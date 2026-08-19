Partida disputată pe stadionul „Ion Oblemenco” va putea fi urmărită LIVE pe VOYO Sport 1 și PRO Arena. Universitatea Craiova este la două meciuri distanță de o nouă prezență în Europa League, iar primul pas îl face joi, pe teren propriu, împotriva formației Ararat-Armenia.

După ce a trecut de KuPS în turul al treilea preliminar, cu 3-2 la general, campioana României continuă lupta pentru calificarea în faza principală a UEFA Europa League.

Joi, de la ora 20:00, oltenii joacă primul act al duelului decisiv cu Ararat-Armenia, iar partida va fi transmisă LIVE atât pe VOYO Sport 1, cât și pe PRO Arena. Meciul de pe „Ion Oblemenco” deschide dubla manșă care poate decide parcursul european al echipei pregătite de Filipe Coelho.

Miza este uriașă: o calificare în fața formației din Armenia îi asigură Universității Craiova prezența în faza principală a Europa League, unde ar urma să dispute opt partide. În cazul în care nu trece de Ararat-Armenia, formația din Bănie va continua aventura europeană în faza ligii din Conference League.

VOYO Sport 1 continuă astfel seria transmisiunilor sportive live și aduce telespectatorilor cele mai importante momente din competițiile sportive de top. Universitatea Craiova – Ararat-Armenia, joi, 20 august, de la ora 20:00, LIVE pe VOYO Sport 1 și PRO Arena.