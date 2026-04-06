Reprezentanţii Executivului arată, într-un comunicat de presă, că premierul Ilie Bolojan a cerut, într-o şedinţă de lucru desfăşurată luni, la Palatul Victoria, Ministerului Mediului, Administraţiei Naţionale a Apelor Române, Gărzii Naţionale de Mediu şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon să lucreze, sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului, la modificarea legislaţiei, în baza unui calendar accelerat.

”Este un domeniu în care Ministerul Mediului are deja propuneri consolidate în urma rapoartelor lansate anul acesta. Coordonatele stabilite de premierul Bolojan au în vedere introducerea unei limite pentru durata licenţei pentru realizarea amenajărilor piscicole şi lacurilor de agrement, a suprafeţei luciului de apă şi a adâncimii la care se face exploatarea. De asemenea, este avută în vedere instituirea unor mecanisme stricte de verificare a respectării obligaţiilor contractuale asumate de către operatorii economici la obţinerea avizelor şi/sau licenţelor, inclusiv executarea garanţiilor financiare destinate refacerii mediului acolo unde nu au fost respectate obligaţiile asumate de către operatorii economici”, scrie în comunicat.

După ancheta realizată de echipa emisiunii „România, te iubesc!”, care arată „o parte din șmecheriile și încrengăturile, inclusiv politice, din acest domeniu” , autoritățile au reacționat ferm. Ministrul Mediului a anunțat o intensificare a controalelor și noi măsuri legislative pentru protejarea mediului și a comunităților.

Ministrul Mediului a precizat că de luni de zile se lucrează pentru a scoate la lumină mafia balastierelor, care a provocat distrugeri semnificative în România.

Legislație înăsprită pentru prevenirea abuzurilor

Actul normativ care va include aceste modificări legislative va fi aprobat cu prioritate de Guvern, adaugă sursa citată.

Legislaţia va fi completată şi de măsuri de control aplicate prin platforma Radarul Balastierelor, care va fi lansată de Ministerul Mediului, alături de ”Inspectorul Balastierelor”, site care a fost lansat de o săptămână şi are deja peste 30.000 de accesări. De asemenea, prim-ministrul Bolojan a cerut instituţiilor statului să colaboreze şi pună la dispoziţie datele necesare pentru intensificarea controalelor în teren, având în vedere că, potrivit analizei preliminare realizată de Apele Române, în ultimii 10 ani, au fost emise peste 1.200 de avize de gospodărire a apelor pentru obiective declarate drept iazuri piscicole, însă mai puţin de 10% dintre acestea au fost finalizate ca atare.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a analizat situaţia exploatărilor de agregate minerale realizate sub pretextul amenajării de iazuri piscicole, pentru perioada 2015-2025. Potrivit datelor, în perioada menţionată au fost emise peste 1.200 de avize de gospodărire a apelor pentru obiective declarate drept iazuri piscicole, însă mai puţin de 10% dintre acestea au fost finalizate ca atare. Lista integrală a acestora este publicată pe site-ul Ministerului Mediului.

De asemenea, analiza ministerului arată că, prin autorizaţiile emise pentru iazuri piscicole, au fost exploatate peste 230 de milioane de metri cubi de agregate minerale în perioada menţionată, fenomenul este concentrat în mai multe bazine hidrografice, iar datele indică o corelare între amplasarea acestor exploatări şi marile şantiere de infrastructură.

În comunicat se mai arată că ANRMPSG va contribui cu informaţii şi expertiză la modificarea legislaţiei, în scopul protejării resurselor naturale şi al respectării condiţiilor pentru emiterea riguroasă a licenţelor şi avizelor de exploatare.

La întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria, împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan, au participat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, şi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale a Apelor Române, Garzii Naţionale de Mediu şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.

Referitor la ancheta RTI, Ministrul Mediului a declarat: „Ieri, jurnalistul Rareș Năstase a lansat o investigație România, te iubesc! în care arată o parte din șmecheriile și încrengăturile, inclusiv politice, din acest domeniu. Vă recomand să o vedeți! Felicit echipa de jurnaliști pentru o analiză realistă a situației la zi într-un domeniu unde ani de zile a fost tăcere.”