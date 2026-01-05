Miley Cyrus și mama ei au strălucit la Festivalul de Film de la Palm Springs. Cele două seamănă izbitor. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
05-01-2026 | 08:31
Miley Cyrus și mama ei
Getty

Miley Cyrus și mama sa, Tish, au atras toate privirile sâmbătă, la cea de-a 37-a ediție a Festivalului de Film de la Palm Springs, purtând costume negre elegante și demonstrând că seamănă izbitor una cu cealaltă.

autor
Mihaela Ivăncică

Cântăreața în vârstă de 33 de ani și producătorul de 58 de ani au fost imaginea perfectă a unui duo mamă-fiică la evenimentul desfășurat la Centrul de Convenții Palm Springs, scrie Daily Mail.

Miley a impresionat într-o cămașă neagră din satin cu decolteu adânc, pe care a asortat-o cu un sacou croit pe măsură și pantaloni eleganți, în timp ce Tish a ales un look similar, cu un costum două piese și ochelari de soare cu lentile portocalii.

Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei
Miley Cyrus și mama ei Miley Cyrus și mama ei

La eveniment, Miley a pozat cu premiul pentru Realizare Artistică Remarcabilă, obținut pentru piesa „Dream As One” din noul film Avatar: Fire and Ash.

Citește și
Miley Cyrus
Miley Cyrus împlinește 33 de ani. Detalii neștiute despre viața și cariera artistei. GALERIE FOTO

O altă apariție remarcabilă a fost a cuplului Kylie Jenner - Timothee Chalamet. El a fost recompensat cu premiul „Actorul Anului” pentru rolul său din filmul Marty Supreme și a fost fotografiat arătând trofeul în sala câștigătorilor. Starul din Dune a avut un look impecabil, purtând un costum negru oversized și o cravată albastru deschis în timp ce poza singur pentru fotografi.

Rubio: SUA nu au nevoie de petrolul din Venezuela, ci de supremație în emisfera vestică. ”Toți președinții au făcut la fel”

Sursa: Daily Mail

Etichete: festival, Miley Cyrus,

Dată publicare: 05-01-2026 08:31

Articol recomandat de sport.ro
„Merită să-ți sacrifici copilăria pentru o medalie?” Fosta gimnastă, Monica Roșu, a răspuns fără ezitare, la Poveștile Sport.ro
„Merită să-ți sacrifici copilăria pentru o medalie?” Fosta gimnastă, Monica Roșu, a răspuns fără ezitare, la Poveștile Sport.ro
Citește și...
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO

Miley Cyrus și iubitul ei muzician, Maxx Morando, s-au logodit, iar artista a afișat inelul impresionant la premiera filmului Avatar, stârnind imediat atenția fanilor și a presei.

Miley Cyrus împlinește 33 de ani. Detalii neștiute despre viața și cariera artistei. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Miley Cyrus împlinește 33 de ani. Detalii neștiute despre viața și cariera artistei. GALERIE FOTO

Miley Cyrus a împlinit, duminică, 33 de ani. Iată 30 de lucruri inedite despre celebra artistă.

Fostul soț al lui Miley Cyrus s-a logodit. Cine e Gabriella Brooks, iubita lui Liam Hemsworth. FOTO
Stiri Mondene
Fostul soț al lui Miley Cyrus s-a logodit. Cine e Gabriella Brooks, iubita lui Liam Hemsworth. FOTO

Liam Hemsworth și Gabriella Brooks s-au logodit. Modelul în vârstă de 29 de ani a confirmat vineri, 12 septembrie, că ea și actorul australian, în vârstă de 35 de ani, urmează să se căsătorească, printr-o postare emoționantă pe Instagram.

Miley Cyrus, îndrăzneață pe străzile din Paris. Cum a fost surprinsă de paparazzi într-o ținută nonconformistă. FOTO
Stiri Mondene
Miley Cyrus, îndrăzneață pe străzile din Paris. Cum a fost surprinsă de paparazzi într-o ținută nonconformistă. FOTO

Miley Cyrus a fost văzută în Paris purtând o rochie mini neagră, cu umerii la vedere, ciorapi negri transparenți și pantofi negri cu toc.

Miley Cyrus, dată în judecată pentru hitul „Flowers”. Artistei i s-ar putea interzice să mai cânte piesa
Stiri actuale
Miley Cyrus, dată în judecată pentru hitul „Flowers”. Artistei i s-ar putea interzice să mai cânte piesa

Miley Cyrus a fost dată în judecată pentru presupusa încălcare a drepturilor de autor asupra hitului său „Flowers” din 2023. Piesa ar avea o serie de similarități cu „When I Was Your Man” a cântărețului pop Bruno Mars.

Recomandări
Rubio: SUA nu au nevoie de petrolul din Venezuela, ci de supremație în emisfera vestică. ”Toți președinții au făcut la fel”
Stiri externe
Rubio: SUA nu au nevoie de petrolul din Venezuela, ci de supremație în emisfera vestică. ”Toți președinții au făcut la fel”

După atacul american de sâmbătă dimineață, Venezuela are astăzi doi așa-ziși președinți. Delcy Rodriguez, vicepreședinta lui Maduro, a acceptat să preia funcția, la insistențele miniștrilor.

Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control
Stiri actuale
Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat duminică seară că sistemul de rezidenţiat trebuie regândit, deoarece numărul rezidenţilor este de trei ori mai mare decât locurile disponibile în sistemul medical românesc.

Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
Stiri actuale
Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare

Suntem țara europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în străinătate. Peste 3 milioane trăiesc legal în statele Uniunii, potrivit Eurostat. Numărul este mai mare în realitate, dacă ne gândim că nu toți apar în statisticile oficiale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Ianuarie 2026

31:12

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28