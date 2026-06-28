Făcută doar din făină, drojdie și sare, este genul de rețetă de pâine de casă care te face să te întrebi de ce ai cumpărat vreodată pâinea din comerț. Această pâine de casă fără frământare necesită doar puțină răbdare.

Ingrediente pentru pâine de casă fără frământare

Făină albă tip 000: folosește făină de calitate, cât mai simplă și curată, pentru o pâine delicioasă.

Făina se cerne, pentru că ajută la o dospire corectă și la o textură mai elastică a pâinii. Poate fi nevoie de puțin mai multă făină în timpul frământării.

Sarea kosher: încetinește dezvoltarea drojdiei și adaugă gust. Aluatul are nevoie de timp de dospire mai lung pentru că nu conține zahăr care să hrănească drojdia.

încetinește dezvoltarea drojdiei și adaugă gust. Aluatul are nevoie de timp de dospire mai lung pentru că nu conține zahăr care să hrănească drojdia. Drojdie: poți folosi drojdie uscată activă sau drojdie instant. Dacă folosești drojdie uscată activă, dizolv-o în apă călduță timp de 10 minute înainte de amestecare.

poți folosi drojdie uscată activă sau drojdie instant. Dacă folosești drojdie uscată activă, dizolv-o în apă călduță timp de 10 minute înainte de amestecare. Apă călduță: apa trebuie să fie în jur de 40–41°C. Activează drojdia și ajută aluatul să crească.

Cum se prepară pâinea pas cu pas

Pentru început, adaugă sarea și drojdia într-un bol mare, apoi toarnă apa caldă peste ele. Adaugă făina dintr-o dată, apoi amestecă. Se poate folosi un tel special pentru aluat, o spatulă, o lingură de lemn sau chiar mâinile. Aluatul rămâne lipicios după amestecare, ceea ce este normal.

Acoperă și lasă la dospit. Acoperă bolul cu un prosop până când aluatul își dublează volumul. Durează aproximativ 2–3 ore, dar o dospire mai lungă dă rezultate mai bune. Poate fi lăsat la temperatura camerei până la 12 ore. După ce a crescut, poate fi copt sau acoperit cu folie alimentară și păstrat la frigider până la coacere. Se poate păstra la frigider până la o săptămână.

Modelarea aluatului

Presară făină pe mâini, apoi răstoarnă ușor aluatul pe o suprafață ușor presărată cu făină. Modelează aluatul fără a-l frământa sau presa. Se poate forma o pâine rotundă sau două pâini mai mici, cu capetele împăturite dedesubt. Presară puțină făină deasupra, apoi fă 1–4 tăieturi cu un cuțit pentru pâine.

Următorul pas este să tapetezi o tavă sau oală de fontă cu hârtie de copt, apoi presară ușor făină. Așază aluatul și lasă-l să se odihnească 20–30 de minute.

Preîncălzește cuptorul la 230°C. Pâinea trebuie coaptă pe o suprafață încinsă, așa că tava sau oala din fontă în cuptor. Las-o să se încălzească aproximativ 20 de minute în timpul preîncălzirii cuptorului, abia apoi poți pune pâinea în ea.

Rețete și gramaje

Ingrediente

• 395 g făină albă tip 000 sau făină pentru pâine

• ½ lingură sare kosher

• 2 ¼ lingurițe drojdie uscată

• 1 ½ căni apă călduță

Pune făina, sarea și drojdia într-un bol mare. Toarnă apa caldă (aprox. 40–41°C) peste ele, fără să fie prea fierbinte. Amestecă cu un tel pentru aluat, spatulă, lingură de lemn sau mâinile. Aluatul trebuie să rămână lipicios; dacă este prea lipicios, se mai adaugă puțină făină.

După ce ingredientele sunt amestecate, acoperă cu un prosop sau folie alimentară pulverizată cu ulei și lasă la dospit 2–10 ore sau peste noapte la temperatura camerei. Cu cât stă mai mult, cu atât fermentează mai bine.

Umezește mâinile și răstoarnă aluatul pe o suprafață ușor înfăinată. Nu se frământă și nu se presează. Se ridică ușor marginile și se pliază spre interior până se obține forma dorită. Se poate forma o pâine rotundă sau două mai mici, cu capetele împăturite dedesubt.

Pune aluatul pe hârtie de copt. Presară puțină făină deasupra și fă 1–4 tăieturi cu un cuțit de pâine. Lasă la odihnă 20–30 minute.

Preîncălzește cuptorul la 230°C. Introdu o oală de fontă în cuptor. Mută aluatul cu tot cu hârtia de copt pe suprafața încinsă. Pentru crustă mai crocantă, pune o cană cu apă fierbinte într-o tavă mică sau 5 cuburi de gheață în partea de jos a cuptorului și închide ușa pentru a crea abur. Coace 25–30 minute sau până se rumenește.

Lasă la răcit pe grătar cel puțin 30 de minute. Taie și servește. Păstrează în pungă de hârtie pentru a evita înmuierea.