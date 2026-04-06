Vremea se schimbă radical în România, din cauza unei mase de aer polar. Lapoviţă şi ninsoare, posibil şi în București

Vântul se va intensifica, iar în zona montană va depăşi 100 km/h.
Sâmbătă şi duminică, cel mai probabil, va ploua. Această vreme foarte schimbătoare cu temperaturi sub normalul perioadei se înregistrează ca urmare a unei mase de aer polar.
„În cursul zilei de astăzi (n. red. luni -) temperaturile maxime vor atinge 20 de grade, în unele zone chiar şi 24-25 de grade, însă de mâine (n. red. - marţi) vremea se răceste accentuat şi se vor înregistra precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare nu doar în zona montană, ci şi în Moldova şi chiar în zone mai sudice, aşa încât am putea vedea astfel de fenomene chiar şi mâine noapte în zona Capitalei sau în apropiere de Bucureşti”, a declarat directorul de prognoze al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Florinela Georgescu la Digi24, potrivit News.ro.
Potrivit sursei citate, nu este un fenomen care să producă pagube deosebite, dar este o răcire accentuată a vremii, cea mai rece zi fiind vineri, când precipitaţiile mixte, cu lapoviţă şi ninsoare, vor fi pe arii extinse.
„În prima parte a săptămânii nu vor fi ploi însemnate cantitativ, ci doar până în 5 l/mp, însă în zonele mntane mai înalte stratul de zăpadă nou depus va fi de 10-15 centimetri până spre sfârşitul săptămânii. De asemenea, toată săptămâna va fi vânt de peste 100 km/h la munte”, a precizat sursa citată.
Meteorologul a explicat că această răcire accentuată a vremii are loc ca urmare a unei mase de aer polar care intră în nord nord-estul ţării şi se va extinde asupra întregului teritoriu şi durează toată săptămâa.
”Spre final, va începe să pătrundă un aer ceva mai cald dinspre Mediterană, aşa încât sâmbătă şi duminică va creşte probabilitatea ca precipitaţiile să fie lichide. În această săptămână cu vreme foarte schimbătoare temperaturile vor fi sub normalul perioadei” a mai spus Florinela Georgescu.
Informare meteorologică de vreme rea
Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, o informare meteorologică de vreme rea, valabilă în perioada 06 aprilie de la ora 10:00 până în 09 aprilie, ora 10:00.
Fenomenele vizate sunt: intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte; la munte ninsoare, strat de zăpadă și viscol.
Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45...60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80...90 km/h.
Începând din noaptea de marți spre miercuri (7/8 aprilie) vor fi precipitații mixte în centrul, estul și sud-estul țării, iar la munte vor predomina ninsorile și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10...15 cm) și va fi viscol.
Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10...20 l/mp.
De marți (07 aprilie), vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la începutul săptămânii viitoare se va menține rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.
COD GALBEN de vânt
De asemenea, ANM a emis o avertizare de tip Cod Galben, valabil în 06 aprilie, de la ora 12:00 la ora 21:00.
Fenomene vizate: intensificări ale vântului.
Zone afectate: Maramureș, Transilvania, nordul Crișanei, cea mai mare parte Moldovei și a zonei de
munte.
În intervalul menționat, în Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și nordul Crișanei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70...80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 90...100 km/h.
COD GALBEN de vânt în 7 aprilie
Un alt cod galben de vânt a fost emis pentru ziua de 07 aprilie, de la ora 10:00 la ora 21:00.
Zone afectate: Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei și a Maramureșului, sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei și la munte.În intervalul menționat, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul
Munteniei și în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100...120 km/h.