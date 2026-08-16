Localitatea are doar 345 de locuitori și este considerată una dintre porțile de acces către regiunea Alcarria. Acum caută noi rezidenți prin intermediul Holapueblo, un proiect susținut de IKEA, Redeia și AlmaNatura, relatează Noticias Trabajo.

Programul nu oferă propriu-zis locuri de muncă și nici nu înseamnă că doritorii pot veni cu un CV pentru a semna un contract. Este vorba despre ceea ce programul numește „domenii de oportunitate”, adică sectoare în care este nevoie de antreprenori.

Printre variante se numără administrarea unui magazin de tutun, gestionarea unui bar, deschiderea unei agenții imobiliare sau cumpărarea restaurantului „El Chalet”.

Pentru a profita de aceste oportunități, doritorii trebuie să fie dispuși să se mute în localitate. Torrejoncillo del Rey oferă și facilități pentru munca de la distanță, inclusiv un spațiu special amenajat.

În plus, potrivit Idealista, locuințele de aici sunt extrem de ieftine. De exemplu, o casă cu trei dormitoare și o suprafață de 150 de metri pătrați este scoasă la vânzare, după o reducere de 10%, pentru doar 18.000 de euro.

Ce afaceri pot fi deschise

Torrejoncillo del Rey are nevoie de oameni care să administreze piscina municipală, să preia magazinul de tutun, care este de vânzare, sau să gestioneze sala de sport.

O altă variantă este deschiderea unei afaceri în fosta mină, care ar putea fi transformată într-o atracție turistică, dar și valorificarea produselor locale, a obiectelor artizanale sau a suvenirurilor.

De asemenea, este disponibilă administrarea unui bar, iar restaurantul „El Chalé” poate fi cumpărat. Autoritățile locale consideră că în sat ar fi nevoie și de un magazin de bricolaj, deoarece acesta lipsește, iar localnicii îl solicită.

În localitate nu există nici agenție imobiliară, deși sunt mai multe proprietăți neocupate care ar avea nevoie de administrare.

Există oportunități și în domeniul întreținerii. Localitatea duce lipsă de instalatori, zidari și tâmplari, dar și de persoane specializate care să răspundă nevoilor educaționale ale copiilor.

Cele mai mari oportunități pentru antreprenori sunt însă în turism și alimentație publică.

„Este nevoie de servicii de prânz și cină pentru vizitatorii care vin la mine, deoarece cererea este foarte mare în această zonă”, se arată în prezentarea localității.

Ce trebuie să știi despre zonă

Torrejoncillo del Rey se află în regiunea Alcarria, în provincia Cuenca, într-o zonă muntoasă cu câmpii, văi, dealuri și păduri de stejari.

Localitatea are un climat continental, fără temperaturi extreme. Verile sunt călduroase, iar nopțile sunt răcoroase, în special în lunile de vară.

Printre atracțiile zonei se numără flora și fauna, dar și Biserica Santo Domingo de Silos, din cătunul Villar del Águila, declarată monument de interes cultural și construită în secolele al XVI-lea și al XVII-lea.

Localitatea are și o istorie romană, fiind legată de vechiul oraș Segóbriga. O atracție importantă este și mina de Lapis Specularis, considerată cea mai importantă din provincia Cuenca.

Economia locală se bazează pe agricultură, în special cultivarea cerealelor, construcții și creșterea oilor la scară redusă. Serviciile și comerțul au, de asemenea, un rol important.

Potrivit programului Holapueblo, turismul reprezintă una dintre cele mai mari oportunități pentru dezvoltarea localității. Mina romană a stârnit în ultimii ani un interes tot mai mare și atrage un număr semnificativ de vizitatori, ceea ce ar putea favoriza apariția unor noi afaceri.