Curtea Superioară de Justiție din Aragon a confirmat concedierea disciplinară a unei casiere Alcampo care a furat 195 de euro din portofelul unui client uitat la casa de marcat. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care angajata a luat banii, după care a încercat să-i convingă pe superiori că găsise portofelul gol, relatează Noticias Trabajo.

Femeia lucra pentru lanțul de supermarketuri Alcampo, echivalentul Auchan, din aprilie 2005, iar incidentul a avut loc pe 3 iulie 2024. La ora 14:59, în timp ce se afla la casa de marcat, un client și-a lăsat portofelul lângă cititorul de carduri după ce și-a plătit cumpărăturile. În portofel se aflau 195 de euro în bancnote.

Cum s-a petrecut incidentul

La un minut după plecarea clientului, angajata a observat portofelul, l-a ridicat și l-a pus în sertarul casei de marcat. Câteva minute mai târziu, după ce a numărat banii din casă, a deschis din nou sertarul, a scos portofelul și s-a aplecat timp de aproximativ 20 de secunde. Când s-a ridicat, s-a uitat în jur pentru a se asigura că nu o vede nimeni, apoi a pus portofelul înapoi lângă cititorul de carduri.

Ulterior, a chemat un responsabil al magazinului, pretinzând că tocmai găsise portofelul. Când i l-a predat, acesta a verificat conținutul și a constatat că documentele erau acolo, însă cei 195 de euro lipseau.

Clientul a fost anunțat și și-a recuperat portofelul în jurul orei 15:29. După ce a constatat că îi lipseau 195 de euro, a sesizat poliția, iar anchetatorii au solicitat imaginile camerelor de supraveghere.

Filmările au arătat întreaga succesiune a faptelor, inclusiv tentativa angajatei de a ascunde furtul. Pe 8 iulie, când a venit la serviciu, în jurul orei 15:00, femeia s-a aplecat lângă casa de marcat și i-a spus unei colege că găsise cei 195 de euro. Apoi l-a chemat pe managerul magazinului și i-a predat banii, susținând că îi găsise sub casa de marcat, în zona în care clienții își lăsau sacoșele.

După ce compania a vizionat înregistrările, angajata a recunoscut faptele și a spus că regretă cele întâmplate.

Alcampo a deschis o procedură disciplinară împotriva femeii și, după parcurgerea etapelor obligatorii, i-a comunicat concedierea pe 31 iulie. Angajata a contestat decizia, însă Tribunalul pentru litigii de muncă nr. 7 din Zaragoza i-a respins acțiunea.

Femeia a atacat hotărârea la Curtea Superioară de Justiție din Aragon, dar și această instanță i-a respins recursul, invocând deficiențe procedurale.

În consecință, concedierea disciplinară a fost considerată legală și justificată. Pentru că a fost vorba despre o concediere disciplinară, angajata nu are dreptul la despăgubiri.