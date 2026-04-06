Bucureștiul este cunoscut pentru arhitectura sa impresionantă. Dacă ești în căutarea unei destinații de vacanță spectaculoase pentru această primăvară sau vară, există un loc pe care trebuie neapărat să îl iei în considerare. Este locul perfect pentru un weekend și nu te va costa o avere, scrie publicația Express.

„Orașul din România oferă un amestec vibrant de istorie, cultură și energie modernă. Capitala este o destinație accesibilă, unde o halbă de bere costă doar 2,60 lire sterline. Capitala găzduiește repere importante precum Palatul Parlamentului și are un Centru Vechi fermecător, plin de arhitectură istorică și baruri animate”, mai notează publicația.

Locul din București care nu trebuie ratat

Bucureștiul este cunoscut și pentru parcurile sale, precum Herăstrău, dar și pentru locuri culturale precum Ateneul Român. Un obiectiv pe care nu trebuie să-l rateze turiștii este Biserica Mănăstirii „Stavropoleos”, una dintre cele mai vechi biserici din oraș.

„Mănăstirea este situată în Centrul Vechi. Este un loc fabulos, plin de istorie, interiorul este impresionant și intrarea este gratuită. Nu ratați această oportunitate dacă sunteți în oraș”, a scris un turist pe TripAdvisor.

Altul a spus: „Este o biserică foarte mică și foarte frumoasă. Este una dintre cele mai vechi din București. În opinia mea, este cea mai frumoasă biserică din București.”

Cât timp ești în București, explorarea Centrului Vechi este una dintre cele mai bune modalități de a absorbi cultura locală. Zona este cunoscută pentru clădirile sale frumoase, varietatea de restaurante și atmosfera animată.

Un alt vizitator a scris: „Aceasta este o zonă frumoasă a Bucureștiului, cea mai veche parte a orașului, plină de cafenele. Viața de noapte este excelentă, oamenii ies în fiecare seară pentru cafea, bere sau mâncare cu prietenii.”

Pentru a ajunge în București, un zbor din Londra durează aproximativ 3 ore și 15 minute.