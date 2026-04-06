Vremea se schimbă radical în România, din cauza unei mase de aer polar. Lapoviţă şi ninsoare, posibil şi în București

Vântul se va intensifica, iar în zona montană va depăşi 100 km/h.

Sâmbătă şi duminică, cel mai probabil, va ploua. Această vreme foarte schimbătoare cu temperaturi sub normalul perioadei se înregistrează ca urmare a unei mase de aer polar.

„În cursul zilei de astăzi (n. red. luni -) temperaturile maxime vor atinge 20 de grade, în unele zone chiar şi 24-25 de grade, însă de mâine (n. red. - marţi) vremea se răceste accentuat şi se vor înregistra precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare nu doar în zona montană, ci şi în Moldova şi chiar în zone mai sudice, aşa încât am putea vedea astfel de fenomene chiar şi mâine noapte în zona Capitalei sau în apropiere de Bucureşti”, a declarat directorul de prognoze al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Florinela Georgescu la Digi24, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, nu este un fenomen care să producă pagube deosebite, dar este o răcire accentuată a vremii, cea mai rece zi fiind vineri, când precipitaţiile mixte, cu lapoviţă şi ninsoare, vor fi pe arii extinse.

„În prima parte a săptămânii nu vor fi ploi însemnate cantitativ, ci doar până în 5 l/mp, însă în zonele mntane mai înalte stratul de zăpadă nou depus va fi de 10-15 centimetri până spre sfârşitul săptămânii. De asemenea, toată săptămâna va fi vânt de peste 100 km/h la munte”, a precizat sursa citată.

Meteorologul a explicat că această răcire accentuată a vremii are loc ca urmare a unei mase de aer polar care intră în nord nord-estul ţării şi se va extinde asupra întregului teritoriu şi durează toată săptămâa.

”Spre final, va începe să pătrundă un aer ceva mai cald dinspre Mediterană, aşa încât sâmbătă şi duminică va creşte probabilitatea ca precipitaţiile să fie lichide. În această săptămână cu vreme foarte schimbătoare temperaturile vor fi sub normalul perioadei” a mai spus Florinela Georgescu.