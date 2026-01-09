Horoscop 10 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va începe o poveste de dragoste

Horoscop 10 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize plăcute. O să ne adunăm un pic după atâtea petreceri și mai ieșim puțin la aer curat, ca să luăm forțe proaspete și să ne revigorăm.

Vibrația zilei este 1 și e bine să începem ceva în care credem cu adevărat.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – CAPRICORN

Întrevedere cu cineva care speră să vă asociați în vederea unei colaborări și o să vă consultați agenda să vedeți cum stați, că sunteți cât se poate de ocupați. O să dislocați o sumă de bani ca să-i scoateți pe ai voștri, să-i duceți la un spectacol sau pur și simplu în vizită la rude.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

Se poate să veniți voi cu ideea să plecați pe undeva sau e o competiție prin târg și ieșiți cu grupul de prieteni la galerie ori pe teren, poate jucați ceva. E cineva care vă curtează în vederea unui fotoliu de șef și vă scoate la o cafea ca să vă convingă să acceptați.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – PEȘTI

O să puteți pleca într-o excursie, să vă desprindeți de problemele cotidiene și să respirați aer curat, ca să o porniți cu forțe proaspete de luni încolo la treabă. E posibil să faceți cunoștință cu cineva care e interesată de voi și să legați o prietenie, poate chiar o relație amoroasă, dacă sunteți singuri.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – BERBEC

Se poate să primiți o invitație la o zi de naștere sau poate se căsătoresc niște prieteni și o să vă duceți și voi la slujba religioasă, la party. Cineva se autoinvită la voi dacă rămâneți acasă; dacă nu, amânați întâlnirea.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – TAUR

Poate sărbătoriți ceva la voi acasă și o să aveți invitați, iar atmosfera va fi foarte bună, că pe unii dintre prieteni nu i-ați mai văzut de multă vreme. E cineva care își mai oferă o șansă de a vă cuceri și, dacă inima voastră nu e ocupată, ar putea reuși.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – GEMENI

Poate o să puneți punctul pe „i” în relația cu partenerul de cuplu și o să duceți comunicarea la un alt nivel, că e cineva care contează pentru voi. O să reluați un hobby și o să mai scăpați de stres, că abia v-ați mai relaxat de sărbători.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – RAC

O să vă ia prin surprindere niște prieteni și o să ajungeți, poate împreună, prin țară pe undeva, la niște cunoștințe sau vă luați o cazare. Se poate să apară și pentru voi omul potrivit și o să aveți timp să vă cunoașteți și să lăsați sentimentele să aleagă.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – LEU

Poate vă faceți timp să ieșiți pe un teren de sport sau vă duceți la sală ori la un spa, ca să vă deconectați după atâtea mâncăruri sățioase. E cineva, în trecere, de departe, care vrea să vă întâlniți, dacă n-aveți alt program, fie la voi acasă, fie în oraș, cum preferați.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

E un suflu de prospețime în sfera sentimentală, poate pentru că e cineva nou apărut în peisaj, după ce ați avut curajul să încheiați ultima relație. Poate mai găsiți prin rezerve niște bani ca să ieșiți la un film, la un restaurant sau la o înghețată.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

E animație la voi; poate vă duceți la o petrecere și o să dați de o atmosferă pe gustul vostru și chiar o să vă simțiți în elementul vostru. În relația de cuplu o să fiți cât se poate de sinceri, ca să nu treziți suspiciuni, dacă tot sunteți fideli ființei iubite.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – SCORPION

E cineva care ține la voi și vrea să nu vă îndoiți de acest lucru și o să puteți construi și duce mai departe, frumos, relația. Se poate să vă invite cineva la un spectacol și să fie un cadou plăcut pentru voi.

Horoscop 10 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

Poate le faceți o surpriză celor dragi și vă duceți într-un parc de agrement, la jocuri speciale, ca să vă distrați cu toții. Sunteți în formă, gata de plecare la drum, și o să mai cunoașteți lume nouă, ca să vă lărgiți cercul de prieteni.

