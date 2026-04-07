În prima săptămână, 6–13 aprilie, în perioada sărbătorilor Pascale, valorile termice vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în toată țara, cu un deficit mai accentuat în zonele montane și în nord-est. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi sub media obișnuită în vest, nord-vest și centru, iar în restul regiunilor vor fi apropiate de normal.

În intervalul 13–20 aprilie, temperaturile vor rămâne ușor sub valorile obișnuite în sud și la munte, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor climatologice. Cantitățile de precipitații vor fi mai ridicate decât în mod normal în sud și sud-est, iar în celelalte zone vor fi apropiate de normal.

Pentru săptămâna 20–27 aprilie, meteorologii estimează temperaturi ușor peste normal în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării acestea vor fi apropiate de valorile specifice perioadei. Regimul pluviometric va fi, în general, normal în majoritatea regiunilor.

În ultima săptămână, 27 aprilie – 4 mai, temperaturile vor fi ușor peste mediile obișnuite în toată țara, mai ales în regiunile intracarpatice. Precipitațiile vor avea o tendință ușor deficitară în nord, nord-est și centru, iar în restul teritoriului se vor menține în jurul valorilor normale.