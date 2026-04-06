Deși salariile din domeniu concurează cu cele din străinătate, fermierii găsesc greu oameni pregătiți, care să își dorească să lucreze. Cei mai apreciați sunt tractoriștii tineri, puși la curent cu tehnologia, care stiu să exploateze tractoarele moderne de sute de mii de euro.

La Direcția pentru Agricultură Brăila se țin cursuri pentru tractoriști calificați. Deocamdată, cererea nu este foarte mare, însă organizatorii nu disperă.

Ionuț Mocanu, dir. Direcția Agricolă Brăila: Oamenii buni au plecat în străinătate, trebuie să lucrăm și să ne facem treaba cu oamenii care au rămas aici și să specializăm oamenii care au rămas.

În câmp, multe tractoare sunt trase pe dreapta, pentru că nu are cine să le opereze.

Tot mai puțini oameni calificați

Fermierii spun că 80% din oamenii care lucrează pe tractoare sunt oameni buni la toate, care s-au învățat doar să opereze pe astfel de utilaje, așadar le-ar prinde bine o calificare.

Constantin are 52 de ani și de peste 12 lucrează în agricultură. A rămas unul dintre puținii angajați cu calificare de la fermă.

Constantin Medilan, mecanizator: Eu unul, sunt mulțumit de salariul pe care îl iau, mulți se plâng de program. Ultimul a venit și a stat jumătate de zi.

Asta deși vara mulți iau și 10 mii de lei lunar.

Gheorghe Lamureanu, fermier: Pai prima întrebare la un angajat nou este dacă lucrez sâmbătă și duminică, dacă lucrăm mai mult de 8 ore și ce salariu are. Noi niciodată nu știm cu cine avem de-a face și ce știe să facă.

În aceste condiții utilajele noi, performante și scumpe, rămân, periodic, fără tractoriști. Cei din Ministerul Agriculturii au identificat problema de mulți ani. Soluțiile, însă, întârzie.

Ionuț Diaconeasa, consilier Ministerul Agriculturii: Liceele Agricole, care au și finanțare de la Ministerul Agriculturii, de la nivel național, organizează astfel de cursuri. Dar se pare că nu e suficient să pregătească doar tinerii din liceu. Și fermierii solicită cursuri și pregătire specializată.

În Germania, de exemplu, un tractorist începător este plătit cu 1800-2000 de euro pe lună, bani pe care, la noi, îi poate lua unul cu câțiva ani de experiență.