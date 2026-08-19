În aval de Porţile de Fier debitele vor fi, în general, în scădere uşoară.

Mai mulți operatori de bacuri au anunțat că au suspendat trecerile după ce nivelul apei a scăzut la un nou minim istoric.

Debitele Dunării, care au ajuns la cele mai mici valori din istorie, au determinat închiderea celor două reactoare ale Centralei de la Cernavodă, care asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă.

Ministerul Energiei a anunţat, în repetate rânduri, că Sistemul Electroenergetic Naţional dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producţie rezultat din oprirea Unităţii 2 de la Cernavodă, printre care producţia eoliană, Grupul energetic Rovinari 4 şi producţia hidro.

Totodată, Sistemul Electroenergetic Naţional dispune de o capacitate transfrontalieră ridicată, de aproximativ 4.000 MW, care să permită importuri de energie electrică.