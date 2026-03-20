Prințesa Kate, apariție impresionantă într-o rochie verde la banchetul de stat nigerian. GALERIE FOTO

Prințul și prințesa de Wales au pozat împreună înaintea evenimentului de miercuri, 18 martie, într-un portret publicat recent, realizat de Christianah Ebenezer. Cuplul regal a participat la banchetul din St. George’s Hall, la Castelul Windsor, alături de regele Charles și regina Camilla, care i-au găzduit pe președintele Nigeriei, Bola Ahmed Tinubu, și pe soția sa, prima doamnă Oluremi Tinubu, în cadrul vizitei lor de stat în Marea Britanie, potrivit People.

Înainte de banchet, aceștia au pozat pentru un portret, prințesa Kate, în vârstă de 44 de ani, purtând tiara Lover’s Knot a reginei Mary. Contul de X al cuplului a publicat imaginea pe rețeaua socială. „Un portret special realizat înaintea banchetului de stat nigerian de aseară”, se arată în postare.

Ținuta lui Kate, inspirată de culorile Nigeriei

În fotografie, prințesa de Wales a purtat o rochie semnată de Andrew Gn, într-o nuanță de verde care face trimitere la culorile steagului Nigeriei. Accesoriile sale au inclus cercei din colecția regretatei regine Elizabeth, Ordinul Familiei Regale al regelui Charles (o insignă cu portretul monarhului), precum și eșarfa și steaua Ordinului Regal Victorian.

Tiara purtată de Kate a fost, de asemenea, purtată în trecut de prințesa Diana. Această piesă este considerată una dintre preferatele lui Kate, fiind una dintre cele cinci tiare pe care le-a purtat de-a lungul vieții regale. Kate a purtat această tiară de două ori în 2025, la banchetele de stat organizate în onoarea vizitelor președinților SUA și Franței.

Banchetul de stat nigerian a marcat prima ocazie în care prințesa Kate a purtat o tiară în 2026. În anul precedent, ea a avut trei apariții cu tiară: cele două banchete de stat menționate, dedicate președinților SUA și Franței, precum și banchetul din decembrie, organizat cu ocazia vizitei președintelui Germaniei. Atunci, a purtat cea mai impresionantă tiară a sa de până acum: tiara Oriental Circlet a reginei Victoria.

O alegere cu semnificație diplomatică

Această alegere a avut și o semnificație diplomatică, fiind un omagiu adus oaspeților germani: piesa a fost creată în 1853 pentru regina Victoria, sub îndrumarea soțului ei, prințul Albert, originar din Germania.

Similar banchetului din 18 martie, prințul și prințesa de Wales au fost fotografiați pentru un portret care să marcheze ocazia.

În portretul din 3 decembrie, cei doi au emanat eleganță într-o fotografie realizată de Alex Bramall la Frogmore House. „Așteptăm cu nerăbdare un banchet special în această seară la Windsor”, au scris ei în descrierea imaginii.