În primele ore ale zilei de marți, 7 aprilie, forțele Federației Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în zona de nord a județului Tulcea.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a instituit măsuri de alertare a populației. Astfel, la ora 00:58, a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă.

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în apropierea frontierei, fără a pătrunde în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 1:46.

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că forțele armate rămân în continuare vigilente și mențin măsurile de supraveghere și coordonare necesare pentru protejarea populației și a teritoriului României.