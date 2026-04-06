Horoscop 6 – 12 aprilie, cu Cristina Demetrescu. Ce ne rezervă astrele în Săptămâna Luminată

Stiri Diverse
×
Publicitate

Horoscopul pentru perioada 6 – 12 aprilie, realizat de Cristina Demetrescu, aduce previziuni importante pentru toate zodiile în Săptămâna Luminată. 

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Este un context mai complicat în aceste zile, mai ales pentru Săgetător. Acolo se află Luna Neagră, iar Luna se întâlnește cu Luna Neagră, iar Săgetătorul guvernează întregul context internațional care îi privește pe toți.

Săgetătorul este zodia libertății. În astfel de momente apare senzația de lipsă de libertate. Libertatea este asociată cu posibilitatea de a avea acces și de a călători oriunde, însă intervin diverse situații care constrâng, chiar și în lipsa unor planuri de călătorie. În ultima perioadă s-a creat obișnuința de a trăi la nivel global, iar ceea ce se întâmplă oriunde în lume afectează emoțional.

Pe data de 10 aprilie, Marte intră în Berbec, iar aceasta nu este neapărat o veste îmbucurătoare. Există deja multe planete în Berbec, iar această zodie înseamnă foc: reacții impulsive, tensiune, decizii luate rapid. Această tendință va continua.

Pe data de 16 aprilie, Mercur intră în Berbec. În prezent, se află în zodia Pești. Mercur guvernează comerțul, iar în Pești acest domeniu are de suferit, aspect care influențează întreaga perioadă până în jurul datei de 16 aprilie.

Citește și
O pensionară din Germania a primit o factură de 16.000 de euro după ce și-a sunat soțul din vacanță. Capcana în care a picat

Prezența multor planete în Berbec creează un context tensionat, ca un teren de luptă, deoarece Berbecul guvernează conflictul. Totuși, în plan pozitiv, această săptămână aduce și numeroase idei. Berbecul înseamnă început, inovație, scântei de inspirație. Dincolo de agitație, există și oportunități constructive.

Ziua de sâmbătă va fi una favorabilă, oferind un echilibru și o senzație de sprijin. Fiind Sâmbăta Mare pentru ortodocși, există premise ca lucrurile să se încheie cu bine.

Această concentrare de planete în Berbec, chiar dacă nu reprezintă un termen astrologic clasic, indică o acumulare puternică de energie. Dacă nu este gestionată corect, poate genera situații dificile. În corespondența cu Tarotul, Berbecul este asociat cu Cartea Zero, Nebunul. Astfel, dacă această energie nu este folosită constructiv, există riscul ca deciziile să fie influențate de impulsivitate și lipsă de discernământ, iar evoluția generală să depindă de astfel de factori imprevizibili.

Este important ca lucrurile să evolueze favorabil.

Horoscop Berbec – 6–12 aprilie 2026

Zodia Berbec este în prim-plan și dispune de o energie foarte mare, suficientă pentru a iniția acțiuni importante și chiar pentru a cuceri simbolic un „tărâm fermecat”.

Recomandarea este ca această energie să fie gestionată atent și direcționată către scopuri constructive, inovatoare și curajoase, fără a fi risipită în conflicte inutile.

Pot apărea tensiuni și scântei, însă într-un astfel de context, mai ales în Săptămâna Mare, Berbecii pot genera oportunități, pot interveni decisiv și pot avea un impact major prin curajul lor, inclusiv în situații critice.

Horoscop Taur – 6–12 aprilie 2026

Pentru zodia Taurului pot apărea unele dureri fizice, inflamații sau chiar entorse. Există o predispoziție mai ales către probleme de tip inflamator.

Taurii trebuie să fie atenți la lovituri în zona capului și la eventuale accidente care pot afecta ochii. Este recomandată protejarea acestei zone sensibile, inclusiv prin măsuri simple de prevenție.

