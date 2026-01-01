Horoscop anul 2026, cu Neti Sandu. Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi

Sunt semne diferite, multe semne diferite. Aceasta este trăsătura anului: foarte multe noutăți.

Să reamintim faptul că Uranus se întoarce în Gemeni. Intrase foarte puțin și acum își reia cursul, unde va sta timp de șapte ani. Neptun se întoarce în Berbec și va sta acolo aproximativ șaisprezece ani și ceva. Saturn va sta trei ani lângă Neptun, după care se va distanța, timp de alți trei ani.

Rămâne să intrăm cu Luna în Berbec, iar Jupiter va sta până la sfârșitul lunii iunie, iar din iulie, de la început, intră în zodia următoare, în Leu. Pluton rămâne în Vărsător aproximativ douăzeci de ani.

Așadar, avem planete mari aflate în cu totul alte zodii decât cele în care au fost în ultimii ani. Este clar că lucrurile vor sta diferit. Recomandarea ar fi să fim flexibili, să fim atenți la ce se întâmplă și la direcția în care merg lucrurile, pentru că eu cred că cel mai mult ne va costa dacă ne împotrivim și dacă nu lăsăm lucrurile să curgă. Ar fi bine să urmăm traiectoria indicată de planeta care va sta în zodia respectivă, iar pentru fiecare nativ acest lucru va însemna altceva.

Cel puțin două zone sunt vizate, pentru că o dată este vorba despre raportarea la zodie în sine și o dată despre ascendent. Vor fi, așadar, două planuri diferite și ar fi bine să conlucrăm cu ele.

Este mult și este diferit. Este ușor de acceptat? Nu. Nu este pentru nimeni. Reacționăm foarte prost la nou, mai ales atunci când avem deja un tablou în cap, o schemă anume, iar prezentul ne contrazice. Aici este problema: vrem să urmăm o cale tradițională, dar s-ar putea ca, de anul viitor, lucrurile să nu mai fie tradiționale, ci să fie altfel.

Așadar, să reținem aceste cuvinte: adaptabilitate și flexibilitate. Iată două repere importante. Și să o luăm, de la început, cu fiecare zodie în parte.

Horoscop anul 2026 - BERBEC

Pentru Berbeci, încep timpuri noi, ca să spun așa, pentru că Saturn a intrat aici. În primul rând, îi va obliga pe nativii din Berbec să învețe lecția răbdării, care este foarte grea pentru fiecare dintre noi, dar mai ales pentru Berbec. Berbecul este plin de energie, de inițiativă, este locomotiva zodiacului, îi trage pe toți după el, iar acum va trebui să se înregimenteze, să asculte de alții. Nu se poate altfel, e ca și cum ar face armata.

Neptun, pe de altă parte, îi va da tot felul de stări. Va fi mai creativ, mai intuitiv, va vedea lucrurile altfel. Va trăi revelații, stări foarte frumoase. Poate se îndrăgostește. Dar Saturn nu îl va lăsa de capul lui și va trebui să țină cont de prezența lui Saturn, de indicațiile și recomandările acestuia. Aici este marea problemă: Berbecul trebuie să țină cont de Saturn.

Partea frumoasă este că, așa cum spuneam, s-ar putea să se îndrăgostească, pentru că Jupiter va intra în casa dragostei și a copiilor. Atunci lucrurile vor sta frumos diferit. Poate că, la un moment dat, își pierde puțin speranța, pentru că Saturn poate da o stare de singurătate, dar după aceea lucrurile se schimbă.

Cu ajutorul lui Jupiter în Leu, totul se îmbracă frumos. În principiu, vor fi diverse conjuncturi favorabile care îi vor indica Berbecului în ce direcții să o apuce, atât profesional, cât și personal, pentru că Jupiter va fi și într-o casă a hobby-urilor. Pot apărea călătorii frumoase și multe alte lucruri la care nu se așteaptă.

Saturn stă la el și nu a mai stat atât de mult timp. Uranus intră în casa învățatului și a deplasărilor, iar Jupiter este, la rândul lui, într-o casă foarte bună. De aici pot apărea multe oportunități, multe lucruri de valoare, din care Berbecul va avea de câștigat.

