Producătorii de băuturi ar putea fi obligați să folosească materiale reciclate. Noile măsuri vizează sticla și metalul

10-01-2026 | 19:38
Noi măsuri pentru protecția mediului. Producătorii și importatorii de băuturi ar putea fi obligați să includă sticlă și metal reciclate în ambalajele produse, la fel ca în cazul recipientelor din plastic.

Teodora Suciu

O inițiativă legislativă a fost depusă la Senat.

După modelul implementat pentru ambalajele din plastic, care trebuie să conțină minimum 25% material reciclat, proiectul propune aceeași obligație pentru recipientele de metal și sticlă.

Corespondent PROTV: „Importatorii și producătorii de băuturi trebuie să se asigure că materialul principal folosit în producția ambalajelor cu o capacitate de până la 3 litri din metal sau sticlă este reciclat în proporție de cel puțin 25%. Din 2030, procentul ar crește la 30%. Operatorii economici care ar depăși țintele impuse ar fi recompensați. Dacă ar folosi mai mult de 25 la sută material reciclat, firma ar încasa o primă de 500 de lei per tonă de material reciclat. Pentru mai mult de 30% – 1.000 de lei per tonă. Iar dacă sare de 50 la sută, 1.500 de lei per tonă.”

În schimb, cei care nu se vor conforma vor fi penalizați. Vor plăti 4 lei pe kilogram pentru diferența dintre cantitatea de sticlă sau metal reciclat pe care ar fi obligați să o folosească și cea efectiv utilizată.

iLikeIT. Cele mai importante invenții ale anului 2025, potrivit revistei TIME: roboți umanoizi și case din plastic reciclat

Inițiatorii legii spun că vor să stimuleze industria reciclării. Acum, o mare parte din materialele colectate prin sistemul de garanție-returnare se exportă.

Mircea Fechet, deputat PNL: „La fel cum avem o industrie solidă a reciclării PET-ului în România, ne dorim la fel de mult ca și sticla și aluminiul să fie reciclat în România și nu doar să fie reciclat, ci să respecte principiul circularității. Dintr-un ambalaj de sticlă, dacă trebuie să reciclăm acel ambalaj, să avem un nou ambalaj din sticlă.”

Reprezentanții Asociației Naționale pentru Băuturi Răcoritoare reclamă lipsa unui studiu de impact, faptul că există deja reglementări europene cu privire la gestionarea deșeurilor din ambalaje și că proiectul nu este corelat cu infrastructura și capacitățile reale de implementare.

Constantin Damov, președinte Coaliției pentru Economia Circulară: „Este posibil ca în piața de astăzi să avem niște prețuri puțin mărite, dat fiind că este mai scump să ai material reciclat astăzi decât material nou. Ideea este bună, trebuie să vedem formatul în care să o lansăm.”

Pentru a deveni lege, inițiativa depusă la Senat trebuie să primească votul parlamentului.

Dată publicare: 10-01-2026 19:37

Hainele din poliester reciclat, promovate ca soluții ecologice, poluează mai mult decât cele din poliester nou, arată un studiu al unui ONG, transmite AFP.  

