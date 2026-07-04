Se rumenește frumos la tigaie sau pe grill, nu se topește ca alte brânzeturi și capătă o crustă aurie, perfectă pentru combinații cu legume proaspete, verdețuri și sosuri simple.

Ce este halloumi și de ce este atât de specială

Halloumi este o brânză semi-tare, elastică, cu gust sărat și ușor lăptos. Vine din Cipru, chiar dacă mulți o leagă imediat de bucătăria grecească și de mesele mediteraneene de vară. Se recunoaște ușor după textura fermă, ușor „scârțâitoare” atunci când o muști, dar și după felul în care poate fi gătită. O poți tăia felii, o poți pune pe grătar sau o poți rumeni în tigaie fără să se topească imediat.

Tocmai acest lucru o face diferită de multe alte brânzeturi. Halloumi rezistă foarte bine la temperaturi ridicate, așa că devine un ingredient practic pentru multe preparate. Poate fi pusă în salate, în sandvișuri, pe platouri calde sau în mâncăruri vegetariene, fără să își piardă forma. În loc să se topească și să se împrăștie, rămâne compactă și capătă o crustă frumoasă la exterior.

Partea specială la halloumi nu ține doar de gust, ci și de felul în care se comportă când este gătită. Când o pui în tigaie sau pe grătar, brânza prinde o culoare aurie la suprafață, iar în interior rămâne caldă, moale și ușor elastică. Din acest motiv, nu este doar o brânză pe care o adaugi peste un preparat, ci poate deveni chiar ingredientul principal din farfurie.

Într-o salată de vară, de exemplu, câteva felii de halloumi la grătar pot ține foarte bine locul cărnii. Se potrivesc cu roșii, castraveți, verdețuri, zeamă de lămâie și ulei de măsline. Gustul sărat al brânzei se combină bine cu legumele proaspete, iar textura ei face salata mai sățioasă și mai interesantă.

Halloumi are și o legătură puternică cu tradiția cipriotă. În Uniunea Europeană, denumirea Χαλλούμι/Halloumi/Hellim este protejată ca produs cu denumire de origine protejată. Asta înseamnă că halloumi autentică este legată de Cipru și de anumite reguli de producție. Nu orice brânză asemănătoare poate fi numită halloumi în sensul tradițional al produsului.

În varianta ei tradițională, halloumi are aromă de lapte, zer și mentă. Gustul sărat o face potrivită atât în combinații simple, cât și în preparate mai consistente. Este genul de brânză care aduce repede un gust mediteraneean într-o farfurie, fără să fie nevoie de tehnici complicate sau de mult timp petrecut în bucătărie. De aceea a devenit atât de populară și în afara Ciprului, mai ales în meniurile de vară.

Din ce este făcut halloumi și cum se produce

Halloumi se face, în mod tradițional, din lapte de oaie și lapte de capră. În unele variante poate fi folosit și lapte de vacă. Pentru halloumi cu denumire protejată, laptele trebuie să provină din Cipru, din zona stabilită prin regulile produsului. Dacă sunt folosite mai multe tipuri de lapte, acestea trebuie trecute pe etichetă în ordinea cantității.

Ingredientele de bază sunt simple: lapte integral cipriot, cheag, sare și frunze de mentă cipriotă, proaspete sau uscate. În halloumi autentică nu se folosesc lapte praf, lapte condensat, coloranți sau conservanți. Laptele trebuie să fie pasteurizat sau încălzit la o temperatură de peste 65 de grade Celsius. Toate aceste reguli ajută la păstrarea gustului și a texturii specifice.

Modul în care se produce halloumi explică foarte bine de ce această brânză este diferită de altele. Prima etapă este închegarea laptelui cu cheag. Din acest amestec se formează cașul, care este apoi gătit și modelat. În varianta tradițională, bucățile de caș sunt pliate, de obicei în formă dreptunghiulară sau semicirculară.

Această pliere nu este doar un detaliu de aspect. Ea face parte din identitatea brânzei și din felul în care halloumi este recunoscută. Între straturile de caș se pot pune frunze de mentă. Acestea îi dau aroma specifică și aduc acel gust proaspăt, ușor ierbos, care se simte mai ales în variantele tradiționale. Un pas foarte important este tratarea cașului în zer, la temperatură ridicată. Bucățile de caș sunt ținute în zer la peste 90 de grade Celsius, timp de cel puțin 30 de minute. Această etapă ajută la formarea texturii ferme și explică de ce halloumi nu se topește ușor atunci când este pusă pe grătar sau în tigaie.

