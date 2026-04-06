Horoscop 6 – 12 aprilie, cu Cristina Demetrescu. Ce ne rezervă astrele în Săptămâna Luminată

Este un context mai complicat în aceste zile, mai ales pentru Săgetător. Acolo se află Luna Neagră, iar Luna se întâlnește cu Luna Neagră, iar Săgetătorul guvernează întregul context internațional care îi privește pe toți.

Săgetătorul este zodia libertății. În astfel de momente apare senzația de lipsă de libertate. Libertatea este asociată cu posibilitatea de a avea acces și de a călători oriunde, însă intervin diverse situații care constrâng, chiar și în lipsa unor planuri de călătorie. În ultima perioadă s-a creat obișnuința de a trăi la nivel global, iar ceea ce se întâmplă oriunde în lume afectează emoțional.

Pe data de 10 aprilie, Marte intră în Berbec, iar aceasta nu este neapărat o veste îmbucurătoare. Există deja multe planete în Berbec, iar această zodie înseamnă foc: reacții impulsive, tensiune, decizii luate rapid. Această tendință va continua.

Pe data de 16 aprilie, Mercur intră în Berbec. În prezent, se află în zodia Pești. Mercur guvernează comerțul, iar în Pești acest domeniu are de suferit, aspect care influențează întreaga perioadă până în jurul datei de 16 aprilie.

Prezența multor planete în Berbec creează un context tensionat, ca un teren de luptă, deoarece Berbecul guvernează conflictul. Totuși, în plan pozitiv, această săptămână aduce și numeroase idei. Berbecul înseamnă început, inovație, scântei de inspirație. Dincolo de agitație, există și oportunități constructive.

Ziua de sâmbătă va fi una favorabilă, oferind un echilibru și o senzație de sprijin. Fiind Sâmbăta Mare pentru ortodocși, există premise ca lucrurile să se încheie cu bine.

Această concentrare de planete în Berbec, chiar dacă nu reprezintă un termen astrologic clasic, indică o acumulare puternică de energie. Dacă nu este gestionată corect, poate genera situații dificile. În corespondența cu Tarotul, Berbecul este asociat cu Cartea Zero, Nebunul. Astfel, dacă această energie nu este folosită constructiv, există riscul ca deciziile să fie influențate de impulsivitate și lipsă de discernământ, iar evoluția generală să depindă de astfel de factori imprevizibili.

Este important ca lucrurile să evolueze favorabil.

Horoscop Berbec – 6–12 aprilie 2026

Zodia Berbec este în prim-plan și dispune de o energie foarte mare, suficientă pentru a iniția acțiuni importante și chiar pentru a cuceri simbolic un „tărâm fermecat”.

Recomandarea este ca această energie să fie gestionată atent și direcționată către scopuri constructive, inovatoare și curajoase, fără a fi risipită în conflicte inutile.

Pot apărea tensiuni și scântei, însă într-un astfel de context, mai ales în Săptămâna Mare, Berbecii pot genera oportunități, pot interveni decisiv și pot avea un impact major prin curajul lor, inclusiv în situații critice.

Horoscop Taur – 6–12 aprilie 2026

Pentru zodia Taurului pot apărea unele dureri fizice, inflamații sau chiar entorse. Există o predispoziție mai ales către probleme de tip inflamator.

Taurii trebuie să fie atenți la lovituri în zona capului și la eventuale accidente care pot afecta ochii. Este recomandată protejarea acestei zone sensibile, inclusiv prin măsuri simple de prevenție.

Există riscul unor situații neplăcute care pot necesita chiar intervenții medicale sau vizite la camera de gardă, de aceea prudența este esențială. Deși unele aspecte pot părea exagerate, este mai bine să existe atenție sporită în această perioadă.

Horoscop Gemeni – 6–12 aprilie 2026

Pentru Gemeni, prietenii sau cunoscuții joacă un rol important în această perioadă. Există tendința ca aceștia să îi atragă în activități noi, interesante și neobișnuite.

Se conturează o pasiune sau chiar o posibilă vocație aflată într-un stadiu incipient. Este important ca această direcție să fie protejată și dezvoltată treptat, asemenea unui proces de creștere într-un mediu favorabil.

Există multă inovație în viața Gemenilor, influențată de energia planetelor din Berbec, care acționează prin intermediul grupurilor de prieteni. Comunicarea este esențială în această perioadă, deoarece ideile au nevoie de curaj pentru a prinde contur.

Multe gânduri și intenții rămân nespuse, însă exprimarea lor poate duce la oportunități importante.