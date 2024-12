De ce se poartă roșu de Revelion. Tradiții și superstiții în noaptea dintre ani

Conform tradiției, trebuie să porți roșu de Anul Nou. Dar de unde provine acest obicei și ce semnificație are?

Vei afla de ce se poartă roșu de Revelion și s-ar putea chiar să îți schimbi ținuta pe care ai planificat-o pentru noaptea dintre ani.

De ce se poartă roșu de Revelion și de unde provine tradiția

Atât în România, cât și în Italia, conform superstiției de Revelion, atât bărbații, cât și femeile ar trebui să poarte lenjerie roșie în noaptea de Revelion dacă doresc să atragă noroc, dragoste, bani și belșug în anul care vine. Se crede că acest obicei datează încă din perioada romană, când, sub domnia împăratului Augustus, lenjeria roșie era considerată un talisman norocos.

În Italia, există două condiții:

• Lenjeria trebuie să fie primită cadou.

• Lenjeria poate fi purtată doar în noaptea de Revelion.

Tradiția purtării lenjeriei roșii în noaptea de Revelion pare să dateze încă din Evul Mediu. Obiceiul este comun în culturile spaniole, italiene și chineze, dar este dificil de stabilit exact cine a început să-l practice primul. Unii cred că această tradiție datează din Evul Mediu, când femeile purtau lenjerie roșie pentru a-și atrage norocul în dragoste.

Totuși, este posibil ca această practică să fie legată de un alt obicei. Se spune că, în Evul Mediu, bărbații purtau o bucată de material roșu în zona inghinală în timp ce dormeau, pentru a se proteja de vrăji care le-ar fi putut lua fertilitatea. Întrucât se credea că vrăjitoarele erau mai puternice în timpul lunilor de iarnă, mai ales în perioada solstițiului sau a sărbătorii Yule, este plauzibil ca acest obicei să fi fost sursa tradiției.

În România, tradiția de Revelion spune orice articol roșu contează: fie că este o bentiță, șosete, lenjerie intimă sau un pulover ori o rochie. Orice articol roșu funcționează, deși cei mai în vârstă ar spune că lenjeria intimă de culoare roșie este cea care atrage norocul, dragostea și belșugul. Tot la noi se spune că ar trebui să porți lenjeria intimă pe dos sau o sfoară roșie legată de mână pentru a fi protejat de deochi și farmece.

De fapt, în trecut, oamenii purtau roșu nu doar pentru noroc, ci și pentru a se proteja de spirite rele. Poate că tradiția s-a transformat în timp, dar mesajul rămâne același: un pic de roșu pentru un an mai bun.

Superstiții de Revelion din lume

Pe lângă purtarea lenjeriei roșii, alte culturi au propriile lor obiceiuri pentru a atrage norocul. În sudul Statelor Unite, oamenii consumă fasole neagră în ultima zi a anului. În Spania, se mănâncă 12 struguri – câte unul pentru fiecare lună a anului.

Sărutul de la miezul nopții

Rădăcinile acestei tradiții sunt în Europa și au fost popularizate în Statele Unite. Se spune că un sărut la miezul nopții aduce noroc în anul ce vine. Este unul dintre cele mai cunoscute ritualuri de Revelion, în mare parte datorită unor reprezentări cinematografice memorabile, precum Bridget Jones’s Diary.

Mănâncă 12 struguri

Las doce uvas de la suerte (sau „cei 12 struguri ai norocului”) este o tradiție spaniolă în care oamenii mănâncă câte un strugure în sincron cu fiecare dintre cele 12 sunete ale ceasului de la miezul nopții. Strugurii reprezintă fiecare lună a anului ce vine, iar consumarea tuturor celor 12 aduce noroc și prosperitate.

Plimbarea cu valiza

Dacă ți-ai propus să călătorești în 2025, găsește o valiză pentru a participa la acest ritual. În America Centrală și Latină, cei cu dor de călătorii fac o plimbare cu bagajul pe stradă sau pun valizele în mijlocul unei camere pentru ca alții să le ocolească, acest lucru fiind considerat un mod de a atrage norocul în călătorii pentru anul care vine.

Sparge o rodie

Rodia este adesea considerată un simbol sacru, reprezentând fertilitatea și abundența. În cultura greacă, spargerea unei rodii după miezul nopții aduce noroc în anul următor. Unele variante ale tradiției cer ca rodia să fie sfințită la biserică și să fie atârnată pe ușa de la intrare din ajunul Crăciunului până la Anul Nou. Pe 1 ianuarie, fiecare persoană o sparge până când există 13 bucăți – una pentru fiecare lună a anului și una în plus pentru noroc.

Deschide ferestrele

Superstiția irlandeză spune că toate ușile și ferestrele din casă trebuie să fie deschise la miezul nopții. Asta simbolizează lăsarea vechiului an să plece și primirea noului, dar și invitația pentru spiritele membrilor familiei plecați să participe la sărbătoare. Merită să înfrunți vremea nefavorabilă, nu-i așa?

Poartă buline

În Filipine, localnicii se îmbracă cu imprimeuri cu buline pentru a atrage prosperitate financiară. Silueta rotundă a acestui tip de imprimeu reprezintă banii și norocul.

Primul pas în casă

Scoțienii continuă petrecerea celebrând Hogmanay, o perioadă de sărbătoare ce începe de la Revelion și durează până pe 2 ianuarie. Scoțienii participă la „first-footing” (primul pas în casă), unde prima persoană care intră în casă în ziua de Anul Nou este considerată un vestitor al norocului pentru anul care vine. De obicei, această persoană aduce un mic cadou. Poți aduce biscuiți sau whisky. Aceste cadouri simbolizează elemente de noroc, precum căldura și hrana, conform Vogue.

„Sari” în noul an

Sari în noul an cu această tradiție daneză energică. La miezul nopții, danezii sar de pe mobilier pentru a simboliza trecerea în noul an. Un sfat: scoate-ți tocurile înainte de a participa la acest ritual.

Poartă alb complet

În Brazilia, sărbătoriții de festa de Lemanjá poartă alb complet de Revelion și, la miezul nopții, merg la plajă pentru a adresa omagiu zeiței mării (Lemanjá). Participanții sar peste șapte valuri, fiecare val fiind însoțit de o dorință pentru anul ce vine.

Aruncă o găleată cu apă

Vrei să începi anul cu energie proaspătă? Aruncă o găleată de apă pe fereastră, așa cum se face în țări precum Cuba, Puerto Rico și Uruguay. Astfel, îți cureți energia de spiritele rele și inviți o energie bună pentru anul care vine.

În România, superstițiile includ ca la masa de Revelion să se servească pește, să fii îmbrăcat cu haine noi și să porți ceva roșu pentru noroc și iubire. Peștele este ca să aluneci ușor ca peștele în apă în noul an ce vine, iar hainele noi reprezintă noi începuturi. De asemenea, se spune că e bine să te prindă miezul nopții de Revelion cu bani în buzunar, ca noul an să îți fie plin de belșug și bogat. Totodată, paharele și farfuriile trebuie să fie pline la trecerea dintre ani, la fel și buzunarele. Mulți români nu vor cheltui nimic și nu vor arunca nimic din casă în prima zi a anului Nou. Se spune că îți arunci norocul. În același spirit, nu e bine să intri în noul an cu datorii, așa că ai grijă să ți le achiți pe toate și nu uita că în noaptea de Revelion și pe 1 ianuarie nu trebuie să plângi.

