Povestea celor 2 ore și 28 de minute, în care Maduro a fost capturat din pat

A durat doar 2 ore și 28 de minute, dar a fost o operațiune pregătită luni de zile, care a schimbat radical destinul Venezuelei.

La ora 2.01 dimineața, elicoptere militare americane au brăzdat cerul Caracasului, zburând la joasă altitudine spre Fuerte Tiuna, cea mai importantă bază militară din capitală. Ținta: președintele Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores.

Totul a început cu mult înainte ca primele explozii să fie auzite în oraș, scrie The Guardian. Din august, CIA și alte agenții de informații americane urmăreau fiecare detaliu din viața liderului venezuelean, ceea ce militarii numesc „pattern of life”.