Horoscop anul 2026 - TAUR

Uranus pleacă din zodia Taur și se mută în Gemeni. Acolo ar putea apărea un parteneriat de afaceri sau o afacere foarte bănoasă și ingenioasă, pentru că asta face Uranus: lucruri care apar peste noapte. Taurul se pricepe la astfel de situații, pentru că are un simț al banului foarte bine dezvoltat și știe cum să facă bani. Este vorba despre casa banilor.

Lecția comunicării a fost tema anului 2025 și comunicarea trebuie dusă la un alt nivel. Mai are de rafinat puțin până la sfârșitul lunii iunie acest capitol, după care pot apărea chestiuni legate de casă. Poate face o investiție mare, poate este antreprenor și se pricepe să construiască, să dezvolte ceva concret. Uranus în casa banilor vine cu idei puternice, serioase, nu e de glumă. Poate începe ceva nou sau intră într-un parteneriat cu cineva care face acest lucru, iar de aici pot veni bani frumoși.

Saturn și Neptun stau în casa problemelor de sănătate și trebuie avut grijă, pentru că, în profunzime, sunt niște aspecte care pot eroda dacă nu sunt luate în seamă.

Jupiter, după ce pleacă din sfera comunicării, intră în casa casei, în casa locuinței. Aici, dacă este antreprenor, ar fi bine să știe ce are de făcut și cum să se ocupe de aceste aspecte.

Horoscop anul 2026 - GEMENI

Pentru Gemeni ar trebui să fie ceva absolut nou și bun, pentru că Uranus a fost puțin prezent în 2025, dar nu a mai fost în Gemeni de optzeci și patru de ani, iar mulți dintre Gemeni nu au mai apucat un astfel de tranzit. Asta înseamnă ceva foarte nou, bun, ingenios, sclipitor. Uranus este patronul Vărsătorului și îi ajută pe Gemeni să facă o afacere extraordinară, să dea lovitura, practic, în afaceri.

Până la jumătatea anului, Jupiter stă în continuare în casa banilor și exact asta va face și Uranus odată ajuns acolo. Ar fi extraordinar dacă Gemenii ar putea fructifica la maximum această combinație foarte reușită dintre Uranus în zodia Gemeni și Jupiter în sfera financiară, în casa banilor, a salariului și a parteneriatelor din care pot câștiga bani.

Uranus va sta în Gemeni șapte ani, timp în care pot apărea foarte multe faze și combinații. Totul poate fi extraordinar, pentru că Gemenii, pe lângă jobul de bază, au și colaborări. După aceea, Jupiter va ieși din casa banilor și se va muta în casa comunicării, care este chiar zodia Gemeni. Astfel, Gemenii vor trebui să ducă comunicarea la un nivel superior, așa cum trebuie să facă acum Taurul, dar, fiind chiar casa comunicării, pentru ei va fi și mai intens.

Vor trebui să facă un pas în plus, să transmită altfel ce au de gând, felul în care simt și gândesc, să pună în practică ceea ce gândesc, să se facă înțeleși și, în același timp, să îi asculte și pe ceilalți.

Aceasta este datoria Gemenilor în acest an. În casa prietenilor, unde se află Saturn și Neptun, pot apărea anumite distanțări. Poate Gemenii au un succes foarte mare și prietenii nu fac față acestei situații. Nu este neapărat o regulă, dar este o posibilitate.

Horoscop anul 2026 - RAC

Pentru Rac revenim la ideea că este anul Racului, din 2025 și rămâne așa până la sfârșitul lunii iunie 2026. În acest răstimp, Racul poate foarte bine să ajungă la un nivel superior. Poate fi vorba despre un salt financiar, poate se căsătorește, poate termină o facultate sau chiar mai multe, poate face multe lucruri în același timp.

Apoi, faptul că Jupiter, marele benefic, pleacă din zodia lor și va intra în casa banilor este un semn că Racii pot fi puși într-o postură avantajoasă. Pot avea parte de o upgradare, pot câștiga mai mulți bani sau pot lucra și în particular la ceva care să aducă un supliment financiar.

Jupiter în casa banilor va rămâne până în 2027, deci practic se anunță doi ani fructuoși pentru Rac, de care este bine să profite la maximum.

