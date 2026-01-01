Cod galben de vânt puternic și ninsoare în zonele montane. Cum va fi vremea în București. HARTĂ

01-01-2026 | 11:37
Meteorologii anunţă, joi, că aria precipitaţilor se extinde în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ninsori semnificative în zonele montane, până sâmbătă. 

De asemenea, în mai multe zone ale ţării se anunţă vânt puternic, pentru zona de munte fiind emisă o avertizare cod galben.

ANM a emis o informare meteo, valabilă până sâmbătă, la ora 10.00.

”Aria precipitaţiilor se va extinde treptat în vestul, centrul şi nord-vestul ţării, precum şi în toate zonele montane şi submontane şi local se vor acumula cantităţi de apă de 20...30 l/mp. La munte va ninge şi, în special în Munţii Apuseni, se va depune strat consistent de zăpadă, în general de 15...25 cm”, anunţă, joi, ANM.

Ninsoare
Cod galben de vânt puternic, cu ninsoare viscolită, în mai multe zone din țară. Rafalele pot atinge 120 km/h. HARTĂ

În Banat vor fi precipitaţii mixte, iar în Maramureş, Transilvania, Crişana şi jumătatea nordică a Olteniei vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va fi de 5...15 cm.

Pe alocuri se va forma polei.

”Vântul se va intensifica în Carpaţii Occidentali şi Orientali, iar de vineri (2 ianuarie) şi în Carpaţii Meridionali şi va avea viteze de peste 70…80 km/h, viscolind ninsoarea”, mai arată meteorologii.

Potrivit acestora, până sâmbătă (3 ianuarie) local şi temporar intensificări ale vântului vor fi şi în zonele joase de relief din vest, centru şi est, cu viteze în general de 40...50 km/h.

”Până joi (8 ianuarie) vor fi precipitaţii în toate regiunile, iar local cantităţile de apă vor fi însemnate”, arată ANM.

Pentru intervalul 1 ianuarie, ora 23:00 – 2 ianuarie, ora 18:00, a fost emisă o avertizare de cod galben.

”Vântul va avea intensificări în Carpaţii Occidentali şi Orientali, iar din dimineaţa de vineri şi în Carpaţii Meridionali. Vor fi viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...100 km/h, ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută”, se mai arată în anunţul ANM.

Vremea în Bucureşti

Potrivit ANM, în intervalul 01.01.2026 ora 10:30 - 02.01.2026 ora 08:00, vremea se va menţine rece, îndeosebi dimineaţa şi noaptea.

Cerul va fi variabil, mai mult senin la începutul şi spre sfârşitul intevalului. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de - 6...-4 grade, mai scăzută în zona preorăşenească până spre -9 grade.

În intervalul 02.01.2026 ora 08:00 - 03.01.2026 ora 10:00, vremea se va încălzi faţă de zilele precedente, astfel că valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date.

Cerul va fi variabil, cu înnorări seara şi noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade, iar cea minimă de -3...0 grade.

Cum să savurezi corect vinul. Cele mai bune sfaturi de la somelieri

Sursa: News.ro

PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru
Stiri actuale
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru

Cu un an înainte de termenul-limită de implementare, Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne una dintre cele mai mari mize economice ale României.

Atac cu drone al Rusiei în prima zi a anului, în apropiere de Tulcea. România a ridicat avioane de luptă
Stiri actuale
Atac cu drone al Rusiei în prima zi a anului, în apropiere de Tulcea. România a ridicat avioane de luptă

Ministerul Apărării anunţă că, joi dimineaţă, s-au înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti.

Horoscop anul 2026, cu Neti Sandu. Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop anul 2026, cu Neti Sandu. Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi

Neti Sandu și Andreea Marinescu discută despre anul 2026 din perspectiva astrologică: momentele cheie, schimbările importante și mesajele pe care astrele ni le transmit.

