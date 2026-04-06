La stațiile principale din Capitală, dar și din marile orașe din România, situația arată astfel:

→Petrom – motorina standard: 10,29 lei/litru, motorina premium: 10,7 lei/litru;

→Lukoil – motorina standard: 10,38 lei/litru, motorina premium: 10,74 lei/litru;

→MOL – motorina standard: 10,39 lei/litru, motorina premium: 10,89 lei/litru;

→Rompetrol – motorina standard: 10,51 lei/litru, motorina premium: 9,84 lei/litru.

Astfel, șoferii pot găsi astăzi cea mai ieftină motorină standard la stațiile Petrom, iar cea mai scumpă la stațiile Rompetrol, conform Monitorului Prețurilor.

Situație neobișnuită pe piața carburanților

O situație neobișnuită a apărut încă de vineri: motorina premium este vândută la un preț mai mic cu aproape un leu decât cea standard la stațiile Rompetrol din țară, iar această diferență se menține și astăzi.

Prețurile benzinei în București

Prețul benzinei standard variază astăzi între 9,2 lei/litru și 9,23 lei/litru, cel mai mic preț fiind înregistrat la stațiile Lukoil. Benzina premium se vinde între 9,6 și 9,86 lei/litru.

Guvernul a decis vineri reducerea accizei la motorina standard cu 30 de bani. Cu tot cu TVA, vorbim de o scădere a prețului final, la pompă, cu 36 de bani pe litru.

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „România este într-o situație foarte dificilă. Vă amintesc că anul trecut, din cauza deficitului excesiv, eram aproape de tăierea fondurilor europene. Marja de manevră pentru asemenea intervenții e extrem de mică. Ceea ce s-a putut face, s-a făcut”.

Reprezentanții Guvernului au mai spus că această reducere, împreună cu sprijinul acordat transportatorilor și agricultorilor, va fi acoperită din încasările mai mari de TVA, generate de creșterea prețurilor carburanților.

În plus, va fi aplicată o nouă supraimpozitare pentru extragerea țițeiului românesc.

Prețul motorinei standard a depășit pe 24 martie pragul psihologic de 10 lei pe litru în București, marcând o nouă etapă de scumpiri accelerate pe piața carburanților. Prețurile din benzinăriile din Capitală și restul țării pot fi verificate pe Monitorul Prețurilor.