Warren Buffett se retrage din funcția de CEO executiv al Berkshire Hathaway. „Oracolul din Omaha” și-a ales succesorul

Stiri actuale
01-01-2026 | 11:28
Warren Buffett
AFP

Warren Buffett se retrage de la conducerea Berkshire Hathaway după șase decenii, iar investitorii așteaptă să vadă cum va gestiona succesorul său portofoliul de peste 1 trilion de dolari

autor
Adrian Popovici

Warren Buffett, supranumit „Oracolul din Omaha”, și-a predat oficial ștafeta la conducerea Berkshire Hathaway, după aproape șase decenii în fruntea companiei. Greg Abel, vicepreședinte al grupului și veteran al diviziei de utilități, a devenit joi noul CEO, preluând conducerea uneia dintre cele mai influente corporații americane, notează FT.

Buffett, în vârstă de 95 de ani, a transformat Berkshire Hathaway dintr-o fabrică de textile în dificultate într-un conglomerat financiar de 1,1 trilioane de dolari, cu operațiuni în transport feroviar, utilități și asigurări.

Investitorii și piața așteaptă acum să vadă cum Abel va administra portofoliul vast al companiei, care include peste 350 de miliarde de dolari în numerar și titluri de stat pe termen scurt, precum și 283 de miliarde de dolari în acțiuni tranzacționate public. De asemenea, Abel va decide cum va aloca cei aproximativ 900 de milioane de dolari generați săptămânal de afacerile Berkshire.

„Preia una dintre cele mai privilegiate poziții din businessul american”, a spus Christopher Davis, partener la Hudson Value Partners. „Buffett nu a fost doar un mare investitor, ci și un model de conduită corectă și echitabilă, ceea ce i-a oferit Berkshire o mare libertate.”

Citește și
warren buffet
Warren Buffet critică taxele lui Trump: ”Sunt, de fapt, un act de război”. ”Nu pot vorbi despre asta. Chiar nu pot”

Investitorii se întreabă dacă Abel va respecta filosofia de investiții a lui Buffett, axată pe valoare și evitarea investițiilor spectaculoase în tehnologie. În trecut, aceasta a determinat Berkshire să evite mai multe tranzacții mari și să se abțină de la investiții în companii tech în vogă.

Abel, care rar a vorbit cu presa și investitorii, a declarat anterior că filosofia de investiții a companiei nu se va schimba. Compania va continua să caute afaceri care generează fluxuri semnificative de numerar și va analiza perspectivele economice pe termen lung înainte de orice achiziție, fie ea integrală sau minoritară.

De asemenea, Abel a început să-și pună amprenta asupra anumitor divizii ale imperiului Berkshire. În 2026, compania va avea un nou director financiar și primul consilier general. În plus, CEO-ul NetJets, companie de avioane fracționate, a fost promovat președinte al unui grup de 32 de afaceri în retail și servicii, care au generat peste 40 de miliarde de dolari în primele nouă luni ale anului 2025.

Investitorii vor urmări, de asemenea, dacă Abel a fost implicat în investiția de 4,3 miliarde de dolari în Alphabet, proprietarul Google, de la sfârșitul anului 2025. Implicarea sa ar putea semnala o deschidere a Berkshire către investiții semnificative în companii tehnologice cu creștere rapidă.

Guvernul Bolojan încheie anul 2025 cu restanțe și fără buget pe 2026. Prima decizie majoră așteptată să o ia în ianuarie

Sursa: Financial Times

Etichete: SUA, investitii, Warren Buffett,

Dată publicare: 01-01-2026 11:28

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Sfârșitul unei ere. Warren Buffet se „pensionează” la 94 de ani. Cine îi va lua locul la cârma Berkshire Hathaway
Stiri externe
Sfârșitul unei ere. Warren Buffet se „pensionează” la 94 de ani. Cine îi va lua locul la cârma Berkshire Hathaway

Warren Buffett îşi încheie cariera de cel mai faimos şi venerat investitor din lume.

Warren Buffet critică taxele lui Trump: ”Sunt, de fapt, un act de război”. ”Nu pot vorbi despre asta. Chiar nu pot”
Stiri externe
Warren Buffet critică taxele lui Trump: ”Sunt, de fapt, un act de război”. ”Nu pot vorbi despre asta. Chiar nu pot”

Investitorul legendar Warren Buffett a făcut un comentariu rar despre tarifele impuse de preşedintele Donald Trump, avertizând că astfel de taxe punitive pot genera inflaţie şi pot afecta consumatorii, transmite CNBC.

Noua strategie a lui Warren Buffett ridică semne de întrebare. Miliardarul de 94 de ani a strâns o rezervă record de numerar
Stiri Economice
Noua strategie a lui Warren Buffett ridică semne de întrebare. Miliardarul de 94 de ani a strâns o rezervă record de numerar

Misterul din jurul poziţiei surprinzător de defensive în investiţii a lui Warren Buffett s-a adâncit. Miliardarul de 94 de ani a vândut mai multe acţiuni în ultimul trimestru şi a acumulat o rezervă record de numerar, de 334 miliarde de dolari.

Recomandări
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru
Stiri actuale
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru

Cu un an înainte de termenul-limită de implementare, Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne una dintre cele mai mari mize economice ale României.

Atac cu drone al Rusiei în prima zi a anului, în apropiere de Tulcea. România a ridicat avioane de luptă
Stiri actuale
Atac cu drone al Rusiei în prima zi a anului, în apropiere de Tulcea. România a ridicat avioane de luptă

Ministerul Apărării anunţă că, joi dimineaţă, s-au înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti.

Horoscop anul 2026, cu Neti Sandu. Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop anul 2026, cu Neti Sandu. Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi

Neti Sandu și Andreea Marinescu discută despre anul 2026 din perspectiva astrologică: momentele cheie, schimbările importante și mesajele pe care astrele ni le transmit.

Top citite
1 masa de revelion peste
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
2 roșu de revelion
Shutterstock
Stiri Diverse
De ce se poartă roșu de Revelion. Tradiții și superstiții în noaptea dintre ani
3 mersul cu capra
INQUAM PHOTOS / CATALIN URDOI
Stiri Diverse
Când se merge cu Capra. Versuri complete și care este semnificația acestui obicei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28