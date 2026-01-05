Miley Cyrus și mama ei au strălucit la Festivalul de Film de la Palm Springs. Cele două seamănă izbitor. GALERIE FOTO

Miley Cyrus și mama sa, Tish, au atras toate privirile sâmbătă, la cea de-a 37-a ediție a Festivalului de Film de la Palm Springs, purtând costume negre elegante și demonstrând că seamănă izbitor una cu cealaltă.

Cântăreața în vârstă de 33 de ani și producătorul de 58 de ani au fost imaginea perfectă a unui duo mamă-fiică la evenimentul desfășurat la Centrul de Convenții Palm Springs, scrie Daily Mail.

Miley a impresionat într-o cămașă neagră din satin cu decolteu adânc, pe care a asortat-o cu un sacou croit pe măsură și pantaloni eleganți, în timp ce Tish a ales un look similar, cu un costum două piese și ochelari de soare cu lentile portocalii.

La eveniment, Miley a pozat cu premiul pentru Realizare Artistică Remarcabilă, obținut pentru piesa „Dream As One” din noul film Avatar: Fire and Ash.

O altă apariție remarcabilă a fost a cuplului Kylie Jenner - Timothee Chalamet. El a fost recompensat cu premiul „Actorul Anului” pentru rolul său din filmul Marty Supreme și a fost fotografiat arătând trofeul în sala câștigătorilor. Starul din Dune a avut un look impecabil, purtând un costum negru oversized și o cravată albastru deschis în timp ce poza singur pentru fotografi.

