Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

A fost spulberat de un autoturism, după ce a traversat neregulamentar. Victima, în vârstă de aproximativ 50 de ani, locuia în apropierea șoselei, spun localnicii.

Potrivit polițiștilor, ar fi încercat să traverseze într-o zonă fără trecere pentru pietoni și slab iluminată. A sărit peste parapetul de beton care separă cele 2 sensuri și a fost lovit în plin de un autoturism.

Mai multe echipaje de salvare au ajuns la fața locului, însă nu se mai putea face nimic pentru victimă. Polițiștii fac cercetări într-un dosar penal pentru ucidere din culpă.