Partea mai delicată este că Saturn și Neptun stau în casa realizării sociale. Saturn poate aduce o confirmare a valorii, dar se poate întâmpla și ca, dacă Racul nu are încredere în el, să nu câștige partida. De exemplu, dacă este un concurs, îl poate câștiga doar dacă are încredere în propriile forțe; dacă nu, atunci altcineva va avea întâietate. Cam aceasta este ideea.

Horoscop anul 2026 - LEU

Pentru Leu se anunță un an cu mari promisiuni, pentru că din luna iulie intră Jupiter în Leu, acolo unde se află și Soarele. Uranus va fi în zodia Gemeni și se vor asorta foarte bine, astfel că Leul nu va resimți piedici sau neacceptări din partea cuiva. Din contră, lucrurile vor merge cursiv.

Saturn și Neptun, care se află tot într-un semn de foc, Berbecul, fiind de aceeași natură cu Leul, au o foarte bună înțelegere cu acesta. Între ele se află, cumva, Uranus, care poate deschide uși, poate crea căi noi și îi poate da Leului mai multă încredere în sine, un ambitus mai mare de manifestare.

Problema Leului rămâne orgoliul. Aici este lecția pentru Leu: dacă se pune pe sine mai presus decât ceea ce are de făcut în colectivitatea din care face parte, lecția va reveni și data viitoare, iar acest orgoliu îl va sabota în continuare. Orgoliul nu îl lasă să vadă adevărul, să fie echilibrat, corect și just. Așadar, șansele sunt foarte mari, dar Leul trebuie să aibă atitudinea potrivită.

Horoscop anul 2026 – FECIOARĂ

Pentru Fecioară se degajează sfera comunicării: cu partenerii de afaceri, cu familia, cu partenerul de cuplu. Astfel, Fecioara nu se va mai simți atât de singură, pusă la zid sau criticată. Ea, care critică, pentru că Fecioara critică, dar nu este obișnuită să primească critici. Consideră că este perfectă și, dacă este perfectă, nu greșește ea, ci greșesc ceilalți.

Acum însă nu va mai fi atât de deranjată de criticile celorlalți și nici de faptul că nu este primită în audiență ori de câte ori dorește. Se degajează acea casă, acel traseu al comunicării cu șefii și cu autoritățile.

În schimb, trebuie să fie ceva mai atentă la bani. Investițiile trebuie făcute cu cap, să nu țină banii blocați foarte mult timp, mai ales când piața este foarte vie și există oportunități de investiții. Aici trebuie să se orienteze, pentru că tendința lui Saturn este să țină banii pe loc și să o facă zgârcită pe Fecioară.

Deocamdată, Jupiter se află într-o casă a prietenilor și, cumva, compensează faptul că Saturn, în casa partenerială, nu îi dă voie să comunice așa cum simte nevoia. Jupiter ajută în acest sens.

După aceea, Jupiter va intra în casa problemelor de sănătate, în sfera afecțiunilor cronice, și va fi bine ca Fecioara să aibă grijă de sănătate. Aceasta este tema pentru anii 2026–2027.

În același timp, Fecioara beneficiază de un Jupiter care a stat într-o casă ce ajută la o imagine mai bună. Din punct de vedere social, lucrurile ar trebui să meargă bine. Deocamdată, Jupiter este retrograd, dar își va relua mersul direct până în luna iulie.

Horoscop anul 2026 – BALANȚĂ

Pentru Balanță există posibilitatea unei promovări. Apoi, Jupiter va sta în Leu, care este o casă a relațiilor, a grupurilor, a oamenilor alături de care se pot crea alianțe. Pot fi fundații, organizații, structuri în care Balanța se poate manifesta în cadrul unui grup organizat, astfel încât să fie bine și pentru ea, și pentru organizația respectivă.

În același timp, casa partenerială se populează cu Saturn și Neptun. Pe de o parte, Jupiter ajută, așa cum a fost și cazul Fecioarei, prin susținerea relațiilor și a colaborărilor. Pe de altă parte, Saturn poate sabota, pentru că se află tot în casa partenerială. Când este vorba despre relațiile de suflet, lucrurile devin mai dificile. Totuși, Neptun acolo poate lăsa loc îndrăgostirii, chiar dacă situația nu este foarte simplă.

