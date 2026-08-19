Programul urmăreşte creşterea capacităţii de stocare a energiei regenerabile, astfel încât energia produsă de prosumatori să poată fi folosită ulterior pentru consumul propriu, iar surplusul să poată fi livrat în reţeaua naţională. Ghidul prevede că finanţarea este acordată din Fondul pentru Mediu şi se aplică la nivel naţional, scrie News.ro.

Pentru prosumator, însă, provocarea nu este doar obţinerea finanţării. Procedura presupune pregătirea unui dosar, înscrierea în aplicaţia AFM, respectarea criteriilor care generează punctajul, aşteptarea aprobării, alegerea unui instalator validat, montarea bateriei şi actualizarea certificatului de racordare. Orice eroare în etapa de înscriere poate avea consecinţe asupra eligibilităţii sau chiar poate duce la respingerea proiectului.

Cine poate primi finanţarea

Beneficiarul eligibil este, potrivit ghidului, persoana fizică ce are calitatea de prosumator. Nu este suficient, prin urmare, să deţină panouri fotovoltaice: la momentul înscrierii trebuie să aibă calitatea de prosumator, iar documentele depuse trebuie să demonstreze acest lucru.

Solicitantul trebuie, de asemenea, să îndeplinească o condiţie privind activităţile economice sau profesionale desfăşurate la locul de implementare. Ghidul prevede că solicitantul nu trebuie să aibă acolo sediul social sau fiscal al unei entităţi care desfăşoară activităţi economice ori profesionale şi nici să desfăşoare asemenea activităţi la locul proiectului.

Există însă o excepţie: solicitantul poate fi eligibil dacă demonstrează că energia electrică utilizată pentru activitatea economică sau profesională este contorizată separat de consumul aferent locuinţei.

O altă condiţie importantă este lipsa obligaţiilor restante la bugetul de stat şi la bugetele locale relevante.

Cine nu poate intra în program

Ghidul exclude de la finanţare solicitantul care are deja instalat un sistem de stocare a energiei electrice la locul declarat pentru implementare.

De asemenea, poate fi respins proiectul în cazul în care solicitantul nu respectă criteriile pe care şi le-a asumat la înscriere şi care au stat la baza calculării punctajului.

Cât primeşte un prosumator

Finanţarea AFM poate acoperi maximum 75% din valoarea totală a proiectului, însă există un plafon de 15.000 de lei, TVA inclusă.

Diferenţa dintre valoarea totală a proiectului şi suma acordată de AFM reprezintă contribuţia proprie a beneficiarului. Ghidul precizează că această contribuţie este de cel puţin 25% din valoarea proiectului.

Există şi un standard de cost maxim eligibil: 1.250 de lei/kWh de capacitate de stocare instalată, TVA inclusă.

Important pentru prosumatori: finanţarea aprobată nu poate fi suplimentată. Dacă proiectul ajunge să coste mai mult decât suma eligibilă şi finanţarea aprobată, beneficiarul trebuie să acopere diferenţa din fonduri proprii.

Ce se finanţează efectiv

Programul nu finanţează doar bateria ca produs. Sunt eligibile:

achiziţia sistemului de stocare;

montajul;

punerea în funcţiune;

TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Sistemul de stocare trebuie să aibă minimum 12 kWh.

O situaţie importantă este cea a prosumatorilor care nu au deja un invertor hibrid. Ghidul permite instalarea acestuia ulterior, însă până la momentul punerii în funcţiune a sistemului de stocare. Cheltuielile sunt eligibile numai dacă sunt făcute după aprobarea finanţării de către AFM. Acesta este unul dintre cele mai importante aspecte practice ale programului: ghidul nu permite finanţarea retroactivă a unor cheltuieli făcute înainte de aprobarea proiectului.

Ce fel de baterie poate fi finanţată

Nu orice sistem de stocare intră în program. Bateria trebuie să aibă o capacitate de cel puţin 12 kWh şi să fie nouă. Sistemul trebuie să fie compatibil tehnic cu instalaţia fotovoltaică existentă.

Ghidul acceptă tehnologii precum:

Li-Ion;

LiFePO4;

Na-Ion;

alte tehnologii echivalente care nu conţin plumb.

Sistemele bazate pe acumulatori cu plumb-acid nu sunt eligibile.

Mai mult, bateria trebuie să aibă o garanţie de minimum cinci ani şi un număr minim de 3.000 de cicluri. Componentele sistemului trebuie să fie certificate de un organism acreditat.

Invertorul hibrid devine un element-cheie

Pentru ca bateria să poată fi integrată cu sistemul fotovoltaic, acesta trebuie să aibă un invertor hibrid compatibil cu sistemul de stocare.

Dacă instalaţia existentă nu are un asemenea invertor, proiectul nu poate include achiziţia şi instalarea lui. Ghidul permite ca invertorul să fie montat până la punerea în funcţiune a sistemului de stocare. Acest aspect este important deoarece prosumatorii trebuie să verifice din timp compatibilitatea dintre panourile existente, invertor şi bateria care urmează să fie instalată.

Sistemul de stocare finanţat trebuie să deservească exclusiv locul de consum şi de producere pentru care solicitantul are calitatea de prosumator.

Ghidul nu permite utilizarea sistemului pentru alimentarea altor consumatori casnici sau a unor entităţi care desfăşoară activităţi economice ori profesionale, cu excepţia situaţiei speciale privind contorizarea separată prevăzută pentru activităţile economice.