Warren Buffett se retrage din funcția de CEO executiv al Berkshire Hathaway. „Oracolul din Omaha” și-a ales succesorul

Warren Buffett se retrage de la conducerea Berkshire Hathaway după șase decenii, iar investitorii așteaptă să vadă cum va gestiona succesorul său portofoliul de peste 1 trilion de dolari

Warren Buffett, supranumit „Oracolul din Omaha”, și-a predat oficial ștafeta la conducerea Berkshire Hathaway, după aproape șase decenii în fruntea companiei. Greg Abel, vicepreședinte al grupului și veteran al diviziei de utilități, a devenit joi noul CEO, preluând conducerea uneia dintre cele mai influente corporații americane, notează FT.

Buffett, în vârstă de 95 de ani, a transformat Berkshire Hathaway dintr-o fabrică de textile în dificultate într-un conglomerat financiar de 1,1 trilioane de dolari, cu operațiuni în transport feroviar, utilități și asigurări.

Investitorii și piața așteaptă acum să vadă cum Abel va administra portofoliul vast al companiei, care include peste 350 de miliarde de dolari în numerar și titluri de stat pe termen scurt, precum și 283 de miliarde de dolari în acțiuni tranzacționate public. De asemenea, Abel va decide cum va aloca cei aproximativ 900 de milioane de dolari generați săptămânal de afacerile Berkshire.

„Preia una dintre cele mai privilegiate poziții din businessul american”, a spus Christopher Davis, partener la Hudson Value Partners. „Buffett nu a fost doar un mare investitor, ci și un model de conduită corectă și echitabilă, ceea ce i-a oferit Berkshire o mare libertate.”

Investitorii se întreabă dacă Abel va respecta filosofia de investiții a lui Buffett, axată pe valoare și evitarea investițiilor spectaculoase în tehnologie. În trecut, aceasta a determinat Berkshire să evite mai multe tranzacții mari și să se abțină de la investiții în companii tech în vogă.

Abel, care rar a vorbit cu presa și investitorii, a declarat anterior că filosofia de investiții a companiei nu se va schimba. Compania va continua să caute afaceri care generează fluxuri semnificative de numerar și va analiza perspectivele economice pe termen lung înainte de orice achiziție, fie ea integrală sau minoritară.

De asemenea, Abel a început să-și pună amprenta asupra anumitor divizii ale imperiului Berkshire. În 2026, compania va avea un nou director financiar și primul consilier general. În plus, CEO-ul NetJets, companie de avioane fracționate, a fost promovat președinte al unui grup de 32 de afaceri în retail și servicii, care au generat peste 40 de miliarde de dolari în primele nouă luni ale anului 2025.

Investitorii vor urmări, de asemenea, dacă Abel a fost implicat în investiția de 4,3 miliarde de dolari în Alphabet, proprietarul Google, de la sfârșitul anului 2025. Implicarea sa ar putea semnala o deschidere a Berkshire către investiții semnificative în companii tehnologice cu creștere rapidă.

