Suplimentul „minune” care reduce senzația uriașă de foame. Reduce inflamația și ajută la creșterea masei musculare

05-01-2026 | 08:33
omega 3

Senzația uriașă de foame poate fi scăzută cu Omega 3. În felul acesta, nu mai mâncăm fără limită.

Andreea Groza

Doi hormoni controlează senzațiile de foame și sațietate. Grelina este hormonul foamei. Leptina - hormonul, care ne spune să ne oprim din mâncat.

Ce au în comun acești hormoni? Omega 3 - grăsimea din pește, care le îmbunătește performanțele.

Ne jucăm cu doi hormoni. Hormonul grelina, secretat de stomac, crește foamea. Hormonul leptina, produs de țesutul gras, determină sațietatea. Vă luptați cu multe kilograme în plus. Senzația mare de foame e reglată de Omega 3. Odată reglată, veți mânca mai puțin și nu veți suferi de foame. Ne explică medicul endocrinolog Bogdan Pascu.

Dr. Bogdan Pascu, medic endocrinologie pediatrică: Omega 3 ajută la un echibru între apetit și sațietate, între hormonii, care reglează apetitul și sațietatea, el crește sensibiliatea la leptină și am posibilitatea să mă satur, să mă opresc mai rapid. Scade efectul grelinei și atunci nu mai sunt atât de înfometat.

Omega 3 din pește sau suplimentele cu ulei de pește are efect anti-inflamator. Îi vedem efectul bun și în situația diametral opusă, la copiii și adolescenții sub-ponderali. Crește masa musculară, când copilul e slăbuț.

Dr. Bogdan Pascu, medic endocrinologie pediatrică: Sunt întrebat de ce dați la copii cu greutate joasă, pentru că efectul e diferit. Are un efect anti-inflamator Omega 3 și sunt multe studii, care arată că determină o sinteză mai mare a creșterii musculare, o creștere a sintezei de proteine si mai departe o ușoară creștere a masei musculare. De aia inclusiv pentru sportivi e recomandat!”

De unde putem lua cel mai mult Omega 3

Cea mai bună sursa de Omega 3 este peștele gras. Vorbim despre somon, macrou, hering, sardină. Mai găsim Omega 3 în nuci. Dar nu putem să ne luăm toate cantitatea necesară din alimente, de aceea, medicii suplimentează cu Omega 3 din ficat de cod și ulei de pește. Dozele sunt diferite în funcție de obiective.

Ne uităm și la raportul dintre Omega 3, un anti-inflamator, și Omega 6, un pro-inflamator. Un raport perfect pentru biochimia organismului uman găsim în pește. Și cam atât. Și uleiurile vegetale au Omega 3 și Omega 6, dar raportul dintre acestea e dezechilibrat. De exemplu, uleiul e mai bogat în Omega 6, care este un pro-inflamator. Încă un motiv să nu consumăm alimente prăjite.

Omega 3, administrat cu vitamina D, ajută absorbția eficientă a vitaminei. Cei mai mulți oameni au deficit sever de vitamina D.

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: Noi avem nevoie de o constantă, adecvată fiecărei vârste și status fiziologic. Este foarte important să știi cât de mare este acest deficit. În functie de cât de mare este deficitul, poți să începi cu 5000 de unități - 2 luni - sau 2000 de unități - 2 luni. Dacă ai vitamina D normală, poti sa mergi cu 1500-2000 de unităti pe zi.

O doză de Omega 3 e recomandată zilnic, din alimente sau din suplimente.