Per ansamblu, lucrurile arată destul de bine la început. Marte va intra în Capricorn și va face niște cuadraturi cu Balanța, ceea ce poate crea tensiuni, dar este o perioadă trecătoare.

O perioadă mai veselă se conturează la începutul anului, mai exact în luna ianuarie, când planetele vor intra în grup în Vărsător și vor face aspecte foarte frumoase cu Balanța. Astfel, pot apărea intervale mai optimiste, mai vesele și mai stimulante.

Horoscop anul 2026 – SCORPION

Pentru Scorpion este o perioadă în care ar trebui să se simtă în largul lui, pentru că se fac aspecte frumoase pe semnele de apă: cu Jupiter în Rac, cu Saturn și Neptun, care au revenit în zodia Peștilor. Ar trebui să își găsească un echilibru sau, mai bine spus, să îl aibă deja găsit, pentru că, ulterior, Saturn și Neptun vor intra în casa serviciului și a problemelor de sănătate.

Tot ceea ce nu a vrut să trateze sau să recunoască până acum se va manifesta, vrea sau nu, pe parcursul anului viitor, și nu cred că va putea sta fără să ia niște măsuri. Este important să facă investigații și să se gândească dacă nu cumva vrea să schimbe ceva în plan profesional: fie să lucreze altceva, fie să caute un alt serviciu sau, în cadrul celui actual, să discute cu șeful și să vadă dacă poate face o schimbare. Începe o perioadă diferită la serviciu pentru Scorpion.

Când Jupiter va pleca din poziția foarte avantajoasă pentru Scorpion, adică din luna iulie, lucrurile pot fi foarte bune, pentru că se mută în Leu. Totuși, vor exista și perioade în care exact ceea ce își dorea s-ar putea să îl dezavantajeze. Așa se întâmplă uneori, de aceea trebuie să știe dacă vrea să facă altceva și să fie atent la conjunctură, la oameni, la oportunități și la oferte. Este important să se orienteze. Asta trebuie să facă Scorpionul, pentru că, în rest, lucrurile sunt foarte bune.

Uranus se va muta într-o casă a investițiilor și cine știe, poate și Scorpionul va da lovitura în afaceri. Scorpionul este casa a opta, iar Uranus se mută tot într-o casă omoloagă, casa a opta, așa cum este Scorpionul. Există aici niște similitudini de care poate profita din plin, dar trebuie să îi fie trezit acel simț specific.

Horoscop anul 2026 – SĂGETĂTOR

Pentru Săgetător, Uranus se va muta în casa partenerială. Acolo poate apărea cineva care vine și spune: „Am nevoie de tine să facem împreună ceva, o să vezi că ne iese.” Persoana respectivă va fi foarte convingătoare. La fel se întâmplă și în plan personal, în relațiile de cuplu, când poate apare cineva cunoscut anterior și, dintr-o dată, totul se poate desfășura foarte repede. Uranus funcționează astfel: lucrurile se pot schimba peste noapte, iar Săgetătorul are șapte ani în care astfel de evenimente neașteptate se pot produce, dacă își dorește și acționează în consecință.

Jupiter va sta într-o casă a banilor, ceea ce oferă Săgetătorului oportunitatea de a face ceva concret sau de a păstra acea șansă pentru data viitoare, când va apărea din nou o oportunitate financiară.

O altă veste favorabilă este faptul că Jupiter va ajunge în Leu. Aceasta este o combinație bună, pentru că Leul și Săgetătorul sunt semne de foc, iar Jupiter, fiind patronul Săgetătorului și de asemenea un semn de foc, formează un triunghi echilateral de foc împreună cu Berbecul, unde se află Saturn și Neptun. Triunghiul Leu–Berbec–Săgetător creează o înțelegere perfectă și echilibru, o promisiune de mai bine. Trebuie însă să fie pregătit sufletește și mental, să fie curajos pentru a profita de această conjunctură.

Horoscop anul 2026 – CAPRICORN

În prezent, Jupiter este retrograd în Rac, dar planetele se grupează în Capricorn, față în față cu Racul, unde se află Jupiter, ceea ce aduce oportunități de a se înțelege bine cu partenerii de afaceri. Săgetătorul va fi căutat, invitat la evenimente, curtat și chemat să participe la diverse colaborări, doar dacă își dorește.

