Prințesa Kate, apariție impresionantă într-o rochie verde la banchetul de stat nigerian. GALERIE FOTO

Kate Middleton și prințul William au pozat pentru un portret special înaintea banchetului de stat nigerian.

Ioana Andreescu

Prințul și prințesa de Wales au pozat împreună înaintea evenimentului de miercuri, 18 martie, într-un portret publicat recent, realizat de Christianah Ebenezer. Cuplul regal a participat la banchetul din St. George’s Hall, la Castelul Windsor, alături de regele Charles și regina Camilla, care i-au găzduit pe președintele Nigeriei, Bola Ahmed Tinubu, și pe soția sa, prima doamnă Oluremi Tinubu, în cadrul vizitei lor de stat în Marea Britanie, potrivit People.

Înainte de banchet, aceștia au pozat pentru un portret, prințesa Kate, în vârstă de 44 de ani, purtând tiara Lover’s Knot a reginei Mary. Contul de X al cuplului a publicat imaginea pe rețeaua socială. „Un portret special realizat înaintea banchetului de stat nigerian de aseară”, se arată în postare.

Ținuta lui Kate, inspirată de culorile Nigeriei

În fotografie, prințesa de Wales a purtat o rochie semnată de Andrew Gn, într-o nuanță de verde care face trimitere la culorile steagului Nigeriei. Accesoriile sale au inclus cercei din colecția regretatei regine Elizabeth, Ordinul Familiei Regale al regelui Charles (o insignă cu portretul monarhului), precum și eșarfa și steaua Ordinului Regal Victorian.

Tiara purtată de Kate a fost, de asemenea, purtată în trecut de prințesa Diana. Această piesă este considerată una dintre preferatele lui Kate, fiind una dintre cele cinci tiare pe care le-a purtat de-a lungul vieții regale. Kate a purtat această tiară de două ori în 2025, la banchetele de stat organizate în onoarea vizitelor președinților SUA și Franței.

Banchetul de stat nigerian a marcat prima ocazie în care prințesa Kate a purtat o tiară în 2026. În anul precedent, ea a avut trei apariții cu tiară: cele două banchete de stat menționate, dedicate președinților SUA și Franței, precum și banchetul din decembrie, organizat cu ocazia vizitei președintelui Germaniei. Atunci, a purtat cea mai impresionantă tiară a sa de până acum: tiara Oriental Circlet a reginei Victoria.

O alegere cu semnificație diplomatică

Această alegere a avut și o semnificație diplomatică, fiind un omagiu adus oaspeților germani: piesa a fost creată în 1853 pentru regina Victoria, sub îndrumarea soțului ei, prințul Albert, originar din Germania.

Similar banchetului din 18 martie, prințul și prințesa de Wales au fost fotografiați pentru un portret care să marcheze ocazia.

În portretul din 3 decembrie, cei doi au emanat eleganță într-o fotografie realizată de Alex Bramall la Frogmore House. „Așteptăm cu nerăbdare un banchet special în această seară la Windsor”, au scris ei în descrierea imaginii.

×

Un tânăr sportiv iranian a fost executat la Teheran după ce a participat la protestele anti-regim din ianuarie

De ce primăvara din 2026 începe pe 20 martie, fix la ora 16.46

Bruce Willis a împlinit 71 de ani. Demi Moore a publicat imagini emoționante cu actorul și nepoata sa. GALERIE FOTO

Țara de care tot mai mulți români sunt fascinați. Numărul celor care o vizitează este în creștere, iar unii învață și limba

Reacția ICCJ după ce bugetul pe 2026 i-a fost redus în Parlament. Lia Savonea ia în calcul sesizarea CCR

Procurorul-şef european Laura Codruţa Kovesi: Nivelul fraudării bugetului UE a fost subestimat

Horoscop 20 martie 2026, cu Neti Sandu. Ce aduce echinocțiul de primăvară pentru fiecare zodie

Reacția lui Zelenski după ce Viktor Orban a refuzat să renunțe la blocarea a 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Continuă circul și la dezbaterea bugetului în plen. Bolojan: Uitându-mă la colegii din PSD, mi-e ruşine uneori de ruşinea lor

Sursa: People

Nicuşor Dan: Când petrolul va circula prin conducta Drujba, împrumutul pentru Ucraina este deblocat
Când petrolul va începe să circule prin conducta Drujba, împrumutul pentru Ucraina este deblocat, a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, la finalul reuniunii Consiliului European.

Mai multe persoane au fost rănite după ce un zbor al companiei Delta Airlines, pe ruta Los Angeles–Sydney, a fost afectat, vineri dimineață, de turbulențe, relatează BBC.

Președintele Nicușor Dan a afirmat, după reuniunea Consiliului European, că își dorește „ca această majoritate parlamentară să continue mult timp de acum încolo”. 

Parlamentul va da azi votul final pe legea bugetului pentru 2026. Premierul a stat în plen pe toată durata dezbaterilor
Deputaţii şi senatorii vor da vineri, în plenul reunit, votul final pe proiectul legii bugetului de stat pe 2026 şi pe cel al asigurărilor sociale.

Sistemul de sănătate din România a generat situații absurde: multe spitale depind de numărul de pacienți pentru a primi fonduri, ceea ce duce la internări fictive. De teamă să nu-și piardă postul, unii angajați s-ar implica în aceste falsuri.

După mai bine de 12 ore de negocieri la Consiliul European, energia a rămas una dintre principale teme nerezolvate pentru liderii Uniunii Europene. 

