeapsa capitală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59