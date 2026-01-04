Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare

04-01-2026 | 19:46
Suntem țara europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în străinătate. Peste 3 milioane trăiesc legal. în statele Uniunii, potrivit Eurostat. Numărul este mai mare în realitate, dacă ne gândim că nu toți apar în statisticile oficiale.

Larisa Antal

În ultimii ani, însă, unii români lasă în urmă Spania și Italia, de pildă, țări în care totul s-a scumpit pentru a-și continua viața în Germania sau în Marea Britanie.

Germania este una dintre țările care, în ultimii ani, a "câștigat" cei mai mulți români.

Printre ei se numără și familia Tăut. Ne-am dat întâlnire în biserica din Bayreuth, în apropiere de Nurenberg, acolo unde soțul este preot. Deși lucrează într-o fabrică din zonă și, ocazional, livrează ciocolată, duminica îmbracă sutana de preot și strânge comunitatea la slujba.

Radu Tăut, preotul comunității din Bayreuth: „Găsesc, într-adevăr, în Biserică, o a doua casă. Foarte mulți dintre românii din Germania nu vorbesc, din păcate, limba germană și atunci peste săptămână, când suntem plecați la muncă este destul de complicat să vorbești cu cineva și găsești în biserică, duminica, un răgaz în care să-ți mai plângi oful, să te mai bucuri de ceva de acasă”.

Înainte, comunitatea din regiunea Bayreuth-Hof, care numără acum peste 5.000 de români, nu avea un preot. Radu Tăut a reușit să convingă preoții catolici din zonă să le închirieze biserica, să poată ține măcar ocazional slujbele acolo, chiar dacă sunt ortodocși.

Andreea Tăut, preoteasa comunității din Bayreuth: „Încercăm să facem activități pe care eu le făceam când eram copil pentru ca cei de aici, chiar dacă mulți dintre ei n-au fost niciodată în România, mulți dintrei ei vorbesc cu greu limba română și de când vin la biserică se străduie din ce în ce mai mult să vorbească cu ceilalți copii”.

Corespondent PRO TV: „În ultimul deceniu, numărul românilor care s-au mutat în Germania s-a dublat. A ajuns de la 450.000 la peste 900.000, potrivit Oficiului Federal de Statistică din această țară. În realitate, însă, sunt și mai mulți pentru că datele oficiale nu îi mai iau în calcul pe românii care au obținut deja cetățenia germană”.

Cei mai mulți sunt atrași de economia puternică și stabilă a Germaniei, și de salariile mari.

Și Ungaria atrage tot mai mulți români. Comunitatea românească a crescut cu aproape 30% în ultimii ani și a ajuns să numere, în 2025, peste 70.000 de oameni.

Ioana Kerekeș ne-a primit în casa pe care a cumpărat-o recent, în Balaton.

Ioana Kerekeș, româncă stabilită în Ungaria: „Ne-a plăcut foarte mult zona, am început să ne plimbăm pe aici pe dealuri și am zis hai să căutăm o casă de vânzare. Am putea să trăim aici? Da, da, am putea, de ce nu... Ne-a plăcut liniștea”.

A contat și infrastructura rutieră a Ungariei, bine pusă la punct, care o ajută să ajungă acasă, în România, în doar câteva ore.

Ioana Kerekeș, româncă stabilită în Ungaria:Mămăliga am adus-o de acasă. Nimeni nu prea mănâncă mămăligă aici și eu îmi fac foarte des. Mi-am dat seama într-o zi, doamne, câtă mămăligă pregătesc de când locuiesc aici. Și mi-am mai dat seama de un fapt. Că îmi place foarte mult să vorbesc în dialect când ajungă să vorbesc cu cineva în limba română, îmi place să folosesc dialectul ardelenesc. Probabil că, inconștient, simt nevoia să spun nespunând de unde vin, cine sunt eu”.

România are una dintre cele mai mari diaspore din Uniunea Europeană, cu aproximativ 3,1 milioane de români care trăiesc legal în alte țări, potrivit Eurostat. În același timp, crește și numărul celor care se întorc acasă. Au fost aproape 220.000 doar anul trecut. Totuși, pentru că mulți încă pleacă, numărul total al diasporei rămâne relativ stabil.

