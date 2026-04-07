Între timp, oficialii dau asigurări că nu se pune problema unei crize de țiței și combustibili în România. Au fost discuții pe această temă la Cotroceni, cu reprezentanții celor mai mari companii din industria petrolieră.

Totuși, temerile rămân, după un atac al ucrainenilor asupra celui mai important port petrolier rusesc de la Marea Neagră.

La miezul nopții au fost afișate noile prețuri la pompă, ca urmare a reducerii accizei. Cu tot cu TVA, este vorba de o scădere a prețului final cu 36 de bani pe litrul de motorină standard.

Prețurile la zi

La stațiile principale din Capitală, dar și din marile orașe din România, situația arată astfel:

→Petrom – motorina standard: 9,93 lei/litru, motorina premium: 10,7 lei/litru;

→Lukoil – motorina standard: 10,38 lei/litru, motorina premium: 10,74 lei/litru (prețul nu a scăzut după reducerea accizei);

→MOL – motorina standard: 10,03 lei/litru, motorina premium: 10,89 lei/litru;

→Rompetrol – motorina standard: 10,28 lei/litru, motorina premium: 11,09 lei/litru.

Luni, reprezentanții companiilor Petrom și Rompetrol i-au prezentat președintelui Nicușor Dan situația la zi și au confirmat că fluxurile de țiței și carburanți sunt normale în acest moment.

La Palatul Cotroceni, au participat și premierul Ilie Bolojan și miniştrii Energiei și Transporturilor. Pentru moment, autoritățile nu au luat nicio decizie, însă vor mai avea loc întâlniri similare, în funcție de evoluția situației în Orientul Mijlociu.

Și de pe plan internațional vin semnale pozitive. În Statele Unite, piața a rămas calmă peste weekend, ceea ce înseamnă că prețurile carburanților tind să se stabilizeze pe termen scurt, spun specialiștii. În plus, în ultimele zile au început să circule din nou petroliere, unele sub pavilion francez, ceea ce indică o ușoară deblocare a transportului prin Strâmtoarea Ormuz.

Claudiu Cazacu, specialist piețe financiare: „Dar există muguri de speranță vis a vis de o temperare a conflictului sau un armistițiu. Vedem o așezare, o reechilibrare în jurul nivelurilor actuale - ceea ce înseamnă că și în privința carburanților pe termen scurt - vedem o tendiță de stabilizare. Avem o imagine mai de primăvară mai însorită pe termen foarte scurt - lucrurile se pot schimba destul de repede - piața e nervoasă și avem o fereastră de oportunitate pentru a limita acest conflict în următoarele săptămâni”.

Atacurile ucrainene ar putea influența negativ

Cu toate acestea, criza din Orientul Mijlociu ar putea fi amplificată și de atacurile ucrainenilor asupra infrastructurii energetice rusești.

Mai multe explozii au răsunat în orașul port Novorossiysk, cel mai important punct de export al petrolului la Marea Neagră, folosit atât pentru țițeiul rusesc, cât și pentru petrolul kazah.

România importă din Kazahstan cea mai importantă cantitate de țiței, în jur de 48 la sută, potrivit datelor Ministerului Energiei.

Pentru a ajunge în țară și în alte state europene, ţiţeiul kazah este transportat printr-o conductă care traversează Rusia până la portul rusesc Novorossiisk, la Marea Neagră. Caspian Pipeline Consortium se termină la Marine Terminal, lângă Novorossiisk, unde țițeiul este încărcat pe petroliere pentru a ajunge pe piețele internaționale din Europa.

Totuși, potrivit presei ucrainene, care citează bloggeri ruși de război, atacurile au avut loc la terminalul petrolier Sheskharis, unde ajung conductele operate de Transneft, compania de stat a Rusiei.

Eugenia Gusilov, specialist energie: „Faptul că avem o continuare a activităților militare care vizează rafinăriile ruseşti e de natură să agraveze criza, scoatem în plus volume de țiței care ar ajunge pe piața internațională și nu ajunge - cumva se agrevează penuria. Pe de altă parte nici nu poți să vii și să le spui ucrainenilor, știți , opriţi-vă din atacatul rafinăriilor pentru că contextul în care sunt bombardați zilnic cu sute de drone și rachete balistice, această infrastructură este o sursă legitimă pentru că infrastructura energetică îi permite Rusiei să finanțeze războiul”.

Ministerul Energiei din Kazahstan a anunțat că incidentul de la portul rusesc Novorossiysk nu a afectat exporturile de petrol kazah, transportul acestuia prin conductele principale se desfășoară în continuare normal.

Totuși, în cazul în care s-ar reduce și mai mult cantitățile de țiței la nivel global, asta ar putea pune presiune pe prețurile internaționale.