Prințul și Prințesa de Wales nu au participat în 2024 și 2025, aceasta fiind prima lor apariție de Paște alături de familia regală din 2023, potrivit JustJared.

Cuplul nu a participat în 2024, în urma diagnosticului de cancer al Prințesei Kate, și a sărbătorit în privat alături de copii. Iar în 2025, au mers la reședința lor de la țară din Norfolk pentru a celebra sărbătoarea, potrivit People.

Evenimente oficiale înainte de Paște

Cu câteva zile înainte de apariția de Paște, cei doi au participat la instalarea noului Arhiepiscop. Kate și William au primit o recunoaștere din partea celui de-al 106-lea Arhiepiscop de Canterbury, Dame Sarah Mullally, în momentul în care aceasta a fost instalată ca prima femeie lider al Bisericii Angliei, la Catedrala Canterbury, miercuri (25 martie), în Canterbury, Anglia.

La începutul lunii martie, Regele Charles l-a primit pe președintele Nigeriei, Bola Ahmed Tinubu, în cadrul vizitei sale de stat în Regatul Unit, iar ulterior a avut loc și un banchet de stat, la care au participat, de asemenea, Prințul William și Prințesa Catherine.