Există halloumi proaspătă, dar și halloumi maturată. Varianta maturată stă în zer sărat cel puțin 40 de zile. În acest timp, gustul devine mai intens și mai sărat, iar textura se întărește. Așa se obține brânza compactă, albă sau ușor gălbuie, care poate fi tăiată ușor în felii și gătită fără să își piardă forma.

Cum se gătește corect halloumi la tigaie sau grill

Halloumi se gătește ușor, dar are nevoie de câteva lucruri simple ca să iasă bine. Tigaia sau grătarul trebuie să fie bine încinse, brânza trebuie ștearsă de excesul de lichid, iar feliile nu trebuie întoarse imediat după ce au fost puse la gătit. Dacă focul este prea mic, halloumi se poate înmuia înainte să prindă acea crustă aurie. Dacă o întorci de prea multe ori, nu se mai rumenește frumos și se poate lipi de tigaie, notează BBCgoodfood.com.

Primul pas este să scoți brânza din ambalaj și să o tamponezi bine cu hârtie de bucătărie. Apoi o tai în felii potrivite, de aproximativ un centimetru grosime. Grosimea contează, pentru că feliile prea subțiri se pot usca repede, iar cele prea groase au nevoie de mai mult timp ca să se încălzească bine la interior. În mod normal, halloumi are nevoie de 1-2 minute pe fiecare parte, până când capătă o culoare aurie.

La tigaie, cea mai simplă variantă este să folosești o tigaie antiaderentă, bine încinsă. Poți pune foarte puțin ulei de măsline, dar halloumi se poate rumeni și într-o tigaie uscată, dacă aceasta nu lipește. Important este să așezi feliile într-un singur strat, cu puțin spațiu între ele. Dacă le înghesui, se vor găti mai greu și nu vor prinde aceeași crustă frumoasă.

După ce partea de jos s-a rumenit, întorci feliile o singură dată și le mai lași puțin și pe cealaltă parte. Nu trebuie amestecate, apăsate sau mutate mereu prin tigaie. Halloumi se gătește cel mai bine atunci când are timp să stea pe suprafața încinsă și să se rumenească liniștit.

Pe grill sau pe tigaia grill, pașii sunt aproape la fel. Grătarul trebuie încins înainte, iar feliile pot fi unse foarte ușor cu ulei, ca să nu se lipească. Pentru grill, poți tăia brânza în felii puțin mai groase, ca să fie mai ușor de întors. Se lasă aproximativ 2-3 minute pe fiecare parte, până când apar urmele de grill și brânza este rumenită la exterior.

Halloumi este cel mai bun imediat după gătire, cât este cald, rumenit la suprafață și moale în interior. Dacă stă prea mult după ce a fost luat de pe foc, se întărește și își pierde din textura plăcută. De aceea, este bine să îl gătești la final, după ce salata, legumele, lipia sau garnitura sunt deja pregătite.

Idei simple de servire pentru halloumi la grătar

Halloumi la grătar merge foarte bine în combinații simple, proaspete, cu legume, verdețuri și sosuri ușoare. Pentru că brânza este deja sărată și are un gust destul de puternic, nu are nevoie de multe ingrediente lângă ea. Uneori sunt suficiente câteva roșii bine coapte, castraveți, frunze de salată, puțin ulei de măsline și zeamă de lămâie.

Lămâia se potrivește foarte bine cu halloumi, pentru că mai taie din gustul sărat și aduce prospețime. Poți adăuga și oregano, mai ales dacă vrei o aromă apropiată de bucătăria mediteraneeană. Este o combinație simplă, dar foarte gustoasă, potrivită mai ales vara, când vrei o masă rapidă, ușoară și aromată.

O idee la îndemână este salata cu halloumi la grătar. Poți pune într-un bol roșii, castraveți, ardei, ceapă roșie, măsline și frunze verzi, iar la final adaugi feliile calde de brânză. Halloumi aduce gust, textură și face salata mai sățioasă. Practic, nu mai ai nevoie de foarte multe ingrediente ca să obții o masă completă.