Marte, care intră în Capricorn, oferă un impuls suplimentar pentru a îndrăzni și a profita de ocazii, deși Săgetătorul are propriul plan și nu vrea să fie deranjat. Uranus intră și în casa serviciului, oferind șansa unei colaborări sau a unui job neașteptat, surprinzător, care poate dura mult timp. Aceasta este tipul de oportunitate „Uranus”: rapidă, neașteptată, dificil de anticipat.

În final, Jupiter va intra într-o casă a banilor și poate aduce ocazia de a face ceva cu averea: schimbarea unei locuințe, achiziția unei mașini sau înmulțirea banilor. Săgetătorului îi plac banii și nu renunță la ei, iar Saturn, ca patron, vrea să știe că banii sunt în siguranță și folosiți corect.

Horoscop anul 2026 – VĂRSĂTOR

Pentru Vărsător se anunță vremuri noi. Acestea au început să se contureze încă din 2026, odată cu intrarea lui Pluton în semnul lor, care le aduce nevoia de reinventare, de purificare și de evoluție la nivel spiritual, sau chiar mai sus decât nivelul la care erau până acum. Acest parcurs va dura aproximativ 20 de ani.

Uranus intră în celălalt semn de aer al Vărsătorului și va sta acolo șapte ani. Astfel, se combină nevoia de evoluție spirituală cu aplicarea tehnicii: fiecare Vărsător își va modifica stilul de viață și stilul de lucru, dar va aplica și metode tehnice sau practice. Poate merge la cursuri, poate inventează ceva, pentru că la asta este maestru.

Jupiter va intra în partea opusă, în casa partenerială a Vărsătorului, și va aduce oameni dedicați, cu funcție, care să ajute, să îl propună, să îl accepte și să îl cultive. Se întâmplă astfel multe lucruri favorabile pentru Vărsător, iar combinația Saturn–Neptun din Berbec, care se afla în casa banilor și limita câștigurile, nu mai are aceeași influență restrictivă. Vărsătorul va găsi un mod de exprimare, fie prin cursuri, fie predând altora, fie autodidact, folosind toate conjuncturile și oportunitățile pentru a realiza ceea ce și-a dorit și chiar mai mult decât și-ar fi imaginat.

Este ceva special pentru Vărsător. Așa cum fiecare an este o oportunitate pentru fiecare dintre noi, și Vărsătorul poate face acum ceea ce și-a dorit sau i se oferă ocazia să realizeze. Este important să îndrăznească și, încet-încet, va dobândi noi abilități care îi vor permite să ducă la capăt aceste planuri, chiar dacă la început nu vede exact cum.

Horoscop anul 2026 – PEȘTI

Pentru Pești ar trebui să înceapă o viață nouă și frumoasă, să se elibereze de toate greutățile trecutului, pentru că, cu siguranță, a fost greu pentru ei. Cu Saturn pe trei ani și Neptun pe aproximativ 16–17 ani, ei se află deja într-o perioadă de vindecare și reinventare. Jupiter a stat în 2025 în Rac și a făcut aspecte frumoase pentru Pești.

Jupiter va rămâne până la jumătatea anului, după care poate apărea ceva nou la serviciu sau poate își va găsi o altă cale de exprimare. Astfel, o etapă se încheie și Peștii simt nevoia să facă ceva pentru sufletul lor, pentru mintea lor, pentru devenirea lor. Este posibil să existe o piață a job-urilor din care pot alege ceva potrivit pentru ei, deoarece vor să se vindece și să își găsească drumul.

Vor fi mult mai atenți cu banii, pentru că poate până acum nu au prețuit așa cum trebuie valoarea lor. Saturn îi va ghida ușor, ca un profesor înțelept, explicându-le cum să gestioneze cheltuielile, cum să facă rost de bani și cum să îi respecte.

Pentru final, să le facem o urare: să fim încrezători că lucrurile vor sta diferit, pentru că fiecare dintre noi are în interiorul său ceva pe care îl poate folosi pentru a începe o viață nouă și a face ceva mai bun pentru sine. Este nevoie de încredere, de curaj și de determinare.

La mulți ani fericiți, să aveți un an foarte bun, plin de sănătate și, de ce nu, un dram de noroc!

