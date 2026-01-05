Povestea celor 2 ore și 28 de minute, în care Maduro a fost capturat din pat

05-01-2026 | 08:34
nicolas maduro

A durat doar 2 ore și 28 de minute, dar a fost o operațiune pregătită luni de zile, care a schimbat radical destinul Venezuelei.

 

La ora 2.01 dimineața, elicoptere militare americane au brăzdat cerul Caracasului, zburând la joasă altitudine spre Fuerte Tiuna, cea mai importantă bază militară din capitală. Ținta: președintele Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores.

Totul a început cu mult înainte ca primele explozii să fie auzite în oraș, scrie The Guardian. Din august, CIA și alte agenții de informații americane urmăreau fiecare detaliu din viața liderului venezuelean, ceea ce militarii numesc „pattern of life”.

Citește articolul integral pe spotmedia.ro.

Sursa: spotmedia.ro

Aurul şi argintul s-au scumpit din cauza tensiunilor din Venezuela. Cotațiile metalelor prețioase ating niveluri record
Aurul şi argintul s-au scumpit din cauza tensiunilor din Venezuela. Cotațiile metalelor prețioase ating niveluri record

Cotaţiile la aur şi argint au crescut luni, investitorii analizând riscurile geopolitice sporite în urma capturării liderului venezuelean Nicolas Maduro de către SUA, transmite Bloomberg.

CNN: Tarifele ar putea lovi dur în SUA în 2026, dacă Donald Trump nu dă din nou înapoi. Dilema politică a președintelui
CNN: Tarifele ar putea lovi dur în SUA în 2026, dacă Donald Trump nu dă din nou înapoi. Dilema politică a președintelui

După un an cu efect redus al tarifelor asupra costului vieții, presiunea prețurilor în SUA ar putea crește în 2026, pe măsură ce firmele transferă costurile către consumatori, iar alegerile de la jumătatea mandatului Trump se apropie.

Atacul care a lăsat în beznă Berlinul a fost revendicat de extremiști. Cine sunt. Și-au cerut scuze față de săracii afectați
Atacul care a lăsat în beznă Berlinul a fost revendicat de extremiști. Cine sunt. Și-au cerut scuze față de săracii afectați

Militanţii de extremă stânga germani care protestează faţă de criza climatică şi inteligenţa artificială au revendicat responsabilitatea pentru un atac care a întrerupt alimentarea cu energie electrică a zeci de mii de locuinţe din Berlin.  

Rubio: SUA nu au nevoie de petrolul din Venezuela, ci de supremație în emisfera vestică. ”Toți președinții au făcut la fel”
Rubio: SUA nu au nevoie de petrolul din Venezuela, ci de supremație în emisfera vestică. ”Toți președinții au făcut la fel”

După atacul american de sâmbătă dimineață, Venezuela are astăzi doi așa-ziși președinți. Delcy Rodriguez, vicepreședinta lui Maduro, a acceptat să preia funcția, la insistențele miniștrilor.

Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control
Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat duminică seară că sistemul de rezidenţiat trebuie regândit, deoarece numărul rezidenţilor este de trei ori mai mare decât locurile disponibile în sistemul medical românesc.

Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare

Suntem țara europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în străinătate. Peste 3 milioane trăiesc legal în statele Uniunii, potrivit Eurostat. Numărul este mai mare în realitate, dacă ne gândim că nu toți apar în statisticile oficiale.

