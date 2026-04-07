Soția lui se îndepărtase câțiva metri de mașină și a scăpat la limită. Dar s-a ales cu răni și a fost transportată la spital cu un elicopter SMURD.

Scena teribilă a fost surprinsă de camera de bord a unui autoturism. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.

Accidentul îngrozitor s-a petrecut pe sensul de mers spre Arad al autostrăzii. Din primele informații, mașina cu platformă ar fi fost oprită pe banda de urgență, iar bărbatul de 56 de ani și soția sa erau în afara vehiculului când s-a întâmplat nenorocirea. În imaginile surprinse de o cameră de bord se vede camionul cum trece razant pe lângă femeie, apoi izbește mașina în plin.

Martor: „Autoturismul cu remorcă era oprit pe prima bandă, dânsul cu camionul de Bulgaria i-a luat din plin. Nu i-a văzut, nu a frânat la timp, părerea mea.”

Impactul a aruncat trupul bărbatului la câțiva metri, după parapet. Soția lui a scăpat cu viață, dar a fost rănită. Un elicopter SMURD a transportat-o la spital.

Zorita Mircov, purtător de cuvânt ISU Timiș: „Din nefericire, un bărbat a fost găsit decedat la fața locului. O femeie a fost preluată de elicopter și în stare conștientă și cooperantă.”

Traficul a fost complet blocat, iar coloana de mașini s-a întins pe câțiva kilometri.

Șofer: „Am văzut doar o explozie, un aer alb şi atât.”

Șoferul camionului, în vârstă de 36 de ani, a scăpat nevătămat. Nu consumase alcool înainte să se urce la volan, a arătat etilotestul. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă.