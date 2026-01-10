Răspunsul lui Trump după ce a fost întrebat dacă ar ordona capturarea lui Putin. Ce a recunoscut public, fără ezitare

Șefii marilor companii petroliere privesc cu scepticism capacitatea ori voința administrației Trump de a asigura stabilitatea pe termen lung a Venezuelei.

Cel puțin asta rezultă din reacția lor precaută la încercarea președintelui american de a-i convinge să investească masiv în infrastructura petrolieră a țării latino-americane după epoca Maduro.

Preşedintele american nu a ascuns faptul că petrolul se află în centrul strategiei sale pentru Venezuela, după înlăturarea lui Nicolas Maduro. Așa că vineri seara a încercat să le vândă planurile sale marilor șefi din industrie. S-au prezentat la întâlnire reprezentanții celor mai importate 14 companii din industria petrolieră din întreaga lume, inclusiv Exxon Mobil, Chevron şi ConocoPhillips.

Donald Trump, președintele SUA: „Companiile americane vor avea șansa să reclădească infrastructura energetică putrezită a Venezuelei și, în cele din urmă, să crească producția de petrol la niveluri nemaiîntâlnite. „Forați, dragilor, forați!” a fost sloganul campaniei mele. Planul e ca marile noastre companii petroliere să cheltuiască cel puțin 100 de miliarde de dolari, își vor scoate banii cu vârf și îndesat. O să decidem căror companii o să le permitem acces în Venezuela O să aibă securitate deplină. Astăzi e o cu totul altă Venezuela. Și vor trata direct cu noi, nu cu Venezuela”.

Însă, discuțiile de câteva ore s-au încheiat fără angajamente majore.

Chris Wright, secretarul pentru Energie: „Cei de la Chevron și-au exprimat interesul concret”.

Alții însă nu s-au sfiit să taie elanul lui Trump.

Darren Woods, ExxonMobil CEO: „În Venezuela, ne-au fost confiscate utilajele de două ori. Așa că va puteți închipui că, pentru a încerca a treia oară, ar fi nevoie de schimbări semnificative ale situației de acolo. În actualul cadru de legislație și securitate, nu este de investit în Venezuela”.

Venezuela dispune de cele mai mari rezerve de ţiţei din lume, peste 300 miliarde de barili, dar producţia este acum plafonată la 1 milion de barili pe zi, după decenii de lipsa de investiţii care au lăsat infrastructura petrolieră într-o stare deplorabilă.

În altă ordine de idei, Donald Trump și-a reiterat intențiile cu privire la Groenlanda.

Donald Trump: „Vom face ceva cu Groenlanda, fie că le place sau nu, pentru că, dacă nu o facem noi, Rusia sau China vor prelua Groenlanda. Și nu vrem să avem Rusia sau China drept vecini. Aș vrea să cădem la o înțelegere, ar fi calea ușoară, dar dacă nu putem merge pe calea ușoară, o vom face pe calea grea. Și apropo, statele NATO trebuie să înțeleagă că eu sunt complet pro-NATO. Am salvat NATO. Dacă nu eram eu, nici nu mai exista acum NATO”.

Dacă tot a fost pomenit Maduro în discuție, un jurnalist i-a cerut președintelui Trump să comenteze gluma făcută zilele trecute de Volodimir Zelenski.

„Ce să zic? Dacă li se poate face asta dictatorilor, atunci americanii știu cine ar trebui să urmeze...”, a spus Zelenski.

Reporter: Ați ordona vreodată o misiune pentru forțele speciale să se ducă să-l captureze pe Vladimir Putin?

Trump: Păi, sunt foarte dezamăgit de el (de Putin), dar nu cred că o să fie nevoie (să-l capturez).

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