Există riscul unor situații neplăcute care pot necesita chiar intervenții medicale sau vizite la camera de gardă, de aceea prudența este esențială. Deși unele aspecte pot părea exagerate, este mai bine să existe atenție sporită în această perioadă.

Horoscop Gemeni – 6–12 aprilie 2026

Pentru Gemeni, prietenii sau cunoscuții joacă un rol important în această perioadă. Există tendința ca aceștia să îi atragă în activități noi, interesante și neobișnuite.

Se conturează o pasiune sau chiar o posibilă vocație aflată într-un stadiu incipient. Este important ca această direcție să fie protejată și dezvoltată treptat, asemenea unui proces de creștere într-un mediu favorabil.

Există multă inovație în viața Gemenilor, influențată de energia planetelor din Berbec, care acționează prin intermediul grupurilor de prieteni. Comunicarea este esențială în această perioadă, deoarece ideile au nevoie de curaj pentru a prinde contur.

Multe gânduri și intenții rămân nespuse, însă exprimarea lor poate duce la oportunități importante.

Horoscop Rac – 6–12 aprilie 2026

Racul traversează o perioadă foarte bună, care se poate extinde până în vară.

Există multă energie și dorință de evoluție, iar direcția este una clară, chiar dacă drumul poate fi mai lung. Este necesar curaj în fața unor posibile provocări venite din partea autorităților, șefilor sau figurilor paterne.

Pot apărea obstacole temporare, însă acestea nu schimbă direcția finală. Racul se află pe un traseu important, care necesită perseverență pentru a ajunge la rezultatul dorit.

Horoscop Leu – 6–12 aprilie 2026

Leii manifestă o curiozitate accentuată și tendința de a explora multiple direcții. Interesul poate fi îndreptat către lectură, cursuri, studii sau diverse forme de cercetare.

Din această deschidere vor rezulta lucruri benefice. Apar idei inovatoare, inclusiv în domenii precum importul și exportul.

În contexte dificile sau de criză pot apărea cele mai bune idei, iar această perioadă favorizează tocmai astfel de momente de inspirație.

Horoscop Fecioară – 6–12 aprilie 2026

Pentru Fecioară apare foarte multă energie, însă este un tip de energie instabilă, cu riscuri de „scurtcircuit” și blocaje. Există posibilitatea ca aceasta să nu fie folosită în mod eficient.

Este recomandată concentrarea pe un singur obiectiv important și delegarea activităților de rutină, chiar dacă acest lucru implică anumite costuri. În această perioadă nu este indicată economia excesivă, ci depășirea eficientă a momentului.

Horoscop Balanță – 6–12 aprilie 2026

Balanțele sunt influențate de numeroase planete aflate în Berbec, zodia opusă. Apare tendința de a evita sau de a ocoli o anumită persoană, însă acest lucru devine dificil.

Este o perioadă în care strategia potrivită este adaptarea și cooperarea. Diplomația rămâne cea mai importantă calitate a Balanțelor și trebuie folosită pentru a depăși situațiile tensionate.

Horoscop Scorpion – 6–12 aprilie 2026

Scorpionii pot trece prin câteva crize în această săptămână. Pot reveni și anumite probleme mai vechi, inclusiv în zona sănătății.

Există și conflicte legate de idei, în special în mediul profesional, unde două persoane pot susține aceeași idee și pot intra în competiție directă. Contextul este tensionat și dominat de orgolii puternice.

Se recomandă retragerea temporară din astfel de situații și, acolo unde este posibil, desfășurarea activității de acasă, pentru a evita conflictele directe.

Horoscop Săgetător – 6–12 aprilie 2026

Pentru Săgetători, în special pentru cei tineri, perioada este intensă din punct de vedere sentimental. Emoțiile sunt puternice și pot duce la reacții impulsive care afectează evoluția unei relații aflate la început.

În cazul adulților, este necesară mai multă cumpătare. Este importantă temperarea reacțiilor și adoptarea unei atitudini echilibrate, mai ales dacă se dorește construirea unei relații stabile pe termen lung.

