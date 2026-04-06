Călătoria cu metroul ar urma să se scumpească cu 40%, ajungând să coste 7 lei, în loc de 5 lei. Aceasta este propunerea Consiliului de Administrație al Metrorex, care ar urma să intre în vigoare de la 1 mai.

Ultima majorare a tarifului pentru o călătorie cu metroul a avut loc la începutul anului trecut, atunci când prețul unei călătorii a crescut semnificativ, de la 3 lei la 5 lei.

În paralel, cei care stau în Capitală s-ar putea să mai aibă de-a face cu o altă cumpirea a transportului public. La începutul anului, pe ordinea de zi a Consiliului General s-a aflat un proiect pentru creșterea tarifului STB cu 66 de procente. Adică, pentru o călătorie cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul, un pasager ar fi plătit 5 lei, în loc de 3 lei. La acel moment proiectul a picat la vot, însă ar putea fi propus din nou la următoarele şedinţe de consiliu.