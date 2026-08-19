El le solicită parlamentarilor ”să nu mai fie lansate îndemnuri către Ministerul Educaţiei şi Cercetării la nerespectarea legii, ci să iniţieze un proiect de lege prin care să decidă, în urma unor dezbateri, dacă păstrează, amână, revizuiesc sau elimină aceste prevederi referitoare la concursul de admitere”.

Mihai Dimian a făcut, miercuri, într-o postare pe Facebook, precizări despre concursul de admitere la liceu prevăzut pentru 2027, arătând că acesta nu este o propunere făcută acum de Minister. Parlamentul a votat în 2023, prin Legea învăţământului preuniversitar, că unităţile de învăţământ liceal pot organiza, începând cu admiterea din 2027, concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite.

”Nu Ministerul a propus săptămâna trecută introducerea acestui concurs. Prevederea există în lege din 2023, cu aplicare din 2027, iar Ministerul are obligaţia să pună în aplicare legea în vigoare. Nici organizarea concursului la nivelul liceului nu este o decizie luată acum de Minister. Aceeaşi lege stabileşte o diferenţă clară între Evaluarea Naţională şi concursul de admitere”, a adăugat Dimian.

Potrivit acestuia, Evaluarea Naţională este organizată conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei. În schimb, în cazul concursului de admitere, legea prevede: ”Organizarea concursului şi criteriile de admitere se stabilesc prin hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ”.

”Nu Ministerul a decis săptămâna trecută ca organizarea concursului din 2027 să fie stabilită de unitatea de învăţământ. Parlamentul a stabilit acest lucru prin lege, în urmă cu trei ani. Din acest motiv proiectul de ordin conţine detalii privind organizarea Evaluării Naţionale – inclusiv aspecte precum supravegherea video şi anonimizarea lucrărilor –, deoarece acestea intră, potrivit legii, în atribuţiile Ministerului. În schimb, detaliile privind organizarea concursului de admitere sunt stabilite, în limitele legii, de unitatea de învăţământ care decide să utilizeze această posibilitate. Dar, rolul dezbaterii publice a unui proiect de ordin este tocmai acela de a îmbunătăţi proiectul. Toate propunerile formulate oficial în cadrul procesului de consultare vor fi analizate, iar cele care sunt compatibile cu prevederile legii vor fi evaluate inclusiv din perspectiva integrării lor în forma finală a proiectului”, a explicat ministrul interimar al Educaţiei.

El a afirmat că Ministerul are şi obligaţii stabilite explicit prin aceeaşi lege în legătură cu acest concurs. Legea din 2023 atribuie Ministerului responsabilităţi privind elaborarea subiectelor pentru concursul de admitere şi stabilirea datei desfăşurării acestuia, în corelare cu calendarul Evaluării Naţionale. Aceste elemente trebuie stabilite în timp util pentru anul şcolar 2026–2027.

”În concluzie, educaţia nu trebuie sa fie tărâmul războiului politic! Apelez la înţelepciunea parlamentarilor să continuăm buna colaborare avută până acum în cadrul celor 5 luni de mandat şi să nu mai fie lansate îndemnuri către Ministerul Educaţiei şi Cercetării la nerespectarea legii, ci să iniţieze un proiect de lege prin care să decidă, în urma unor dezbateri, dacă păstrează, amână, revizuiesc, sau elimină aceste prevederi referitoare la concursul de admitere. Personal, nu mă consider un susţinător al concursului separat de admitere în liceu. Nu pot spune nici că sunt împotrivă pentru că există şi anumite argumente rezonabile în această privinţă. Însă, ca ministru, părerile mele personale contează mai puţin în faţa unor prevederi legale. De asemenea, începând cu 5 mai, Ministerul nu mai poate iniţia proiecte de lege şi nici ordonanţe de urgenţă. Însă a oferit şi oferă tuturor parlamentarilor suportul necesar pentru iniţiative legislative privind educaţia şi cercetarea. Am discutat în această săptămână cu mai mulţi parlamentari, de la diverse partide parlamentare, şi cred că se poate constitui o majoritate parlamentară în jurul iniţiativei de prorogare a termenului de aplicare a acestei prevederi legale, timp în care se poate stabili, cu răbdare şi prin dialog constructiv, calea de urmat”, a conchis Dimian.

El a menţionat că deputatul Raluca Turcan s-a oferit să iniţieze acest demers parlamentar.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţa, vineri, că a lansat în consultare publică proiectul Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a repartizării şi a admiterii în învăţământul liceal, precum şi propunerea de calendar cuprinzând activităţile specifice.

Potrivit MEC, liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, după susţinerea de către elevi a Evaluării Naţionale, iar unităţile de învăţământ liceal tehnologic şi tehnologic dual pot organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe suplimentare de admitere. În conformitate cu prevederile Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 cu completările şi modificările ulterioare, probele de admitere sunt probe de aptitudini, pentru admiterea în învăţământul vocaţional, probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, pentru clasele cu regim de predare bilingv şi probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, aceste trei probe fiind existente şi în prezent. Acestora li se adaugă, ca element de noutate, probe suplimentare de admitere pentru admiterea în învăţământul liceal tehnologic şi tehnologic dual şi probe de admitere administrate la nivelul unităţii de învăţământ liceal în cadrul concursului de admitere. MEC preciza că la probele concursului de admitere administrate la nivelul unităţii de învăţământ liceal pot participa elevii care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la fiecare probă a Evaluării Naţionale, stabilită după soluţionarea contestaţiilor. Potrivit aceleiaşi surse, concursul de admitere constă în administrarea a două probe, stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, care vizează discipline aferente profilului/specializării, selectate din lista prevăzută în Anexa nr. 3 la Metodologia - cadru lansată în consultare.

Fundaţia World Vision România a reiterat, referitor la posibilitatea liceelor de a organiza propriile concursuri de admitere în clasa a IX-a, că introducerea unei selecţii suplimentare, pe lângă Evaluarea Naţională, riscă să accentueze diferenţele deja majore dintre copiii care au acces la resurse educaţionale şi cei care nu au. De aceea, organizaţia a solicitat Ministerului Educaţiei reanalizarea prevederii privind examenele proprii de admitere ale liceelor, din perspectiva impactului asupra echităţii şi a interesului superior al copilului.