Ministrul Mediului a anunțat o intensificare a controalelor și noi măsuri legislative pentru protejarea mediului și a comunităților.

Ministrul Mediului a precizat că de luni de zile se lucrează pentru a scoate la lumină mafia balastierelor, care a provocat distrugeri semnificative în România.

„Am crescut exponențial controalele pe zona de balastiere – doar în luna noiembrie a anului trecut au fost realizate controale și date amenzi cât în primele 7 luni ale anului la un loc. Au fost depuse plângeri penale și suspendate activitățile firmelor care acționau ilegal, suspendări în număr record. Mai e mult de muncă. Mult gunoi de scos de sub preș. Continuăm controalele. Și cu Apele Române, și cu Garda Națională de Mediu”, a transmis ministrul.

Potrivit raportului publicat recent de minister, dintre cele 1.200 de iazuri piscicole avizate pe hârtie, „în fapt, sute au fost transformate în cratere folosite pentru balastiere, un paravan pentru extragerea ilegală de agregate”.

Autoritățile au lansat și un instrument online, „Inspectorul Balastierelor”, prin care „absolut oricine poate afla în câteva secunde dacă balastiera pe care vrea să o verifice are activitate legală sau nu. Un instrument pe care mulți au încercat să-l oprească”, potrivit ministrului.

Referitor la ancheta RTI, Ministrul Mediului a declarat: „Ieri, jurnalistul Rares Năstase a lansat o investigație România, te iubesc! în care arată o parte din șmecheriile și încrengăturile, inclusiv politice, din acest domeniu. Vă recomand să o vedeți! Felicit echipa de jurnaliști pentru o analiză realistă a situației la zi într-un domeniu unde ani de zile a fost tăcere.”

Ministrul a subliniat că România are nevoie de balastiere, „atâta timp cât sunt realizate legal. Cât sunt realizate fără să pună în pericol viețile oamenilor, fără să pună în pericol infrastructură, mediul înconjurător sau accesul la apă pentru comunități întregi.”

Pe termen scurt, autoritățile promit propuneri de modificare a legislației pentru a preveni situațiile ilegale, în paralel cu continuarea controalelor și sancțiunilor pentru operatorii care încalcă legea.