Ostropel de pui ca la bunica: rețeta simplă și gustoasă pentru începători. Ingredientul secret pentru o mâncărică perfectă

Ostropelul de pui este una dintre rețetele clasice și tradiționale românești. Acompaniat de o mămăliguță sau pâinici proaspete făcute în cuptor, acest fel de mâncare este perfect.

Această rețetă tradițională îți va aminti de mâncarea bunicii și are un ingrediente secret. Iată care este.

Ingrediente pentru ostropel

Ca să faci un ostropel delicios, ai nevoie de un pui de calitate. Unul dintre marile secrete pentru a face un ostropel ca la bunica este să folosești pui de țară. Vei obține o textură și un gust cu totul speciale, care îți vor aminti de mâncarea tradițională.

Ai grijă să folosești ingrediente proaspete și de calitate, iar la final să presari din belșug verdeața preferată, indiferent că este pătrunjel sau mărar.

Ingrediente:

• 1 kg carne de pui de țară

• 1 ceapă albă mare

• 10 căței de usturoi, jumatate tocați, jumatate răzuiți

• 3 linguri de ulei

• sare

• piper măcinat

• 150 ml vin alb, sec

• 500 ml suc de roșii de calitate

• 1 legătură de pătrunjel proaspăt tocat

Ostropel de pui ca la bunica - mod de preparare

Începe prin a pune pe foc o tigaie cu pereții mai înalți și încălzește uleiul. Presară sare și piper peste bucățile de pui și rumenește-le bine în uleiul încins. În aproximativ zece minute ar trebui să prindă o crustă aurie. Când carnea este rumenă, adaugă ceapa și jumătate din cantitatea de usturoi, tocat fin, apoi gătește la foc mic până devin sticloase. Stinge totul cu vin sec și lasă câteva minute, cât să se evapore alcoolul.

Toarnă sosul de roșii și completează cu apă cât să acopere carnea. Pune puțin zahăr pentru a echilibra aciditatea sosului și lasă ostropelul să fiarbă aproximativ treizeci de minute, la foc mic, sub capac. Verifică dacă puiul este fraged folosind o furculiță, apoi adaugă usturoiul răzuit.

După încă un minut stinge focul și servește ostropelul presărat cu pătrunjel tocat.

Servește cu mămăliguță fierbinte sau pâinici coapte în tigaie ori pâine făcută în casă.

Sfaturi pentru un ostropel ca la bunica

Pentru un ostropel cu gust ca la bunica, folosește pui de țară. Carnea este mai gustoasă, nu se sfărâmă și dă o aromă mai bună întregului sos.

Cele mai potrivite bucăți sunt pulpele, aripile sau ciocănelele, pentru că rămân fragede după fierbere, conțin mai multă grăsime și sunt mai gustoase prăjite.

Dacă vrei să obții o piele crocantă pe pui, șterge carnea cu un șervețel înainte de a o pune în tigaie. Umezeala de pe suprafață împiedică formarea crustei.

În sosul de roșii poți adăuga zahăr, puțin oțet sau chiar un praf de bicarbonat pentru a reduce aciditatea.

Dacă vrei cea mai bună aromă, pune foi de dafin, cimbru sau boia dulce. Pentru un sos mai gros, lasă-l să scadă fără capac în ultimele minute de fierbere. Dacă îți place o textură mai catifelată, poți amesteca în sos o linguriță de unt la final. Va căpăta un luciu frumos și vei obține un sos mai fin.

La final, ai grijă să pui pătrunjel proaspăt din plin, pentru ca toate aromele să se îmbine frumos. Nu uita să servești ostropelul de pui cu mămăliguță tare, așa cum se face în mod tradițional.

Ostropel cu carne de porc

Dacă îți place carnea de porc, poți încerca rețeta de ostropel cu bucata ta preferată de carne. Se face la fel de simplu și poate fi consumat cu mămăliguță. Iată cât de ușor de face.

Ingrediente

· 1 kg mușchi de porc

· 1 ceapă mare albă

· 10 căței de usturoi

· 750 ml suc de roșii

· 150 ml vin roșu sec

· 150 ml apă

· Sare

· piper măcinat

· 3 linguri ulei

· pătrunjel tocat

· 1 foaie de dafin

Mod de preparare

Taie carnea în bucățele mici și apoi pune-o la rumenit într-o tigaie încăpătoare cu ulei, la foc mic, până prinde culoare. Adaugă ceapa, jumătate din cantitatea de usturoi tocat, un praf de sare și lasă legumele să se înmoaie până devin translucide.

Toarnă vinul roșu, lasă câteva minute să se evapore alcoolul, amestecă și acoperă totul cu sucul de roșii și apa.

Pune foaia de dafin, sarea și piperul măcinat, pune capacul și lasă ostropelul să fiarbă în jur de 45 de minute, amestecând din când în când.

Spre final adaugă restul de usturoi și potrivește de sare și piper. Servește ostropelul de porc cu pătrunjel proaspăt, așezat peste mămăliguță proaspătă.

Alternativ, poți adăuga în ostropelul de porc mici găluște din ou și făină. Doar amestecă un ou cu puțină făină până obții o textură asemănătoare cu smântâna. Adaugă cu lingurița bucăți de aluat în sosul care fierbe și pune capacul. Vei obține un fel de mâncare ideal de consumat ca atare, fără să mai trebuiască să faci mămăligă și cu un plus de textură și gust.

