Seria, care va fi lansată miercuri în Regatul Unit și în Irlanda, prezintă câteva momente cruciale, printre care anunțul divorțului său în fața jucătorilor sau altercația cu căpitanul de atunci, Kyle Walker, potrivit News.ro.

Uneori foarte personale, episoadele trec în revistă mai multe momente marcante din viața fostului antrenor al echipei Manchester City – înlocuit în această vară de Enzo Maresca – din ultimii doi ani, în special... anunțul divorțului său în fața jucătorilor. Un anunț făcut după o înfrângere cu 2-0 împotriva Juventus, în decembrie 2024.

„Băieți, vreau să vă mărturisesc ceva. Am divorțat, la naiba, de cea mai frumoasă femeie de pe planetă, soția mea, fosta mea soție. O iubesc incredibil de mult, dar ne-am pierdut pasiunea. O iubesc? Da, absolut. Ea mă iubește? Da, dar ne-am pierdut pasiunea. Cum jucați fotbal? Pentru că jucați, sau pentru ceva din interiorul vostru? În viețile voastre, orice ați face, faceți-o cu pasiune. Nu vreau jucători buni, vreau jucători pasionați.”

„Dacă sunt o problemă, spune-mi”, cearta dintre Guardiola și Walker

La scurt timp după aceea, în decembrie 2024, în urma unei alte înfrângeri pe Anfield împotriva echipei Liverpool, o ceartă cu unul dintre jucătorii săi, Kyle Walker, a rămas în memoria colectivă. „Nu încetezi să-mi menționezi numele la fiecare ședință și la fiecare chestie. La fiecare ședință, e numele meu”, se plânge fundașul englez, pe atunci unul dintre căpitanii echipei. Reacția lui Pep Guardiola, cu lacrimi în ochi, este, cel puțin, neașteptată. „Este înfrângerea mea – dacă sunt o problemă, trebuie să-mi spui. Nu rămân aici pentru bani sau doar ca să rămân, nu vreau să am impresia că trebuie să fug. Dacă sunt o problemă, spune-mi. Asta nu va schimba cu nimic dragostea pe care ți-o port, nici măcar o secundă...”

„Voi nu-mi răsplătiți niciodată efortul, băieți. Știți ce o să se întâmple? Veți avea un alt antrenor”

Un alt moment marcant are loc în noiembrie 2025, când antrenorul spaniol efectuează 10 schimbări în echipa de start înaintea meciului cu Bayer Leverkusen din Liga Campionilor. Deși menită să le ofere jucătorilor cu puțin timp de joc șansa de a-și dovedi valoarea, această decizie se întoarce împotriva lui, clubul german impunându-se cu 2-0.

Monologul lui Guardiola care urmează în vestiar este atunci foarte puternic. „La naiba, băieți, fiecare trebuie să-și spună: «O să le arăt că sunt cel mai bun, o să-i dovedesc acestui afurisit de antrenor că sunt mai bun decât ceilalți». Este o competiție, și unde a fost ea astăzi? Sunt trist. Sunt dezamăgit de mine însumi pentru toate lucrurile incredibil de stupide pe care încerc să le fac ca să vă liniștesc și să vă dau încredere. Mă simt cu adevărat prost. Am ajuns aici la ora opt dimineața. Am petrecut ore și ore încercând să găsesc ceva care să vă atingă inima. Inimile voastre! Și când nu înțeleg, este frustrant pentru mine personal. Voi nu-mi răsplătiți niciodată efortul, băieți. Știți ce o să se întâmple? Veți avea un alt antrenor. Dacă vă văd vreuna dintre fețele voastre [triste] la sfârșitul sezonului, vă distrug. Dacă vă văd plângându-vă de orice când iau deciziile mele, vă distrug.”

Criticat de directorul general în urma acestei noi înfrângeri, Guardiola vede cum sfârșitul aventurii sale la City se apropie. Cu două zile înainte de ultimul meci al sezonului, el le anunță jucătorilor săi decizia sa – care fusese deja dezvăluită în presă. „Plec cu o imensă recunoștință și o imensă bucurie pentru voi toți”, explică el.