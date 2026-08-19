ANM: Un val de căldură se va extinde şi se va intensifica în cea mai mare parte a ţării, până luni. HARTĂ

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși, pe arii extinse, pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă disconfort termic accentuat. În unele zone vor fi și nopți tropicale, cu temperaturi minime de 20-23 de grade. În Dealurile de Vest, minimele pot ajunge la 24-26 de grade.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în perioada 20 august, ora 10:00 – 24 august, ora 10:00, temperaturile maxime se vor situa, în general, între 34 și 39 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în vestul și sud-vestul țării.

Meteorologii au emis o informare meteorologică valabilă până pe 24 august, precum și avertizări cod galben și cod portocaliu pentru intervalul 20-21 august.

Cod galben de caniculă

Pentru intervalul 20 august, ora 10:00 – 21 august, ora 10:00, ANM a emis cod galben pentru Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge la 34-37 de grade. Pe arii extinse va fi caniculă și disconfort termic, iar ITU va atinge sau depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Local, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, astfel că noaptea va fi tropicală.

Cod portocaliu în vest și sud-vest

Tot în intervalul 20 august, ora 10:00 – 21 august, ora 10:00, este în vigoare un cod portocaliu pentru Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei.

Aici, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în extremitatea de vest și sud-vest a țării.

Va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi accentuat, cu ITU peste pragul critic de 80 de unități. Local, și noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 20-26 de grade.

Valul de căldură se va menține și în zilele următoare, urmând să se extindă și să se intensifice în cea mai mare parte a țării.

Până la 38 de grade în București

Valul de căldură va persista în București până pe 24 august, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie. Temperaturile maxime vor ajunge la 37-38 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

În perioada 20 august, ora 10:00 – 21 august, ora 10:00, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic va crește. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de aproximativ 36 de grade, în timp ce minima va coborî la 17-20 de grade.

În intervalul 21-22 august, canicula și disconfortul termic ridicat se vor menține. ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab.

Temperaturile maxime vor ajunge la 37-38 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 16 și 19 grade.

Și în perioada 22-23 august vremea va rămâne caniculară. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, iar cele minime între 16 și 19 grade. ITU va atinge pragul critic de 80 de unități.

Valul de căldură va persista și în intervalul 23-24 august, când va fi din nou caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor ajunge la 36-37 de grade, iar minimele vor fi de 19-21 de grade. Potrivit meteorologilor, noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab.