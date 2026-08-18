Psihologii spun că ar trebui să ținem cont de părerea lor și să facem publice imaginile cu ei doar atunci când își dau acceptul. Iar pe copiii foarte mici nu trebuie să-i expunem pe rețelele sociale pentru că poate fi chiar periculos.

În general, adolescenții nu se simt confortabil atunci când familia publică pe internet poze cu ei. Iar o simplă fotografie poate veni la pachet cu un set de reguli.

Adolescenții cer control asupra imaginilor

Adolescent: „Nu vreau să arăt într-un mod neplăcut, să mă vadă alte persoane. Să aleg eu poza, să fie o poză frumoasă.”

Adolescent: „Îi las pe ai mei să pună poze cu mine, dar să aleg eu poza.”

Adolescent: „Mama mă posta deși îi spuneam să nu mă posteze pentru că nu îmi plăcea, era o regulă pentru mine să nu apar în mediul social.”

La rândul lor, părinții încearcă să înțeleagă punctul de vedere al copiilor.

Părinte: „Ai mei nu mai sunt adolescenți, dar și acum sunt un pic reticenți, așa au fost întotdeauna. Mai ales când erau la liceu.”

Psihologii recomandă respectarea dorințelor

Psihologii spun că ar trebui să le respectăm decizia și să le dăm dreptul să își creeze ce imagine își doresc. Potrivit datelor furnizate de o rețea internațională de cercetare finanțată și susținută de Comisia Europeană, 29% din copiii români le-au cerut părinților să elimine fotografii, videoclipuri sau alte materiale în care apar și ei.

Elena Ungureanu, psiholog: „De foarte multe ori părinții utilizează aceste imagini pentru a se valida pe sine, pentru a arăta că au o familie împlinită sau pentru a se expune într-o familie fericită, iar un copil fiind minor nu își poate da acordul. Pot fi expuși la persoane care vor să-i urmărească sau să fie victime ale unor forme de bullying, așa că părinții au datoria să își asculte copiii chiar dacă nu are peste 18 ani, copilul are propria realitate.”

Diana Bălan, specialist în parenting: „9 din 10 părinți au publicat numele întreg al copilului și e important să reținem că această informație este foarte sensibilă și mie mi s-a întâmplat să recunosc pe stradă, din mediul online, mai degrabă copilul decât părintele. Știm că circulă online videoclipuri cu copii care au momente de vulnerabilitate, spre exemplu au un meltdown sau sunt bolnavi. Nici noi n-am vrea să ne posteze cineva pe internet ca ulterior nu vom fi confortabili cu asta public. E foarte greu să scoatem aceste informații și lucruri de pe internet, există și zona de dark side a internetului, unde vorbim de lucruri mai severe.”

O cercetare care a analizat comportamentul a aproape 500 de părinți a avut ca rezultat faptul că, în medie, peste șapte dintre ultimele 20 de postări includeau cel puțin unul dintre copii. Iar părinții au distribuit conținut de aproximativ două ori pe săptămână.