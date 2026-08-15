Aceasta a fost doar una dintre numeroasele tranzacții care i-au adus bani lui Bell încă din adolescență. Potrivit Kennedy News and Media, numai în ultimul an fiscal, tânărul spune că a realizat vânzări de peste 400.000 de dolari, obținând un profit de aproximativ 68.o00 de dolari, după scăderea costurilor pentru achiziționarea produselor și a cheltuielilor contabile, relatează People.

Bell, student, își desfășoară activitatea prin intermediul magazinului său JTB Collectables, de pe eBay. El cumpără Lego în cantități mari, inclusiv online, după care le revinde colecționarilor, fie în loturi, fie individual.

„Este interesant să urmărești licitațiile, pentru că uneori cineva apare chiar la final și crește prețul cu câteva mii de dolari”, a povestit tânărul.

Potrivit acestuia, aproximativ 40% dintre cumpărători sunt mari colecționari, cu venituri disponibile considerabile, iar ceilalți 60% sunt persoane care cumpără produsele pentru a le revinde.

A început să vândă Lego la 13 ani

Bell și-a dat seama că poate face bani din Lego încă de la 13 ani. Afacerea a crescut rapid, iar la 15 ani loturile mari pe care le vindea deveniseră deja foarte căutate.

„La 16 ani a trebuit să-mi angajez un contabil, deși probabil aveam nevoie de unul încă de la 15 ani”, a spus el.

Tânărul a observat că alți comercianți cumpărau loturile sale pentru a le desface și a vinde piesele separat. Astfel, și-a dat seama că putea deveni furnizor pentru aceștia.

În mai 2026, Bell a realizat una dintre cele mai mari vânzări de până acum: peste 30.000 de dolari pentru lotul de figurine Lego Star Wars. El crede că ar putea fi „cel mai mare lot de minifigurine listat vreodată pe eBay”.

Fotografiile din anunț arătau podeaua dormitorului părinților săi acoperită cu Lego.

„Le țin pe podea, în cutii mari de carton, la casa părinților mei. Tatăl meu mă ajută cu ambalarea și partea administrativă, dar afacerea este responsabilitatea mea”, a explicat Bell.

Vinde aproximativ 100 de kilograme de Lego în fiecare lună

Afacerea continuă să crească. Tânărul spune că vinde în prezent aproximativ 100 de kilograme de Lego în fiecare lună, fie în loturi, fie prin licitații pentru produse individuale.

Deși recunoaște că ar putea transforma activitatea într-un loc de muncă permanent, Bell intenționează să urmeze și o carieră tradițională și plănuiește să studieze istoria la facultate.

„Aș putea să fac din asta un loc de muncă cu normă întreagă, dar, pentru stabilitate profesională, aș vrea să am și o meserie”, a spus el.

Banii câștigați din vânzările de Lego nu sunt cheltuiți însă pe lux. Bell spune că pune deoparte cea mai mare parte a banilor pentru a-și cumpăra prima locuință și îi păstrează într-un cont de economii.