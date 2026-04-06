Deja, în Italia este raționalizat kerosenul pe mai multe aeroporturi, pentru câteva zile, în condițiile în care prețul combustibilului folosit la avioane aproape s-a dublat. Pentru companiile aeriene românești, criza kerosenului de pe aeroporturile din Italia vine într-un moment deja dificil.

Operatorii sunt nevoiți să transporte mai mult combustibil, astfel încât să le ajungă și pentru zborul de întoarcere, iar asta înseamnă costuri mai mari.

Deocamdată, nicio cursă de pe aeroporturile din Capitală spre Italia nu a fost anulată, însă operatorii sunt nevoiți să se adapteze și să își optimizeze zborurile.

Marius Popescu - Asociația Companiilor Aeriene Românești: ”Încercăm să venim în întâmpinarea pasagerilor, dar ne este foarte dificil și tocmai de aceea suntem curioși și urmărim cu atenție să vedem dacă există anumite măsuri de sprijin. De aceea încercăm să vedem și noi dacă putem să avem un dialog cu autoritățile, fie că vorbim despre Ministerul Transporturilor, fie că vorbim chiar despre Guvernul României sau Comisia Europeană”.

De altfel, de când a început conflictul în Orientul Mijlociu, prețul kerosenului s-a dublat, iar unele companii inclusiv de la noi au început deja să le ceară pasagerilor să plătească suplimentar pentru biletele deja cumpărate.

Tudor Constantinescu - CEO-ul unei companii aeriene: ”Pentru o companie aeriană, petrolul reprezintă undeva la 30-40% din totalul costurilor operaționale ale unui zbor. Din moment ce acest cost s-a dublat, practic compania aeriană nu este nici un ONG, nu este nici o bancă care să aibă acces la fonduri nelimitate și trebuie să își raționalizeze toate costurile pentru a putea asigura continuitate operării. Asta împinge în direcția în care pasagerii vor fi solicitați să suporte costurile legate de petrol”.

Restricții pe aeroporturi din Italia

În Italia, situația este mult mai gravă. Patru aeroporturi din nordul țării – Milano Linate, Veneția, Bologna și Treviso – au introdus restricții la alimentarea avioanelor cu kerosen, din cauza lipsei de combustibil. Măsura este valabilă până pe 9 aprilie și afectează în special zborurile comerciale.

Pentru unele curse, cantitatea de combustibil este limitată la aproximativ 2.000 de litri per aeronavă, în condițiile în care un avion de linie precum Airbus A320 sau Boeing 737 consumă în medie între 2.000 şi 3.000 de litri de combustibil pe oră.

Prioritate, în Italia, vor avea zborurile medicale, zborurile guvernamentale și zborurile cu o durată mai mare de trei ore – în timp ce restul operatorilor trebuie să își adapteze rutele și să alimenteze înainte de aterizare de pe alte aeroporturi. Asta înseamă mai multe taxe care se vor reflectă direct în prețul biletelor.

Potrivit datelor oficiale în ultimul an, biletele de avion s-au scumpit cu 11,4%, însă în contextul actual, în ultimele săptămâni, pe anumite rute oamenii dau de două ori mai mult că în 2025.