Dacă vrei o variantă mai consistentă, poți adăuga năut, linte, quinoa sau pâine prăjită. Halloumi poate ține loc de carne într-o masă rapidă, mai ales în zilele calde, când vrei ceva gustos, dar nu foarte greu. Se potrivește bine cu legume crude, legume coapte, sosuri reci și verdețuri proaspete.

O altă variantă simplă este să servești halloumi în lipie sau într-un sandviș cald. Îl poți combina cu roșii, salată, castraveți, ardei copt, hummus sau un sos de iaurt cu mentă. Brânza rumenită aduce un gust sărat și o textură plăcută, iar legumele fac preparatul mai proaspăt și mai echilibrat.

Pentru o farfurie de vară, halloumi merge foarte bine și cu pepene roșu. Poate părea o combinație neobișnuită la început, dar dulceața pepenelui echilibrează foarte bine gustul sărat al brânzei. Este o variantă simplă, răcoritoare și potrivită pentru zilele călduroase.

Dacă vrei ceva ușor de pus pe masă, poți face frigărui cu halloumi, dovlecel, ardei și ceapă roșie. Le așezi pe grill până se rumenesc ușor, apoi le servești cu zeamă de lămâie, verdeață sau un sos rece. Este o idee rapidă, colorată și potrivită pentru prânz, cină sau un platou de vară.

Salate și combinații mediteraneene cu halloumi

Halloumi se potrivește foarte bine în salatele mediteraneene, pentru că aduce într-o farfurie cu legume exact ce lipsește uneori: gust sărat, textură fermă și o parte caldă, rumenită, care face salata mai sățioasă. Poate fi pus lângă roșii, castraveți, ardei, măsline, ceapă roșie, verdețuri și ierburi aromatice. Combinația rămâne simplă, proaspătă și ușor de pregătit, fără să ai nevoie de ingrediente complicate.

Brânza se rumenește repede la tigaie sau pe grill și poate fi folosită în multe tipuri de salate. Merge bine cu legume crude, legume fripte, cereale sau leguminoase. O poți combina cu năut, quinoa ori bulgur, mai ales dacă vrei o salată mai consistentă, care să țină loc de masă principală.

O variantă foarte potrivită pentru vară este salata cu halloumi, roșii și dovlecel. Dovlecelul poate fi fript ușor pe grill, iar halloumi se adaugă la final, cât încă este cald. Un dressing făcut din zeamă de lămâie, ulei de măsline și capere aduce gustul acela mediteraneean, proaspăt și ușor acrișor. În plus, ajută la echilibrarea gustului sărat al brânzei.

În astfel de combinații, este bine ca legumele și halloumi să fie amestecate cât sunt încă puțin calde. Dressingul intră mai bine în ingrediente, iar salata capătă mai mult gust. Nu trebuie să fie fierbinți, ci doar calde cât să se lege mai bine aromele. Pentru o salată mai sățioasă, halloumi merge foarte bine cu couscous, năut, roșii coapte și dovlecel. Este genul de preparat care poate fi mâncat la prânz, nu doar ca garnitură. Are brânză, cereale și legume, așa că devine o masă completă, dar totuși ușor de pregătit. Dacă vrei o variantă mai lejeră, poți păstra doar legumele și verdețurile, iar halloumi să fie partea principală din farfurie.

O combinație mediteraneeană foarte iubită este halloumi cu pepene roșu și mentă. Dulceața pepenelui se potrivește surprinzător de bine cu gustul sărat al brânzei, iar menta aduce prospețime. Poți adăuga și castravete, ceapă roșie, puțin ulei de măsline și zeamă de lime sau lămâie. Rezultatul este o salată simplă, răcoritoare și foarte potrivită pentru zilele calde.

Halloumi poate fi folosit și în combinații inspirate de salata caprese, alături de roșii bine coapte, ierburi proaspete și ulei de măsline. În loc de mozzarella, halloumi aduce o textură mai fermă și un gust mai intens, mai ales dacă este pus pe grill înainte. Pentru mai multă aromă, poți folosi mentă, oregano, pătrunjel sau busuioc, în funcție de ce ai la îndemână.