Horoscop Capricorn – 6–12 aprilie 2026

Capricornii sunt concentrați pe activități casnice, însă pot apărea situații neprevăzute.

Există riscul unor musafiri nepoftiți, atât în sens propriu, cât și figurat, inclusiv pericolul unor furturi. De asemenea, pot apărea avarii sau accidente domestice.

În cazul unor reparații, este importantă alegerea unor specialiști competenți, deoarece există riscul ca intervențiile greșite să agraveze situația și să genereze conflicte în plan domestic.

Horoscop Vărsător – 6–12 aprilie 2026

Pentru Vărsători, drumurile și comunicarea se pot suprapune într-un mod ineficient, consumând multă energie.

Nu sunt recomandate deplasările asociate cu întâlniri importante, conferințe sau ședințe, deoarece efortul depus pe drum poate diminua randamentul ulterior. Există riscul ca aceste deplasări să devină inutile.

Horoscop Pești – 6–12 aprilie 2026

Peștii manifestă o generozitate crescută în această perioadă, însă există tendința de exagerare, mai ales în ceea ce privește cadourile.

Fie există resurse financiare suplimentare, fie apare impulsul de a cheltui fără un scop clar. În același timp, reacțiile celor care primesc aceste daruri pot să nu fie pe măsura așteptărilor.

Este recomandată simplitatea și măsura. Un gest mic, dar sincer, poate avea un impact mai potrivit decât excesele.

Etichete: horoscop, astre, zodii, planete,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Citește și...
Stiri Diverse
O pensionară din Germania a primit o factură de 16.000 de euro după ce și-a sunat soțul din vacanță. Capcana în care a picat

O pensionară din Germania s-a trezit cu o factură de peste 16.000 de euro după ce și-a sunat de câteva ori soțul din Turcia, fără să știe că telefonul consuma date în roaming în fundal. 
Stiri Diverse
Kate Middleton a atras toate privirile la slujba de Paște, unde a apărut alături de Prințul William și copiii lor. FOTO

Prințesa Catherine (Kate Middleton), Prințul William și copiii lor s-au alăturat familiei regale la slujba de Paște de la Capela St. George, Castelul Windsor.
Stiri Diverse
Când este cel mai potrivit să faci curățenie în Săptămâna Mare, conform tradițiilor

Curățenia din Săptămâna Mare are o semnificație aparte, fiind mai mult decât o simplă activitate gospodărească. Există zile considerate mai potrivite pentru a face curățenie generală, astfel încât casa să fie pregătită pentru sărbătoarea Paștelui.

 

Recomandări
Vremea
Vremea se schimbă radical în România, din cauza unei mase de aer polar. Lapoviţă şi ninsoare, posibil şi în București

Vremea se răceşte accentuat începând de marţi, aşa încât în Săptămâna Mare vor fi precipitaţii mixte, chiar şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare, posibil şi în Capitală, cel mai rece fiind în cursul zilei de vineri.

Stiri Politice
PSD vrea un nou protocol al coaliției. Va renunța să dea următorul premier dacă PNL îl înlocuiește pe Bolojan - surse

PSD vrea modificarea protocolului coaliției și este dispus să renunțe la funcția de prim-ministru până la următoarele alegeri dacă PNL alege să îl schimbe pe Ilie Bolojan, transmit surse politice pentru Știrile ProTV.

Stiri Sport
Medicii de la Spitalul Universitar, şedinţă privind starea lui Mircea Lucescu. Vor stabili cum să intervină

Medicii de la Spitalul Universitar din București se întâlnesc pentru a discuta despere complexitatea cazului lui Mircea Lucescu, aflat la ATI.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Aprilie 2026

50:01

Alt Text!
Vorbește Lumea
6 Aprilie 2026

01:53:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara care se sapă singură

46:43

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 9

20:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

Sport

Anunțul momentului despre Harry Kane!

Sport

Cum l-au numit spaniolii pe Istvan Kovacs, după delegarea de la Barcelona - Atletico Madrid